Getty/GOAL
Çeviri:
Gavi, Aurelien Tchouameni'yi kadro dışı bırakmamanın Real Madrid açısından "bir hata" olduğunu söylerken, Barcelona'nın yıldızı Fede Valverde ile soyunma odasında yaşanan gerginliğe ilişkin görüşlerini dile getirdi
Barcelona'nın yıldızı, Madrid'in disiplin kurallarını sert bir dille eleştirdi
Mundo Deportivo’ya verdiği röportajda, Barcelona’nın orta saha oyuncusu Gavi, Bernabeu’da yaşanan son iç gerginlikler hakkında sorulduğunda sözünü sakınmadı. Tchouameni ile Valverde arasında iki gün süren ve fiziksel şiddete dönüştüğü iddia edilen hararetli bir çatışma yaşandığına dair haberler ortaya çıktı; bu olayın sonucunda Valverde’nin dikiş atılması için hastaneye kaldırılması gerektiği bildirildi.
Gavi, Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın daha sert bir tavır sergilemesi gerektiğini öne sürdü. Genç İspanyol oyuncu, üst düzey bir takımın soyunma odasındaki rekabet ortamının fiziksel şiddeti mazur gösteremeyeceğini ve kulübün kısa süre sonra olayın taraflarını sahaya sürme kararının aşırı bir adım olduğunu düşünüyor. Gavi, 10 Mayıs'ta Barcelona'ya karşı oynanan ve Katalan ekibini resmi olarak La Liga şampiyonu ilan eden 2-0'lık mağlubiyette Tchouameni'nin forma giymesini örnek gösterdi.
- Getty Images Sport
Gavi, kavga sonrası milli takımdan men edilmesini istiyor
Olayın ayrıntılarını ele alan Gavi, antrenman sahasındaki yoğunluğun normal olduğunu ancak İspanya'nın başkentinde sınırın aşıldığını açıkça belirtti. Gavi, "Sezonun bu döneminde takım arkadaşlarınla antrenman yaparken her zaman ufak tefek itiş kakışlar olacağını düşünenlerdenim, çünkü işler böyle yürür; bu rekabetçiliğin bir parçasıdır ve belli bir noktaya kadar her zaman normaldir, elbette," dedi.
Ancak fiziksel çatışmanın ardından herhangi bir yaptırım uygulanmamasını hemen kınadı. Barça oyuncusu şöyle konuştu: "Ama sonuçta, iş kavgaya varırsa, o zaman teknik direktör onu oynatmamalı. Eğer kavga ettikleri doğruysa, bence onu [Tchouameni] oyuna sokarak bir hata yaptı. Ama ben de olanların gerçeğini bilmiyorum."
Real Madrid, Barça'nın başarısını küçümsemekle suçlandı
Sohbet kaçınılmaz olarak iki dev kulüp arasındaki rekabete ve Barcelona’nın son dönemdeki lig zaferlerini çevreleyen tartışmalara yöneldi. Gavi’nin bu sözleri, Real Madrid başkanı Florentino Perez’in Negreira davasıyla ilgili son açıklamalarına yanıt niteliğindeydi; Perez, bu davada kulübünün yedi La Liga şampiyonluğunun “çalındığını” iddia etmişti. Genç orta saha oyuncusu, başkentten gelen saygısızlık algısına değinerek, Blaugrana'nın zorlu mali koşullar altında elde ettiği başarıları baltalamak için ortak bir çaba olduğunu ima etti.
21 yaşındaki oyuncu, kulübünün felsefesini ve son dönemdeki kupa başarılarını kararlılıkla savundu. Gavi şunları söyledi: "Herkes bilir ki Madrid'den her zaman kazandıklarımızı veya şampiyonluklarımızı küçümseme veya övgüyü kendilerine atfetme eğilimindedirler. Bu yüzden bu bizim için önemli olmamalı. Söylediğim gibi, birçok kendi yetiştirdiğimiz oyuncu, La Masia'dan gelen birçok oyuncu ve çok fazla transfer yapmadan arka arkaya iki lig şampiyonluğu kazanmak büyük bir başarıdır."
- Getty Images Sport
La Masia'nın gururu, büyük harcamalar yapan rakiplerine karşı
Gavi, konuşmasının sonunda iki takımın transfer stratejilerindeki farkı vurgulayarak, Barcelona'nın altyapı ürünlerine olan güveninin taraftarları için bir gurur kaynağı olması gerektiğini belirtti. Real Madrid yüksek profilli isimleri kadrosuna katmaya devam ederken, Katalan ekibi kendi iç kaynaklarına yönelmek zorunda kaldı; Gavi, bu zorluğun üstesinden başarıyla geldiklerine inanıyor.
Yatırımlardaki eşitsizliğe dikkat çeken Gavi, "Sonuçta çok az transfer yapıldı. Diğer takımlar her yıl birçok oyuncu transfer ediyor ve bu gurur duyulacak bir şey" dedi.