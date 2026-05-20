Gavi, Aurelien Tchouameni'yi kadro dışı bırakmamanın Real Madrid açısından "bir hata" olduğunu söylerken, Barcelona'nın yıldızı Fede Valverde ile soyunma odasında yaşanan gerginliğe ilişkin görüşlerini dile getirdi

Mundo Deportivo’ya verdiği röportajda, Barcelona’nın orta saha oyuncusu Gavi, Bernabeu’da yaşanan son iç gerginlikler hakkında sorulduğunda sözünü sakınmadı. Tchouameni ile Valverde arasında iki gün süren ve fiziksel şiddete dönüştüğü iddia edilen hararetli bir çatışma yaşandığına dair haberler ortaya çıktı; bu olayın sonucunda Valverde’nin dikiş atılması için hastaneye kaldırılması gerektiği bildirildi.

Gavi, Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın daha sert bir tavır sergilemesi gerektiğini öne sürdü. Genç İspanyol oyuncu, üst düzey bir takımın soyunma odasındaki rekabet ortamının fiziksel şiddeti mazur gösteremeyeceğini ve kulübün kısa süre sonra olayın taraflarını sahaya sürme kararının aşırı bir adım olduğunu düşünüyor. Gavi, 10 Mayıs'ta Barcelona'ya karşı oynanan ve Katalan ekibini resmi olarak La Liga şampiyonu ilan eden 2-0'lık mağlubiyette Tchouameni'nin forma giymesini örnek gösterdi.