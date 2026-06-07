Luis de la Fuente'nin takımı, 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile oynayacakları 2026 Dünya Kupası açılış maçı öncesinde, ABD'nin Chattanooga kentinde hazırlıklarını son rötuşlarla tamamlıyor. Ancak, Tennessee'deki kampın sakin atmosferi, Gavi'nin bir takım arkadaşına karşı neredeyse pervasız denebilecek bir müdahale yapmasıyla son antrenman sırasında bir anda bozuldu.

Sürekli agresifliği ve ikili mücadelelerden kaçınmaması ile tanınan Barcelona orta saha oyuncusu, antrenman maçına bir final maçı kadar yoğun bir şekilde yaklaştı. Topa müdahale ederken zamanlamasını yanlış hesaplayarak kramponlarını Rodri'nin ayak bileğine sertçe sapladığında, felaket neredeyse yaşanıyordu. Tecrübeli orta saha oyuncusu acı içinde bacağını tutarak hemen yere yığıldı, takım arkadaşları ise endişeyle olayı izledi.



