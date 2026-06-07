Getty Images
Çeviri:
Gavi, antrenman sahasında yaptığı acımasız faulle Rodri'yi acı içinde bıraktı; İspanya'nın yıldızı, Dünya Kupası öncesinde öfkeli tepkilere yol açtı
İspanya kampı, Gavi'ye yapılan sert faulle sarsıldı
Luis de la Fuente'nin takımı, 15 Haziran'da Yeşil Burun Adaları ile oynayacakları 2026 Dünya Kupası açılış maçı öncesinde, ABD'nin Chattanooga kentinde hazırlıklarını son rötuşlarla tamamlıyor. Ancak, Tennessee'deki kampın sakin atmosferi, Gavi'nin bir takım arkadaşına karşı neredeyse pervasız denebilecek bir müdahale yapmasıyla son antrenman sırasında bir anda bozuldu.
Sürekli agresifliği ve ikili mücadelelerden kaçınmaması ile tanınan Barcelona orta saha oyuncusu, antrenman maçına bir final maçı kadar yoğun bir şekilde yaklaştı. Topa müdahale ederken zamanlamasını yanlış hesaplayarak kramponlarını Rodri'nin ayak bileğine sertçe sapladığında, felaket neredeyse yaşanıyordu. Tecrübeli orta saha oyuncusu acı içinde bacağını tutarak hemen yere yığıldı, takım arkadaşları ise endişeyle olayı izledi.
- Getty Images Sport
Manchester City'nin orta saha lideri için sakatlık endişesi
La Roja'nın dünya şampiyonluğu yolunda ilk adımını atmasına bir haftadan biraz fazla bir süre kala, Rodri'nin çimlerin üzerinde yere yığılmış hali teknik kadroda şok etkisi yarattı. Oyuncu, aldığı darbenin etkisini sindirirken yüzünü buruşturup Gavi'ye öfkeli bir bakış attı. Birkaç dakika boyunca İspanya'nın Dünya Kupası stratejisinin tamamen yeniden yazılması gerekecek gibi göründü.
Çarpışmanın ciddiyetini fark eden Gavi, sağlık ekibi City'nin yıldızına müdahale etmek için aceleyle yanına koşarken hemen özür diledi. Olayın görüntüleri endişe verici görünse de, orta saha oyuncusu sonunda ayağa kalkmayı başardı. Antrenmanı hafif bir topallama ile tamamladı, ancak turnuvayı sonlandıracak bir sakatlık olduğu yönündeki ilk endişeler şimdilik yatışmış görünüyor.
De la Fuente'nin sakatlığı konusunda karışık haberler
Rodri ve Gavi'yi ilgilendiren olayların ötesinde, De la Fuente'nin takımının kondisyonunu yönetme konusunda daha olumlu işaretler de vardı. Cadena SER'in bildirdiğine göre, antrenmanda Lamine Yamal ve Nico Williams rehabilitasyon programlarına devam etti. Her iki kanat oyuncusu da, hem kulüp hem de milli takımda son dönemdeki maçlarda forma giyememelerine neden olan kas sakatlıklarıyla boğuşuyor.
İkili, ısınma ve rondo gibi antrenmanın ilk aşamalarına katılırken, yoğun temas içeren antrenmanlardan uzak tutuldu. Bir aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan ikilinin açılış maçına hazır olup olmayacağı henüz belli değil. Her iki oyuncunun da Meksika'nın Puebla kentinde Peru ile oynanacak son hazırlık maçında forma giymesi beklenmiyor.
- Getty Images Sport
Yeşil Burun Adaları maçı öncesi son hazırlıklar
Bu endişeye rağmen, antrenman sona erdiğinde kampta atmosfer yeniden daha rahat bir havaya büründü. David Raya, Marc Cucurella ve Pedri’nin de aralarında bulunduğu yedi as oyuncu, 1-1 berabere biten Irak maçını kaçırdıktan sonra Peru ile oynanacak hazırlık maçı kadrosuna geri dönmesi bekleniyor. Teknik ekip, antrenman sahasında başka bir kaza yaşanmadan takımın en iyi fiziksel kondisyona ulaşmasını sağlamaya odaklanmış durumda.
İspanyol kafile, turnuva öncesi programını tamamlamak üzere Pazar akşamı Meksika'ya uçacak. Rodri'nin ayak bileği beklendiği gibi dayanırsa, La Roja taraftarları rahat bir nefes alabilir, ancak Gavi'nin antrenmanlardaki acımasız yaklaşımı, yoğunluk ve sakatlık arasındaki ince çizgiyi takım için bir uyarı niteliğinde oldu.