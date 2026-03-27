Gattuso transfer piyasasının perde arkasını anlattı: "Napoli'deydim, Tonali'yi takımıma katmaya çalıştım. Milan benden daha başarılı oldu"

Rino Gattuso, İtalya-Kuzey İrlanda maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, İtalyan milli takımının 8 numaralı oyuncusu hakkında şu açıklamalarda bulundu.





Tonali ile ilişkiniz nasıl? Ona kendi fotoğrafının olduğu kupayı gösterdiniz mi?

"Onu Coverciano'ya götürseydi endişelenirdim... Hikayeyi biliyorum, Milan'a gittiğinde beni arayıp benim 8 numaralı formamı alabilir mi diye sordu, bu beni şaşırtan bir aramaydı. O zamanlar Napoli'deydim, onu takımıma almaya çalıştım ama Milan daha başarılı oldu. Yıllar boyunca aramızdaki ilişki devam etti, her zaman karşılıklı saygı vardı. Sandro çok yönlü bir oyuncu, ben tek bir şey yapabiliyordum ama o daha çok şey yapabiliyor."