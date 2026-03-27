Rossoneri nostaljisi. İtalya, Tonali'nin tüm Milan taraftarlarında büyük heyecan uyandıran muhteşem golü sayesinde Kuzey İrlanda'ya karşı zorlu bir galibiyet elde etti: Sandro ile olan bağ, her zamankinden daha güçlü ve canlı. Aynı şekilde, yedek kulübesinde acı çeken ancak daha sonra gözde oyuncusunun golüne sevinçle tanık olan teknik direktör Rino Gattuso ile de öyle.
AFP
Gattuso transfer piyasasının perde arkasını anlattı: "Napoli'deydim, Tonali'yi takımıma katmaya çalıştım. Milan benden daha başarılı oldu"
TRANSFER PİYASASININ PERDE ARKASI
Rino Gattuso, İtalya-Kuzey İrlanda maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, İtalyan milli takımının 8 numaralı oyuncusu hakkında şu açıklamalarda bulundu.
Tonali ile ilişkiniz nasıl? Ona kendi fotoğrafının olduğu kupayı gösterdiniz mi?
"Onu Coverciano'ya götürseydi endişelenirdim... Hikayeyi biliyorum, Milan'a gittiğinde beni arayıp benim 8 numaralı formamı alabilir mi diye sordu, bu beni şaşırtan bir aramaydı. O zamanlar Napoli'deydim, onu takımıma almaya çalıştım ama Milan daha başarılı oldu. Yıllar boyunca aramızdaki ilişki devam etti, her zaman karşılıklı saygı vardı. Sandro çok yönlü bir oyuncu, ben tek bir şey yapabiliyordum ama o daha çok şey yapabiliyor."