"Nuno için her zaman Real Madrid oyuncusu olduğunu söyledim. Yardımcım ve sportif direktör Fabiani'ye de verdiğim bir örneği vereyim: Anne ve babasını kaybetti, onlar da ona 100 milyon bıraktı, o da 5 yılda o parayı yedi bitirdi (gülüyor, editör notu). İki ayağını da iyi kullanıyor ve hızlı, farklı bir oyuncu. Ama görüyorsun ki maçtan sonra toparlanmak için de zamana ihtiyacı oluyor. Nuno gibi oyunculardan bir takımda bir ya da iki tane barındırabilirsin ama o yetenekli, iyi bir çocuk ve kendisinin çok güçlü bir oyuncu olduğunu biliyor; sahip olduğu özellikler sayesinde rahatlıkla 10 yıl Real Madrid'de oynayabilirdi.”