Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve Milan’ın eski isimlerinden biri, Serie A 2026/2027 sezonunun 4. haftasında iki takım arasında oynanacak kritik maç öncesinde Dazn’a açıklamalarda bulundu. Lazio taraftarlarının bir kez daha statta yer alamayacağı bu maçta, taraftarlar buna rağmen takımı motosikletlerle Olimpico’nun girişine kadar takip etti. Gündemde ayrıca, biancoceleste formasıyla ilk aylarındaki görüntüsüne dönmüş gibi görünen Nuno Tavares gibi karşılaşmanın potansiyel kilit isimleri de vardı.
Çeviri:
Gattuso: "Tavares? Sanki anne babası ona 100 milyon bırakmış da o da 5 yılda hepsini iç etmiş gibi"
Amorim'in övgüleri mi? Ben sadece bize odaklanıyorum.
"Amorim'in açıklamalarını duymadım, az okuyorum. Kendisine teşekkür ediyorum ama ben işime odaklanmış durumdayım, geri kalanı için de iltifatları adına teşekkürler"
Taraftarlar hâlâ yok
"Sahada tutkuyu ortaya koyması gerekenler oyuncular ve eğer şu anda bu durumdaysak, bu onların sayesinde. Bugün biraz daha fazla coşku varsa, bu da ne yaptıklarına inanan benim çocuklarım sayesinde."
Milan’a saygımız var ama iyi işler yapabiliriz
"Milan'ı analiz ettik, biz kanat oyuncularımızla iyi olmalıyız, onlar geçişe çıktıklarında hızlarıyla bize zarar verebilirler çünkü ceza sahasında her zaman 4/5 oyuncuları oluyor, biz cesaretle kendi oyunumuzu oynamakta iyi olmalıyız, onlara saygı duyuyoruz ama böyle devam edersek iyi bir maç çıkarabiliriz".
NUNO TAVARES
"Nuno için her zaman Real Madrid oyuncusu olduğunu söyledim. Yardımcım ve sportif direktör Fabiani'ye de verdiğim bir örneği vereyim: Anne ve babasını kaybetti, onlar da ona 100 milyon bıraktı, o da 5 yılda o parayı yedi bitirdi (gülüyor, editör notu). İki ayağını da iyi kullanıyor ve hızlı, farklı bir oyuncu. Ama görüyorsun ki maçtan sonra toparlanmak için de zamana ihtiyacı oluyor. Nuno gibi oyunculardan bir takımda bir ya da iki tane barındırabilirsin ama o yetenekli, iyi bir çocuk ve kendisinin çok güçlü bir oyuncu olduğunu biliyor; sahip olduğu özellikler sayesinde rahatlıkla 10 yıl Real Madrid'de oynayabilirdi.”
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