Spor açısından, Bosna-Hırvatistan maçında yaşananlar her bakımdan bir trajedi. Katılamayacağımız üçüncü Dünya Kupası; geçmişe kıyasla, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan turnuvada (11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında) 48 milli takım yer alacak. Ve İtalya bu turnuvada olmayacak. 2018 ve 2022'nin ardından 2026'yı da unutmamız gerekiyor: Azzurri'nin bir Dünya Kupası'ndaki son maçı 24 Haziran 2014'teydi; son golü Mario Balotelli attı. Sonra, tam bir boşluk. Hayal kırıklığı, acı, öfke. Tıpkı o akşam olduğu gibi, maç sonrası teknik direktör Rino Gattuso tüm ülkeye gözleri yaşlarla özür dilemişti. Sonraki günlerde sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedilmesi konusunda bir anlaşmaya varıp görevinden ayrılmadan önce. Şimdi yeni teknik direktör arayışı başladı; FIGC yönetiminin değerlendirdiği isimler arasında Milan'ın teknik direktörü Massimiliano Allegri de var.
Gattuso'nun ayrılmasının ardından Allegri neden Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olabilir?
ALLEGRI’NİN İTALYA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ İÇİN PROFİLİ
Şampiyonluk yarışının son aylarında Allegri, Milan ile sezonun sonuna ve henüz garantilenmemiş olan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmeye odaklanacak; ancak yaz aylarında, 2027'ye kadar süren ve bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunan sözleşmesine rağmen, milli takımın başına geçmek için Rossoneri kulübünden ayrılması ihtimali de göz ardı edilemez. Alfredo Pedullà'nın haberine göre, Allegri'nin profili, özellikle İtalyan milli takımının şu anda yaşadığı gibi zorlukları ve karmaşık durumları yönetme becerisi nedeniyle Federasyon tarafından beğeniliyor. Dolayısıyla, kamuoyuna yapılan yalanlamalara rağmen, Massimiliano Allegri milli takım teknik direktörlüğü için değerlendirilen isimlerden biri olmaya devam ediyor.
DİĞER ADAYLAR
İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için en güçlü adaylardan biri, Napoli-Milan maçının ardından, FIGC başkanı olsaydı bu görevi değerlendireceğini söyleyen Antonio Conte olmaya devam ediyor. Napoli'nin teknik direktörünün yanı sıra, son haftalarda İtalya milli takımının yeni teknik direktörlüğü için, Gattuso'nun göreve getirilmesinden önce de gündeme gelen, şu anda Genoa'nın teknik direktörlüğünü yapan Daniele De Rossi'nin adı da geçiyor. Aynı şekilde, geçen Kasım ayında Fiorentina'dan kovulduktan sonra işsiz kalan Stefano Pioli'nin adı da gündemde. Bir diğer olası geri dönüş ise şu anda Katar'da Al-Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini'ye ait. Ayrıca Simone Inzaghi'nin adı da geçiyor, ancak kendisi Suudi Arabistan'daki Al-Hilal'de mutlu olduğunu söyledi.