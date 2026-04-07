Gattuso'nun ayrılmasının ardından Allegri neden Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olabilir?

Şampiyonluk yarışının son aylarında Allegri, Milan ile sezonun sonuna ve henüz garantilenmemiş olan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmeye odaklanacak; ancak yaz aylarında, 2027'ye kadar süren ve bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunan sözleşmesine rağmen, milli takımın başına geçmek için Rossoneri kulübünden ayrılması ihtimali de göz ardı edilemez. Alfredo Pedullà'nın haberine göre, Allegri'nin profili, özellikle İtalyan milli takımının şu anda yaşadığı gibi zorlukları ve karmaşık durumları yönetme becerisi nedeniyle Federasyon tarafından beğeniliyor. Dolayısıyla, kamuoyuna yapılan yalanlamalara rağmen, Massimiliano Allegri milli takım teknik direktörlüğü için değerlendirilen isimlerden biri olmaya devam ediyor.



