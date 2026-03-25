Sezonun bitmesine birkaç ay kala, pek çok kişiye göre Michael Kayode Premier Lig'in en iyi beklerinden biri: 2004 doğumlu oyuncu, Ocak 2025'te İtalya'yı ve Fiorentina'yı terk ederek İngiltere'deki Brentford'a transfer oldu: kiralama ve satın alma opsiyonu dahil 18 milyon avroluk bir transferdi; sözleşmesi Haziran 2030'a kadar sürüyor ve 2031'e kadar uzatma opsiyonu bulunuyor. Ve şimdi, ilk adaptasyon döneminin ardından, sağ kanatta vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Öyle ki, son zamanlarda Juventus ile adı anılmaya başlanarak transfer piyasasının da dikkatini üzerine çekti. Bazıları, oyuncunun İtalya milli takım teknik direktörü Gattuso tarafından, yaklaşan Dünya Kupası elemelerinin belirleyici maçları öncesinde kadroya çağrılmasını bekliyordu, ancak İtalyan teknik direktör başka seçimler yaptı.
Gattuso neden Kayode'yi milli takıma çağırmadı: Onun yerine kim var ve Baldini'nin U21 takımına yaptığı çağrı
KAYODE'NİN YERİNE KİM GÖREVLENDİRİLDİ?
Kayode için bu, A Milli Takım'a ilk kez çağrılması olacaktı; ancak Gattuso şimdilik başka oyunculara öncelik verdiği için bu çağrı ertelendi: Teknik direktör, şu ana kadar eleme turlarında forma giyen kadroyu onayladı; teknik direktörün planlarında yeni bir isim getirmek vardı, ancak bir seçim yapmak zorunda kaldığı için Atalanta'nın sahibi olduğu ve Serie A'daki ilk sezonunda Cagliari'ye kiralık olarak çok iyi bir performans sergileyen Marco Palestra'yı 2005 doğumlu, Atalanta'ya ait olan ve Serie A'daki ilk sezonunda Cagliari'ye kiralanarak çok iyi bir performans sergileyen oyuncuyu kadroya dahil etti. Kuzey İrlanda maçında sağ kanatta ilk 11'de Matteo Politano yer alması bekleniyor; 3-5-2 dizilişinde kanat boyunca oynayacak olan bu pozisyonda Cambiaso veya Spinazzola'yı da görebiliriz.
21 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIMINA ÇAĞRI
Önce Makedonya ve İsveç ile oynanacak bir sonraki Avrupa Şampiyonası eleme maçları için U21 kadrosuna alınmayan Michael Kayode, U21 teknik direktörü Silvio Baldini tarafından kadroya çağrıldı. Kayode, yarın, 26 Mart Perşembe günü saat 18.15'te Makedonya ile oynanacak maçta ve 31 Mart Salı günü yapılacak ikinci maçta kadroda yer alacak. Brentford'un bek oyuncusu, Baldini tarafından ancak ikinci bir aşamada kadroya çağrıldı ve bu çağrı, diğer oyuncuların sakatlıklarıyla ilgili değildi. Neden kadroya alınmadığı sorulduğunda, teknik direktör her zaman bu oyuncuyu göz önünde bulundurduğunu söyledi.