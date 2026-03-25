Gattuso: "Kariyerimin en önemli maçı; tüm İtalya'nın umudu benim omuzlarımda. İnsanlar karşıma çıkıp beni Dünya Kupası'na götürmemi istiyorlar"

Bu milli takımda bir Sinner var mı?
"Takım ruhu. Önemli oyuncularımız var, ama bu ruhun tüm milli takımda yayılmasını isterim." -
İtalyanlara ne söylemek istersiniz?
"Her şey bize bağlı. Stadyuma çıkıp işimizin başında olduğumuzu hissettirirsek, gerisi kendiliğinden gelir. Kimseye bir şey isteyemeyiz, kaderimizin mimarları biziz. Büyük bir sakinlik ve karşımızda zehirli oyuncularla mücadele ettiğimizin bilinci gerekiyor. Bizim bir kimliğimiz olmadığını söylüyorlar, ama bunu söylemeleri doğru. Biz hazır olmalıyız." -
Geçmişteki play-off maçlarını izledin mi?
"İzlememe gerek yoktu, kafamda var. Gerçi gerçek şu ki, Jorginho Olimpico'da gol atarsa Dünya Kupası'na gideriz. 2003'te kazandığımda, Ambrosini o kafayı yapmasaydı çeyrek finale kalırdık. Şans futbolda önemli bir unsurdur, ama sonuçta 2014'ten beri Dünya Kupası'na gitmedik. Ama o geçmişte kaldı, yarını düşünelim."
Kean-Retegui-Esposito, forma durumuna mı bağlı yoksa 31'i de düşünüyor musunuz?
"31'i düşünmüyorum, yarını düşünüyorum. Ve güçlü forvetlerim olduğunun farkındayım."
Kuzey İrlanda'nın açık sahada da oynayabileceğini mi düşünüyorsunuz, yoksa sadece uzun paslar ve duran toplar mı?
"Hayır, ama son maçlarını izledim ve bu onların en belirgin özelliği. Duran toplara dikkat etmeliyiz, agresifliklerine dikkat etmeliyiz. Ayrıca Spencer size saldırdığında canınızı yakabilir, ama temel özellikleri bunlar. Dikey bir takım ve yaptıkları her şeyi mükemmel bir şekilde yapıyorlar."
İki kez elenmek milli takımın algısını değiştirdi mi? Üzerinizdeki baskı ne kadar arttı?
"Doğru. Ama yarın önemli bir şey için oynayacağız. Sorumluluk taraftarlarda değil, iki büyük hayal kırıklığı yaşandı. Ama bugün geçmişten bahsetmek için zaman yok, hedefimizden bahsetmeliyiz. Bu Dünya Kupası'na gitmeyi başarmalıyız çünkü bu bizim için çok önemli. Hedefimiz, uzun yıllar boyunca bulunduğumuz yere geri dönmek ve yine başrol oynamak."
Maç için daha çok zihinsel olarak mı hazırlanmalısınız?
"Her açıdan hazırlanmamız gerekiyor. Artık kolay maç diye bir şey yok. 95 dakika boyunca konsantre olmalısınız, eğer hazır değilseniz... Hazır olmalıyız, yarın zorluklarla karşılaşacağız. İkinci toplarda savunma yapabilmeliyiz, hırslı olmalıyız. Artık kolay maç diye bir şey yok."
2006 Dünya Kupası ile karşılaştırıldığında, bu maç ne kadar önemli?
"O başka bir dünyaydı, o kadar uzun zaman geçti ki oynadığım maçları bile hatırlamıyorum... Evet, bu maç daha önemli, üzerimde hissettiğim sorumluluk açısından karşılaştırma bile yapılamaz."
Kuzey İrlanda'nın niteliklerini takdir ediyor musunuz? "İkinci topları kaybetmemek, iyi bir top kazanma yüzdesine sahip olmak konusunda iyi olmalıyız. Doğru şekilde kaçmalı ve hazır yakalanmamalıyız, merkez oyuncuyla çarpıştığımızda doğru şekilde koruma sağlamalıyız. Takım arkadaşımızın durumu kurtaracağını düşünerek rakibi hafife almamalıyız, tehlikeyi sezebilmeliyiz."
Bu günlerde güvenini artıran bir anekdot anlatabilir misin?
"Kampın başında üç, dört, beş tanesi ayakta duramıyordu ama sonunda hepsi oradaydı. Scamacca eve gitmek istemedi. Bu ruhu sevdim, sahada onlarla çok eğleniyorum. Bazen şakalaşabiliyorum ama sonra herkes yerini biliyor. Ancak tüm bunları sahaya yansıtmalı ve elde ettiğimiz sonuçları toplamalıyız."
Dünya Kupası'nı tekrar kaçırmamak için takımına ne söylüyorsun? İtalya'sız bir Dünya Kupası görmek garip...
"Garip olduğunu biliyorum. Oyunculara kendi yaşadıklarımı anlatmayı sevmiyorum. Oyuncular duyguları kendileri yaşamalı, bu maçlarda oynarken heyecanlanmıyorsan ne dersen de... Sahaya çıkmak gerekiyor ve rakibi hafife almamalıyız, onlar buraya kadar geldiler çünkü zehirli bir oyunları var. İlk top ve son top sanki hayatlarının son topuymuş gibi ve bunu hafife alamazsınız, biz de darbeye darbeyle cevap vermeliyiz."
Oyuncularınızda bu acı dolu sayfayı geride bırakmaları gerektiğinin bilinci var mı?
"Sanırım evet. Eğer anlarlarsa, eğer iyi oynadıysak... Bu maçta iki maç var, topun bizde olduğu ve olmadığı maçlar. Top bizde olmadığında acı çekmeliyiz, sonra top bizde olduğunda hızımızla sahaya çıkmalı ve her şeyi doğru bir şekilde geliştirerek onların 20-25 metrelik alanına kaliteli bir şekilde girmeliyiz".