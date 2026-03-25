Gattuso: "Kariyerimin en önemli maçı; tüm İtalya'nın umudu benim omuzlarımda. İnsanlar karşıma çıkıp beni Dünya Kupası'na götürmemi istiyorlar"

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, yarın Bergamo'daki New Balance Arena'da oynanacak İtalya-Kuzey İrlanda arasındaki Dünya Kupası elemeleri için hayati önem taşıyan play-off maçı öncesinde şunları söyledi:





Sky'a yaptığı açıklamalar şöyle:





"Takım içinde moraller yüksek, harika bir atmosferin hakim olduğu üç güzel gün geçirdik. Bu normal, yarın neyin peşinde olduğumuzu biliyoruz ve heyecanla gelip biraz sorumluluk ve gerginlik hissetmek doğru olan şey."





Bu maçta özellikle zihin gücü mü önemli olacak, yoksa bacaklar da önemli mi?

"Her ikisi de, bacakların da çalışması gerekiyor. Yarın, rakiplerimizin çok az şey yapacağı ama yaptıklarını iyi yapacakları bir maç olacak. Zihinsel olarak güçlü olmalıyız, acı çekmeyi bilmeliyiz. Sonra top bizde olduğunda onları zorlamaya çalışacağız." -





Bastoni iyileşiyor, onu yedek kulübesine alabileceğinizi düşünüyor musunuz?

"Bakalım. Hem o hem de Scamacca ayrı antrenman yaptılar. Bu çocukların isteği, kendilerini hazır hale getirmek ve dişlerini sıkmak."





Yarınki maç, teknik direktörlük kariyerinizin en önemli maçı olacak mı?

"Kesinlikle en önemli maç olacak. Çok şey riske atıyorum, gencim ama omuzlarımda bir ülke var. İtiraf etmeliyim ki, bu aylarda birçok kez sokakta durdurulup İtalya'yı Dünya Kupası'na götürmemi istediler. Baskıya alışkınım, ama bu kariyerimin en önemli maçı."















