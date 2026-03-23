"Bastoni'nin yaşadığı sorunu hepimiz biliyoruz. Tedavi görüyor, dün sabahtan beri Coverciano'da; şimdi çalışmalı, iyileşmeli ve umarız ki onu tekrar kadroya katabiliriz. Scamacca'nın adduktor kasında bir sorun var, Bastoni gibi o da gün be gün değerlendirilecek. Tonali bugün hafif yükle çalışacak, Mancini'de yorgunluk var ama aletli tetkiklerde bir sorun çıkmadı, Calafiori dün ufak bir ağrı hissetti ama o da bizimle olacak. Küçük sorunları olan çok sayıda oyuncu milli takıma gelmek istedi. Genellikle bir oyuncu sakatlandığında, iyileşmek için kulüp takımında kalmayı düşünür. Oysa onlar burada. Büyük bir bağlılık görüyorum, bunu bizzat hissediyorum."