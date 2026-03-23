İtalya milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso, Rai Sport'a kadro seçimi ve play-off'lar hakkında konuştu: "Egomun peşinden gidemem, çok şey söz konusu; oyuncularımı en iyi koşullara hazırlamalıyım. Oyuncuları doğru pozisyonlara yerleştirmek için en uygun dizilişi seçeceğiz."
Gattuso: "Bergamo'yu ben seçtim. Takıma bağlılık görüyorum, şimdi sakin olmalıyız. Chiesa'nın bazı sorunları var, sakat oyuncuların durumu nasıl?"
İKİ FARKLI TAKIM MI?
"İlk maçı bir şekilde oynayacağız, ikincisini ise başka bir şekilde. Kararlar bu temelde verildi. Kaybettiğimiz oyuncular için üzülüyorum, ama bize yardımcı olabilecek yeni oyuncular geldi."
CHIESA KENDİNİ OLAYIN DIŞINA ÇEKTİ
"Fede ile her 7-10 günde bir uzun uzun sohbet ediyoruz. Benim açımdan onun hakkında ne düşündüğümü biliyor, ancak oyuncunun söylediklerine saygı duymak gerekir. Şu anda kendini %100 formda hissetmiyor, düzeltmesi gereken bazı küçük sorunları var ve %100 formda olmak istiyor."
STRES YOK
"Ben sadece bu maça odaklanıyordum, mazeret yok, bu çok basit. Farklı bir şey yapılmadıysa, bunun nedeni yapılamamasıydı; perşembe günkü maça odaklanmalıyız, diğer takımlarda da sakatlıklar var. Ben ve teknik ekibim çok çalıştık, yapmamız gereken her şeyi yaptık, 380 maç izledik. Şimdi sadece Perşembe günkü maça odaklanalım, iki turnuvadır Dünya Kupası'na katılamadığımızı düşünmeyelim, sadece Perşembe günkü maça odaklanalım. Oyuncuları strese sokmamalıyız, herkes maçın önemini biliyor, maçı anlıyorlar ve evden kaçan çocuklar değiller. Oyuncuları boğmadan, büyük bir sükunetle yapmamız gerekeni yapalım."
SAKAT OYUNCULAR
"Bastoni'nin yaşadığı sorunu hepimiz biliyoruz. Tedavi görüyor, dün sabahtan beri Coverciano'da; şimdi çalışmalı, iyileşmeli ve umarız ki onu tekrar kadroya katabiliriz. Scamacca'nın adduktor kasında bir sorun var, Bastoni gibi o da gün be gün değerlendirilecek. Tonali bugün hafif yükle çalışacak, Mancini'de yorgunluk var ama aletli tetkiklerde bir sorun çıkmadı, Calafiori dün ufak bir ağrı hissetti ama o da bizimle olacak. Küçük sorunları olan çok sayıda oyuncu milli takıma gelmek istedi. Genellikle bir oyuncu sakatlandığında, iyileşmek için kulüp takımında kalmayı düşünür. Oysa onlar burada. Büyük bir bağlılık görüyorum, bunu bizzat hissediyorum."
ZANIOLO, ORSOLINI VE YOKLAR
"Taktik konuşmak için tahtalar ve kalemlerle akşam yemeğine gitmedik. Oyuncularla bir bağ kurmaya çalıştım, benim için farkı bu yaratıyor. Zaniolo'dan Bernardeschi'ye, Orsolini'den Fagioli'ye kadar burada olabilecek pek çok oyuncu vardı. Ben bir grup oluşturmak istedim, bana bağlılık gösteren bir grup. Hepimiz bu sevinci hak ediyoruz. Şimdi bu maçlara kendime olan inancımla, kendime olan güvenimle çıkmak istiyorum. İyi performans gösteren başka oyuncular da olduğunun farkındayım, seçimlerimi iyi niyetle yaptım. Çağırdığım oyunculara büyük güven duyuyorum."
SPINAZZOLA'NIN SEÇİMİ
"Politano'nun sakatlığından sonra Leonardo'yu aradım. Onunla iki ay önce de konuşmuştum. Bize büyük bir istekle yaklaşan bir gençle karşılaştım; 32 yaşında bunu yapmak kolay değil, ben de futbolcuyken aynı şeyi yaşamıştım. Coşkuyla, gülümsemeyle ve istekle gelmek çok yardımcı oluyor."
KUZEY İRLANDA'NIN TUZAKLARI
"Kamikaze gibi davranmayacağız ve formda olmayan oyuncuları sahaya sürmeyeceğiz. Kararlarımızı mantıklı bir şekilde vereceğiz. Aklıselim davranmalı ve tehlikeyi sezmeliyiz. Çok fazla koşan rakibimize saygı duyuyoruz. Kalite açısından çok büyük bir takım değil ama çok dikey oynuyorlar ve duran toplarda çok tehlikeliler."
INTER TARAFTARLARININ DURUMU
"Inter oyuncularının durumundan endişe duymuyorum. Dimarco'nun istatistikleri inanılmaz; Barellone ile her gün konuşuyorum, insanlar ondan her zaman çok şey bekliyor. Ondan hırs ve yoğunluk bekliyorum, ona güveniyorum. Kendi seviyesinin altında oynadığında çok eleştiriliyor, ama bunun sebebi önemli bir oyuncu olduğunu kanıtlamış olması."
PALESTRA VE PIO ESPOSITO
"Genç ya da genç değil, fark etmez. Önemli olan kişinin güçlü olup olmadığıdır. Elbette tecrübe ve maçın önemi de önemlidir, ama herkes takıma katkı sağlar. Modern futbol değişti; yedek kulübesinden oyuna girenler bile fark yaratabilir."
BERGAMO'NUN SEÇİMİ
"Stadyumu ben seçtim. İTF de beni destekledi. Örneğin San Siro'da hem Inter hem de Milan taraftarları var; bir pas hatası yaparsan yuhalamalar duyabilirsin. Bergamo'da ilk maçımda beni iyi karşıladılar; ben çanak şeklinde bir stadyum istiyordum. Umarım yanlış bir seçim yapmamışızdır."
MANCINI VE BASTONI KAMPA KALACAK, CHIESA KALMAYACAK
"Herkes aynı değildir, herkesin kafası aynı değildir. Chiesa tereddüt ediyordu, kendini hazır hissetmiyordu, benimle anlaşıp eve döndü. Birinin tereddüt ettiğini hissedersem onu dinlemeliyim; bu Mancini ya da Bastoni'nin başına da gelebilirdi. Bir kişi kendini iyi hissetmediğinde ısrar etmenin bir anlamı yoktur."