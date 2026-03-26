"Gatorade şişesinde alkol": FC Barcelona'nın üçlü oyuncusuyla ilgili şok edici açıklama

Hleb, bir yıl önce 17 milyon avroya Arsenal'den Barcelona'ya transfer olmuştu. Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünde, o dönem 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, süperstar Lionel Messi'nin liderliğindeki efsanevi takımla üçlü kupayı kazansa da, kendisi yedek oyuncu rolünün ötesine geçemedi. Barça formasıyla 36 maça çıkan Hleb, 1687 dakika sahada kaldı ve 3 asist yaptı. Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kadroda yer almadı.

Alkol sorunları hakkında uzun süredir söylentiler var. "Hleb futbolda daha fazlasını başarabilirdi. Zaten büyük bir kariyer yaptı, ama alkolü de çok severdi," demişti Wojciech Szczesny bir keresinde Polonya'nın YouTube kanalı Foot Truck'a. Hleb ve Szczesny bir zamanlar Arsenal'de birlikte oynamışlardı; Hleb gibi, yıllar sonra Szczesny de Barcelona'ya transfer oldu.