Montiliving podcast'inde Albert Dalmau, FC Barcelona'nın 2009 yazındaki sezon hazırlıklarını anlatıyor. O dönemde 17 yaşındaki bir yetenek olan Dalmau, profesyonel takımla birlikte antrenman yapma fırsatı bulmuştu. Aleksandr Hleb'in içecek seçimi özellikle hafızasında kalmış. "Tipik Gatorade şişesinde Gatorade vardı, ama o içine biraz da alkol eklemişti," diye anlatıyor Dalmau.
"Gatorade şişesinde alkol": FC Barcelona'nın üçlü oyuncusuyla ilgili şok edici açıklama
Hleb, bir yıl önce 17 milyon avroya Arsenal'den Barcelona'ya transfer olmuştu. Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünde, o dönem 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, süperstar Lionel Messi'nin liderliğindeki efsanevi takımla üçlü kupayı kazansa da, kendisi yedek oyuncu rolünün ötesine geçemedi. Barça formasıyla 36 maça çıkan Hleb, 1687 dakika sahada kaldı ve 3 asist yaptı. Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kadroda yer almadı.
Alkol sorunları hakkında uzun süredir söylentiler var. "Hleb futbolda daha fazlasını başarabilirdi. Zaten büyük bir kariyer yaptı, ama alkolü de çok severdi," demişti Wojciech Szczesny bir keresinde Polonya'nın YouTube kanalı Foot Truck'a. Hleb ve Szczesny bir zamanlar Arsenal'de birlikte oynamışlardı; Hleb gibi, yıllar sonra Szczesny de Barcelona'ya transfer oldu.
Aleksandr Hleb, 2009 yılında VfB Stuttgart'a geri döndü
Söz konusu antrenman kampının hemen ardından Hleb, 2000 ile 2005 yılları arasında büyük çıkışını yakaladığı VfB Stuttgart'a kiralık olarak geri döndü. Ancak Stuttgart'taki ikinci döneminde beklentilerin gerisinde kaldı. Ardından Birmingham City ve VfL Wolfsburg'a kiralandı. 2012'nin başında Barça ile sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedildi ve ardından transfer ücreti ödenmeden Rusya'nın KS Samara takımına transfer oldu. Türkiye ve memleketi Beyaz Rusya'da forma giydikten sonra 2020'de aktif futbol kariyerini sonlandırdı.
Tüm zorluklara rağmen Hleb, Beyaz Rusya tarihinin en iyi futbolcusu olarak kabul ediliyor. O dönem Barça'nın genç yeteneği olan Dalmau ise büyük çıkışını gerçekleştiremedi ve 2023'te kariyerini sonlandırana kadar alt liglerde oynadı.