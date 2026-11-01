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Gasperini ve Roma'ya dair perde arkası, Modric'le yaşanan eğlenceli an: Moreira, Milan için Amorim'in asıl kozu

AC Milan
Transfers
D. Moreira
Roma

Derbinin kahramanı Moreira: "Geldiği için Kaká'ya teşekkür ederim ama kıyaslama yapmayalım..."

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Milan tarihinin en iyi 22 numarası Kakà'nın gözleri önünde, idolü Ricky'ye duyduğu hayranlıktan dolayı 22 numarayı seçen Moreira masalsı bir gece yaşadı.

İlk golde, Milan hücumunun en uzun oyuncusu sayılmayan Pulisic'in Inter savunmasının devleri arasında yükselerek yaptığı kafa vuruşuna mükemmel bir asist verdi. Ardından kısa korneri Rabiot'ya kullanma fikriyle, aşırtma vuruşundan gelen golün yolunu açtı. Bu, Inter'e indirilen ikinci aparkattı.

Fransız oyuncunun Diego'ya yönelttiği coşkulu sevinç gösterisi, kanatları altına aldığı yeni takım arkadaşını ne kadar sevdiğini açıkça ortaya koyuyor. Üstelik tek hayranı o değil: Takım arkadaşlarının hepsi onu saha içinde de dışında da bir cevher olarak görüyor, Milan taraftarları ise şimdiden onu gözdesi ilan etti.

  • Yetenek yeteneği tanır

    Asistleri hem güzel hem de önemli ama Moreira, Serie A'da altı maçta attığı dördüncü golle şimdiden Milan tarihine geçti. Belçikalı millî oyuncunun ustalıkla kullandığı serbest vuruşta topa verdiği falso, Martinez'e şans tanımadı ve San Siro'daki 70 bini aşkın seyirciyi ayağa kaldırdı.

    Diego, vuruşu kullanmadan önce Modric'ten başkasıyla girdiği mücadeleyi kazanıyor: Luka topu koltuğunun altına almışken, kalenin çağrısını hisseden Moreira, Hırvat efsaneden serbest vuruşu kullanmayı istiyor. Modric de o enerjiyi, yeteneğin yüz hatlarını seziyor ve ellerini dua eder gibi birleştiren Diego'ya topu, ikinci kez rica etmesini beklemeden bırakıyor.

    Yetenek, yeteneği tanıyor. Diego da şunu itiraf ediyor: "Kendime güveniyordum. Bu, bir maçta serbest vuruştan attığım ilk goldü. Antrenmanda atmıştım ama maçta hiç atmamıştım. Pulisic de vuruşu kullanmam için bana güven verdi.

  • Roma'nın pişmanlığı

    Oysa Moreira'nın San Siro'da oynaması bekleniyordu, ama Roma formasıyla.

    Gasperini, Liège doğumlu oyuncuya hayranlık duyuyor ve transferini özellikle istemişti. Friedkinler, haziran ayı boyunca Strasbourg'u ikna etmeye çalışmış ancak Fransız kulübünün hep yetersiz bulduğu 35 milyon avronun üzerine çıkmamıştı.

  • 51 milyonun üzerinde değere sahip

    Moreira'nın Milan'a transferi bonservisiyle gerçekleşti, bu zaten biliniyordu. Milan'ın eski Chelsea oyuncusunu Ruben Amorim'in kadrosuna katmak için ödemeyi kabul ettiği başlangıç bedeli 51 milyon euronun biraz üzerinde: Tam olarak 51.282.051 euro.

    Ancak bu yalnızca başlangıç bedeli. Milan ve Moreira'nın bu sezon bazı hedeflere ulaşması hâlinde bonuslar bu tutarı artıracak.

    Bireysel bonuslara gelince, Moreira bu sezon veya sonraki sezonlardan herhangi birinde gol ve asist toplamında en az 10'a ulaşırsa Milan, Strasbourg'a 2.051.282 euro daha ödeyecek. Bu bonus yalnızca bir kez devreye girebilecek.

    Bir diğer bonus ise Moreira'nın forma giyeceği maç sayısına bağlı: Sol ayaklı oyuncu bir sezonda en az 15 maça ilk 11'de başlayıp en az 45 dakika oynarsa Strasbourg, 1.025.641 euroluk bir bonus daha alacak.

    Cardinale için başarılı bir yatırım: Moreira'nın değeri bugün 51 milyon euronun üzerinde ve hızla artıyor.

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Gelecek maçlar
MUN

MUN

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

ROM

ROM

MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC