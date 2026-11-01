Milan tarihinin en iyi 22 numarası Kakà'nın gözleri önünde, idolü Ricky'ye duyduğu hayranlıktan dolayı 22 numarayı seçen Moreira masalsı bir gece yaşadı.
İlk golde, Milan hücumunun en uzun oyuncusu sayılmayan Pulisic'in Inter savunmasının devleri arasında yükselerek yaptığı kafa vuruşuna mükemmel bir asist verdi. Ardından kısa korneri Rabiot'ya kullanma fikriyle, aşırtma vuruşundan gelen golün yolunu açtı. Bu, Inter'e indirilen ikinci aparkattı.
Fransız oyuncunun Diego'ya yönelttiği coşkulu sevinç gösterisi, kanatları altına aldığı yeni takım arkadaşını ne kadar sevdiğini açıkça ortaya koyuyor. Üstelik tek hayranı o değil: Takım arkadaşlarının hepsi onu saha içinde de dışında da bir cevher olarak görüyor, Milan taraftarları ise şimdiden onu gözdesi ilan etti.