Asistleri hem güzel hem de önemli ama Moreira, Serie A'da altı maçta attığı dördüncü golle şimdiden Milan tarihine geçti. Belçikalı millî oyuncunun ustalıkla kullandığı serbest vuruşta topa verdiği falso, Martinez'e şans tanımadı ve San Siro'daki 70 bini aşkın seyirciyi ayağa kaldırdı.

Diego, vuruşu kullanmadan önce Modric'ten başkasıyla girdiği mücadeleyi kazanıyor: Luka topu koltuğunun altına almışken, kalenin çağrısını hisseden Moreira, Hırvat efsaneden serbest vuruşu kullanmayı istiyor. Modric de o enerjiyi, yeteneğin yüz hatlarını seziyor ve ellerini dua eder gibi birleştiren Diego'ya topu, ikinci kez rica etmesini beklemeden bırakıyor.

Yetenek, yeteneği tanıyor. Diego da şunu itiraf ediyor: "Kendime güveniyordum. Bu, bir maçta serbest vuruştan attığım ilk goldü. Antrenmanda atmıştım ama maçta hiç atmamıştım. Pulisic de vuruşu kullanmam için bana güven verdi.