"Ortamın etkisi çok büyük. Ama her zaman söylediğim gibi, bu etki olumsuz değil olumlu oluyor; çünkü burası kendi takımına karşı büyük tutkunun ve büyük sevginin olduğu bir ortam, dolayısıyla bunların hepsi son derece olumlu unsurlar. Ben de ilk andan itibaren, kariyerim boyunca bana hep eşlik eden profesyonellikle bu yapının içine girmeye çalıştım; ortaya koyduğum işle takdir toplamaya çalıştım. Şu anda etrafımda büyük bir takdir hissediyorum ve bu da bana, bu güvenin karşılığını her zaman vermeye çalışmak adına büyük bir motivasyon sağlıyor."