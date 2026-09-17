Cumartesi 19'da saat 18.00'de Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Roma-Inter dev maçı öncesinde Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Sky Sport'a uzun bir röportaj verdi ve takımıyla ilgili beklenti çıtasını yükseltti. Scudetto'dan söz etmek için henüz erken mi? Evet, ama kendi ifadesiyle "kusuru olmayan" bir takımla bunu deneme hedefi var.
Gasperini: “Roma’mda büyük kusurlar bulmakta zorlanıyorum. Scudetto mu? 20 maç bekleyelim ama üst sıralarda kalmak istiyoruz”
Çıtayı yükseltmek
"Arkamızda iyi bir hazırlık süreci olduğuna ve geçen sezonun başına kıyasla daha avantajlı başlayan bir takıma sahip olduğumuza inanıyorduk: daha uzun süredir birlikteyiz, birbirimizi daha iyi tanıyoruz, birçok şeyi zaten özümsedik. Çıtayı, ulaşılması az ya da çok mümkün hedefler koyarak yükseltmezsiniz; her gün gelişerek, sahip olduğu tüm özelliklerle bu oyuncu çeşitliliği üzerinden kendimiz üzerinde çalışarak, her seferinde daha iyisini yapmaya çalışarak yükseltirsiniz".
ARTILARI VE EKSİLERİ Mİ? BÜYÜK OLANLAR ZATEN ELENDİ
“Eksikleri saymakta zorlanıyorum (gülerek, editör notu). Elbette bazı eksiklerimiz mutlaka vardır, yoksa artık yapacak hiçbir işim kalmazdı; bu yüzden onları aramayı sürdüreceğim ama her geçen gün daha titiz bir şekilde: büyük eksikleri ortadan kaldırdık. Pek çok artımız arasında en büyüğü ise ortam, takım, taraftar ve kulüp arasında büyük bir birlik oluşmuş olması. Bu da iyi çalışmanı kolaylaştıran ve en iyi sonuçları alman için sana güven veren bir şey”.
Roma cephesi
"Ortamın etkisi çok büyük. Ama her zaman söylediğim gibi, bu etki olumsuz değil olumlu oluyor; çünkü burası kendi takımına karşı büyük tutkunun ve büyük sevginin olduğu bir ortam, dolayısıyla bunların hepsi son derece olumlu unsurlar. Ben de ilk andan itibaren, kariyerim boyunca bana hep eşlik eden profesyonellikle bu yapının içine girmeye çalıştım; ortaya koyduğum işle takdir toplamaya çalıştım. Şu anda etrafımda büyük bir takdir hissediyorum ve bu da bana, bu güvenin karşılığını her zaman vermeye çalışmak adına büyük bir motivasyon sağlıyor."
Scudetto mu? Hedefler 20 maçtan sonra konuşulur
“Etrafımızda her türlü tahminin yapıldığının farkındayız ve bunun böyle olması da normal: insanların hayalleri var, en iyisini istiyorlar. Bize gelince, her yıl olduğu gibi gerçeğe bakmak zorundayız. Ve gerçek şu ki hedeflerden ancak yaklaşık yirmi maç sonra söz edilebilir. Dört ya da beş haftanın ardından hedef belirlemenin bir anlamı yok. Elbette kendimize güveniyoruz, elbette puan tablosunda üst sıralarda yer almak istiyoruz, ancak şu anda tek somut hedefimiz bu”.
Inter ve Real Madrid ile başa baş mücadele etme fırsatını hak ettik
"Inter ve Real mi? Arada Como'yu unuttu, üstelik onlar Real Madrid'den önce geliyor ve bence gerçekten dev adımlar atan bir takım. Lider olarak Inter'e karşı ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynama fırsatını hak ettik. Bu, kendimizi ölçmek ve bu takımların karşısında neler yapabileceğimizi görmek için bir an olacak."
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