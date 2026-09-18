"Bunlar kendi kendine hazırlanan maçlar, bizim uyanık olmamız ve rekabetçi olabilmek için ne yapmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor - TMW'nin aktardığına göre -. Başka bir gizli anlam yok: Torino'da zorlu bir maçtı, tüm ligde olduğu gibi. İlk iki maçta olduğu gibi her zaman kazanmayı düşünemezsiniz. Zor maçları kazanmak yine de bir memnuniyet".





"Rakamlar, Inter'in ligimizin en güçlü takımı olduğunu söylüyor, birkaç yıldır böyle. Biz de araya girmeye ve geçmişe kıyasla geliştiğimiz bir konumda kalmaya çalışıyoruz".





LULLI

"Büyük bir maç için hazır mı? Lig maçında oynuyorsa bunun nedeni hazır olmasıdır. Aşamaları hızla geçtiği bir süreç yaşıyor: ondan çok memnunum".





INTER, GASP'IN KRİPTONİTİ

"Olabilir... bir dönem sonuç almayı başardım, son yıllarda ise böyle olmadı. Bazı teknik direktörler değişti ama sonuç aynı kaldı. Juventus'a karşı da bunun böyle olduğu bir dönem vardı. Birden fazla unsur olabilir ama kesinlikle güçlü bir takım".





KONE', WESLEY VE PELLEGRINI

"Yarın için hepimiz varız ve parmaklarımı çaprazlıyorum. Herkes hazır: bu bile başlı başına inanılmaz bir sonuç. Bugün son antrenmanı yapacağız ama yükselen gerilimle her şey yerine oturacak. Pellegrini her şeyi yapabilir: hazır".





DİZİLİŞ DEĞİŞİKLİKLERİ

"Her maç farklıdır ve bugün itibarıyla öngörülemez. Atalanta maçında karşılaşmayı kazanmak için iki stoperi oyuna sürdüm. Torino'da da orta sahayı dengelemek için Dybala ya da Malen çıktı. Bunlar asla kazanmaktan vazgeçme sinyalleri değil. Molina solda mı? Wesley'i yeniden sağda mı göreceğiz? Herkes iki kanatta da oynayabilir, çok becerikli oyuncular".





HAKEM MASSA

"Yarın Massa kusursuz olacak, böylece tartışmalar da olmayacak".





HÜCUM MU SAVUNMA MI?

"Böyle bir Malen mi daha iyi, yoksa aşılmaz bir savunma mı? Her ikisi de güzel bir sonuç, değil mi? Ben diyorum ki kazanan takımlar, en iyi hücuma ve en iyi savunmaya sahip oldukları için kazanır".







