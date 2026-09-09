Gasperini, Paulo Dybala'ya özel bir vurgu yaptı; Arjantinli forveti sezonun başındaki etkisi ve fiziksel istikrarı nedeniyle övgüye boğdu. Dybala sezona müthiş bir başlangıç yaptı ve Roma hücumunun odak noktası haline geldi.

Teknik direktör, Dybala'nın formunun son yıllardaki en üst seviyesini temsil ettiğini ve bunun tüm takımı doğrudan yukarı taşıdığını vurguladı.

Gasperini, "Dybala değerini kanıtlıyor" dedi. "Sezonun bu erken bölümünde ulaştığı seviye, son sezonlarda gördüğü en iyi seviye. Olağanüstü bir istikrara sahip ve onunla birlikte daha güçlüyüz."