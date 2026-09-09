Anadolu Agency
Çeviri:
Gasperini'nin Dybala sevinci! Roma teknik direktörü, Arjantinli süperstarın Sarı-Kırmızılılar'ı Avrupa'da durdurulamaz hale getirdiğini söyledi
Gasperini, Roma'yı Şampiyonlar Ligi'ne dönüşe hazırlıyor
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, takımının İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yapmaya hazırlanması öncesinde büyük gurur duyduğunu ifade etti. Maç öncesi basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, Roma'nın son yıllarda Avrupa Ligi'nde takdire şayan bir performans sergilediğini, ancak Şampiyonlar Ligi'nin ilk maç gününün her zaman kendine özgü bir heyecan yarattığını belirtti.
Gasperini, Türk ekibiyle karşılaşmanın yeni bir meydan okuma olduğunu kabul etti; zira iki kulübün yolları daha önce çok az kesişti.
Gasperini, "Roma yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde yoktu ama Avrupa Ligi'nde iyi iş çıkardı" dedi. "İlk maç günü her zaman merak uyandırır."
- PS Images
Teknik direktör, Dybala'nın olağanüstü formunu övdü
Gasperini, Paulo Dybala'ya özel bir vurgu yaptı; Arjantinli forveti sezonun başındaki etkisi ve fiziksel istikrarı nedeniyle övgüye boğdu. Dybala sezona müthiş bir başlangıç yaptı ve Roma hücumunun odak noktası haline geldi.
Teknik direktör, Dybala'nın formunun son yıllardaki en üst seviyesini temsil ettiğini ve bunun tüm takımı doğrudan yukarı taşıdığını vurguladı.
Gasperini, "Dybala değerini kanıtlıyor" dedi. "Sezonun bu erken bölümünde ulaştığı seviye, son sezonlarda gördüğü en iyi seviye. Olağanüstü bir istikrara sahip ve onunla birlikte daha güçlüyüz."
Gasperini, Fenerbahçe’nin küçümsenmemesi konusunda uyardı
Rakip hakkında konuşan Gasperini, Fenerbahçe’ye tam saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve Türk devinin, önemli eksiklerle başa çıkabilecek kadar geniş bir kadroya sahip olduğu uyarısında bulundu. Marco Asensio ile Matteo Guendouzi ev sahibi ekipte forma giyemeyecek olsa da Gasperini, İstanbul’da fiziksel ve taktik açıdan zorlu bir sınav bekliyor.
Deneyimli teknik adam, oyuncularından karşılaşma boyunca odaklarını korurken kendi yeteneklerine de güvenmelerini istedi.
"Rakibimize büyük saygı duymalıyız" diyen Gasperini, "Fenerbahçe çok geniş bir kadroya sahip; Asensio ve Guendouzi’nin yokluğunun bedelini ağır şekilde ödemeyecekler. Çok güçlü bir Fenerbahçe ile karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.
- IPA Sport
Yoğun maç takvimi için kadro derinliği şart
Milli aranın ardından Roma'yı yoğun bir fikstür beklerken, Gasperini kadro rotasyonu ile oyuncu değişikliklerinin oynayacağı kritik role dikkat çekti. Kulübün yaz dönemindeki transfer çalışmalarından memnun olduğunu belirten Gasperini, kulübe yedek kulübesinin artık kaliteden ödün vermeden taktiksel esneklik sunduğunu söyledi.
Roma, tüm kulvarlardaki sezon başı ivmesini sürdürmek için Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor.
"Oyuncu değişiklikleri çok kritik," diye ekledi Gasperini. "Bu yıl daha fazla oyuncuyu oynatma ve kaliteden ödün vermeden yeni çözümler üretme fırsatımız var."
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