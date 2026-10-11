Fabregas, orta sahada Martin Baturina yerine Maxence Caqueret'ye ilk 11'de yer vermesi de dahil olmak üzere şaşırtıcı kadro tercihlerini de açıkladı. Caqueret, orta sahadaki çalışkan performansıyla teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmadı.

Fabregas, “Bazen oyuncular daha fazlasını hak eder. Taktiksel dizilişten bağımsız olarak o, ilk 11'de olmayı hak ediyordu” dedi.

“Rakibimizi etkisiz hâle getirecek şekilde sahaya dizildik. Caqueret, Şampiyonlar Ligi kadro listemizde yok. Antrenmanlarda çok iyi çalıştı, bu yüzden onu oynatmanın doğru olduğunu düşündüm.”