Buzzi
Çeviri:
“Gasperini’nin canını en çok yakan takım!”: Cesc Fabregas’tan şaşırtıcı Inter Milan itirafı
Fabregas, Roma karşısındaki performansın ardındaki taktiksel ilham kaynağını açıkladı
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, takımının Stadio Giuseppe Sinigaglia'da Roma ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından taktik planına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gian Piero Gasperini yönetimindeki, Serie A'nın hücuma en yatkın takımlarından biriyle karşılaşmasına rağmen Fabregas, ev sahibi ekibin Roma'nın üzerine gitmesini sağladı.
İspanyol teknik direktör, maç planını hazırlamak için Simone Inzaghi yönetimindeki Inter Milan'ın geçmiş performanslarını analiz ettiğini açıkladı.
Fabregas, DAZN Italia'ya yaptığı açıklamada, "Bana göre Gasperini'yi en çok zorlayan takım Simone Inzaghi'nin Inter'iydi. Bazı yönleri incelemeye ve fikir edinmeye oradan başladım" dedi.
- Italy Photo Press
Gasperini’nin sistemiyle karşı karşıya gelmek cesaret gerektiriyor
Fabregas, cesur bir önde baskı stratejisini uygulayan oyuncularını överken fiziksel cesaret olmadan taktik hazırlığın bir anlamı olmadığını vurguladı. Fabregas, “Maç hâlâ 11’e 11 oynanırken Roma’ya karşı kariyerimin en iyi performanslarından birini sergilediğimizi düşünüyorum,” dedi.
“Roma’ya karşı oynamak için güçlü bir karaktere sahip olmalısınız. Topla oynama cesaretiniz olmadan önce taktiğe odaklanırsanız puan alamazsınız.”
“Futbol bazen gerçekten açıklanamaz. Böylesine pozitif ve hücum odaklı iki takımın 0-0 berabere kalması alışılmadık bir durum.”
Şaşırtıcı kadro tercihleri karşılığını verdi
Fabregas, orta sahada Martin Baturina yerine Maxence Caqueret'ye ilk 11'de yer vermesi de dahil olmak üzere şaşırtıcı kadro tercihlerini de açıkladı. Caqueret, orta sahadaki çalışkan performansıyla teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmadı.
Fabregas, “Bazen oyuncular daha fazlasını hak eder. Taktiksel dizilişten bağımsız olarak o, ilk 11'de olmayı hak ediyordu” dedi.
“Rakibimizi etkisiz hâle getirecek şekilde sahaya dizildik. Caqueret, Şampiyonlar Ligi kadro listemizde yok. Antrenmanlarda çok iyi çalıştı, bu yüzden onu oynatmanın doğru olduğunu düşündüm.”
- Buzzi
Como, Serie A'da büyüme ivmesini koruyor
Como üç puanı alma fırsatını kaçırsa da Fabregas, takımının taktiksel gelişiminden memnun. Roma gibi köklü bir takımla berabere kalmak, Como'nun doğru yönde ilerlediğini gösteriyor.
Como, önümüzdeki Serie A maçlarında bu performansın üzerine koymaya odaklanacak.
Fabregas, lig sezonu ilerledikçe taktiksel fikirlerini geliştirmeyi sürdürecek.
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