Son yarım saat size ne kadar güven verdi? Gollini'nin performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Kesinlikle güven verdi. Özellikle ilk yarıda hem ayağıyla hem de eliyle oyunu başlatırken çok iyiydi. Elbette takım da onun bu şekilde oynamasına imkân sağladı. Dikkatli ve isabetliydi. Takım, büyük kurtarışlar yapmak zorunda kalmamasını sağladı ama o, Svilar'ın yerini çok iyi doldurabilecek bir kaleci."





Hocam, şimdi önünüzde çok heyecan verici bir Real Madrid maçı var. Biri bugün Roma'da siz, diğeri geçmişte José Mourinho olmak üzere taraftarlara hayal kurduran iki teknik direktör söz konusu. Önce iki takım, ardından da kulübede takımlarına karakter kazandırıp onları kendi anlayışlarına göre şekillendiren iki güçlü kişilik arasındaki bu karşılaşmayı nasıl görüyorsunuz?

"Real Madrid'e baktığımda hem sahada hem de kulübede inanılmaz şampiyonlardan oluşan bir takım görüyorum. Avrupa'nın en güçlü takımlarından biriyle karşılaşacağız. Bu yıl transfer dönemini de olağanüstü geçirdiler. José, insanların hafızasında olağanüstü anılar ve ona duyulan büyük bir sevgi bıraktı. Ancak bizim takımımız şimdi farklı bir yapıda; aradan çok uzun yıllar geçmemiş olsa da Mourinho döneminde oynayan takımdan çok farklı. Bu takım bana büyük mutluluk veriyor. Çünkü bugün Como'da bu şekilde oynamak için gerçekten yüksek bir moral, çok iyi bir fiziksel durum ve büyük bir yürek gerekiyordu."









Bu maçı on kişi tamamlamak zorunda kaldınız. Malen'in kırmızı kartını sormak istiyorum. Burada Fabbri'nin kararı konusunda pek şüphe yoktu. Siz ne düşünüyorsunuz?

"Bilmiyorum. Malen'e tekrar tekrar faul yapıldı. Malen'in şiddetli bir hareket yaptığını söylemek gerçekten zor. Tutulduktan sonra bir hamle yaptı ve topa da dokunarak müdahale etmeye çalıştı. Ama kötü görünen kısmın sıçrayışı olduğu doğru. Malen'in hiçbir kötü niyeti yoktu; böyle bir şey onun doğasında kesinlikle yok. Bu olay maçın güzelliğini gölgeledi. Çok güzel bir maçtı, böylece biraz daha az güzel hâle geldi. Görüntüyü o şekilde dondurunca karar vermenin çok kolay olduğunu anlıyorum ama futbol donmuş karelerden ibaret değil. Futbol pozisyonların bütününden oluşur; aksi hâlde her şey haklı gösterilebilir. Malen'in orada birine zarar verme niyeti ya da kararlılığı yok. Önemli olan bu. Donmuş karelere bakarak karar vermeyi bırakmanın zamanı geldi çünkü bunlar gerçeği gerçekten çarpıtıyor. Ne yazık ki yıllarca bunun sıkıntısını çektik. Nihayet bu yıldan itibaren daha gerçek bir futbol görebiliyoruz. Lütfen bu saçma donmuş karelerle geçmişe dönmeyelim."