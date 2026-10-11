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FBL-ITA-SERIEA-COMO-ROMAAFP
Çeviri:

Gasperini: "Malen'e kırmızı kart mı? Artık görüntü karelerine dayalı futbola son vermenin zamanı geldi, geriye dönmeyelim. Bu karar maçı mahvetti."

AS Roma

Roma teknik direktörünün Como'daki beraberliğin ardından sözleri.

Maçın ardından Como-Roma karşılaşması hakkında Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini DAZN mikrofonlarına konuştu.


Dybala'nın performansı hakkında

"Kesinlikle. Dybala'nın olağanüstü oynadığını düşünüyorum. İkinci yarıda bazı pozisyonlarda topu temizlemek için geldiğinde de öyleydi. Sayıca eksikken bunu yapmak kolay değildi. Takım arkadaşları gibi onun da çok üst düzey bir maç çıkardığını düşünüyorum. Top kaybettiğini hatırlamıyorum; aksine, ani çıkışlarında yeniden etkili görünüyor. İlk yarıda gol atabileceği o pozisyon yazık oldu. Yine de bugün olağanüstü bir performans sergiledi."


Dybala'yla tek forvet olarak devam etme kararı hakkında

"Hayır, Malen oyundan çıkmıştı ve sahadaki oyuncularla en doğal çözüm buydu. Ama Dybala'nın yaptıkları beni bu tercihe ikna etti. Topları kendinde toplamaya, bize nefes aldırmaya ve savunmadan çıkma imkânı vermeye başladı. Çok az farkla tehlikeli bir kontra atağa dönüşebilecek birkaç pozisyon da oldu. 90 dakika boyunca istikrarlıydı. Elbette kolay değildi. İsterseniz, bu durumdan biraz daha fazla etkilenen oydu; çünkü Como'nun iki stoperi arasında hareket etmesi gerekiyordu. Ama bunu, futbolu bilen gerçek bir futbolcu olarak büyük bir zekâ ve kaliteyle yaptı."


Performans ve yakalanan fırsatlar hakkında

"Ne yazık ki ilk yarıda gol atmak için çok iyi fırsatlar yakaladığımızı söylemeliyim. Como'nun da iki önemli fırsatı oldu ama öne geçebileceğimiz izlenimini verdiğimizi düşünüyorum. Sonuçta 90 dakikanın 30'unu sayıca eksik oynadıysanız, Como gibi güçlü bir takıma karşı maçın üçte ikisini eşit sayıda oyuncuyla oynamışsınız demektir. Üzüntümüz bundan kaynaklanıyor. Açıkçası maçın nasıl biteceğini bilmiyorum ama çok iyi şanslarımız olduğuna epey güveniyorduk. Bu şekilde savunma yapmak zorunda kaldık; bunu da büyük bir soğukkanlılık ve düzenle yaptık. Elbette 30 dakika 10 kişi oynadığınızda maçtan beraberlikle ayrılmak da iyi bir sonuçtur."




  • Son yarım saat size ne kadar güven verdi? Gollini'nin performansı hakkında ne düşünüyorsunuz?

    "Kesinlikle güven verdi. Özellikle ilk yarıda hem ayağıyla hem de eliyle oyunu başlatırken çok iyiydi. Elbette takım da onun bu şekilde oynamasına imkân sağladı. Dikkatli ve isabetliydi. Takım, büyük kurtarışlar yapmak zorunda kalmamasını sağladı ama o, Svilar'ın yerini çok iyi doldurabilecek bir kaleci."


    Hocam, şimdi önünüzde çok heyecan verici bir Real Madrid maçı var. Biri bugün Roma'da siz, diğeri geçmişte José Mourinho olmak üzere taraftarlara hayal kurduran iki teknik direktör söz konusu. Önce iki takım, ardından da kulübede takımlarına karakter kazandırıp onları kendi anlayışlarına göre şekillendiren iki güçlü kişilik arasındaki bu karşılaşmayı nasıl görüyorsunuz?

    "Real Madrid'e baktığımda hem sahada hem de kulübede inanılmaz şampiyonlardan oluşan bir takım görüyorum. Avrupa'nın en güçlü takımlarından biriyle karşılaşacağız. Bu yıl transfer dönemini de olağanüstü geçirdiler. José, insanların hafızasında olağanüstü anılar ve ona duyulan büyük bir sevgi bıraktı. Ancak bizim takımımız şimdi farklı bir yapıda; aradan çok uzun yıllar geçmemiş olsa da Mourinho döneminde oynayan takımdan çok farklı. Bu takım bana büyük mutluluk veriyor. Çünkü bugün Como'da bu şekilde oynamak için gerçekten yüksek bir moral, çok iyi bir fiziksel durum ve büyük bir yürek gerekiyordu."



    Bu maçı on kişi tamamlamak zorunda kaldınız. Malen'in kırmızı kartını sormak istiyorum. Burada Fabbri'nin kararı konusunda pek şüphe yoktu. Siz ne düşünüyorsunuz?

    "Bilmiyorum. Malen'e tekrar tekrar faul yapıldı. Malen'in şiddetli bir hareket yaptığını söylemek gerçekten zor. Tutulduktan sonra bir hamle yaptı ve topa da dokunarak müdahale etmeye çalıştı. Ama kötü görünen kısmın sıçrayışı olduğu doğru. Malen'in hiçbir kötü niyeti yoktu; böyle bir şey onun doğasında kesinlikle yok. Bu olay maçın güzelliğini gölgeledi. Çok güzel bir maçtı, böylece biraz daha az güzel hâle geldi. Görüntüyü o şekilde dondurunca karar vermenin çok kolay olduğunu anlıyorum ama futbol donmuş karelerden ibaret değil. Futbol pozisyonların bütününden oluşur; aksi hâlde her şey haklı gösterilebilir. Malen'in orada birine zarar verme niyeti ya da kararlılığı yok. Önemli olan bu. Donmuş karelere bakarak karar vermeyi bırakmanın zamanı geldi çünkü bunlar gerçeği gerçekten çarpıtıyor. Ne yazık ki yıllarca bunun sıkıntısını çektik. Nihayet bu yıldan itibaren daha gerçek bir futbol görebiliyoruz. Lütfen bu saçma donmuş karelerle geçmişe dönmeyelim."

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