Maçın ardından Como-Roma karşılaşması hakkında Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini DAZN mikrofonlarına konuştu.
Dybala'nın performansı hakkında
"Kesinlikle. Dybala'nın olağanüstü oynadığını düşünüyorum. İkinci yarıda bazı pozisyonlarda topu temizlemek için geldiğinde de öyleydi. Sayıca eksikken bunu yapmak kolay değildi. Takım arkadaşları gibi onun da çok üst düzey bir maç çıkardığını düşünüyorum. Top kaybettiğini hatırlamıyorum; aksine, ani çıkışlarında yeniden etkili görünüyor. İlk yarıda gol atabileceği o pozisyon yazık oldu. Yine de bugün olağanüstü bir performans sergiledi."
Dybala'yla tek forvet olarak devam etme kararı hakkında
"Hayır, Malen oyundan çıkmıştı ve sahadaki oyuncularla en doğal çözüm buydu. Ama Dybala'nın yaptıkları beni bu tercihe ikna etti. Topları kendinde toplamaya, bize nefes aldırmaya ve savunmadan çıkma imkânı vermeye başladı. Çok az farkla tehlikeli bir kontra atağa dönüşebilecek birkaç pozisyon da oldu. 90 dakika boyunca istikrarlıydı. Elbette kolay değildi. İsterseniz, bu durumdan biraz daha fazla etkilenen oydu; çünkü Como'nun iki stoperi arasında hareket etmesi gerekiyordu. Ama bunu, futbolu bilen gerçek bir futbolcu olarak büyük bir zekâ ve kaliteyle yaptı."
Performans ve yakalanan fırsatlar hakkında
"Ne yazık ki ilk yarıda gol atmak için çok iyi fırsatlar yakaladığımızı söylemeliyim. Como'nun da iki önemli fırsatı oldu ama öne geçebileceğimiz izlenimini verdiğimizi düşünüyorum. Sonuçta 90 dakikanın 30'unu sayıca eksik oynadıysanız, Como gibi güçlü bir takıma karşı maçın üçte ikisini eşit sayıda oyuncuyla oynamışsınız demektir. Üzüntümüz bundan kaynaklanıyor. Açıkçası maçın nasıl biteceğini bilmiyorum ama çok iyi şanslarımız olduğuna epey güveniyorduk. Bu şekilde savunma yapmak zorunda kaldık; bunu da büyük bir soğukkanlılık ve düzenle yaptık. Elbette 30 dakika 10 kişi oynadığınızda maçtan beraberlikle ayrılmak da iyi bir sonuçtur."