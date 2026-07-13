Gasperini, Koné'nin transferine kapıyı kapatmıyor: "Şampiyonlar Ligi'nin yeterli olacağını umuyordum, Roma'nın bütçesini düzeltmesi gerekiyor." Malen hakkında: "İşte bu yüzden Hollanda milli takımında zorlandı"

Bu konuyu spesifik olarak ele almamasına rağmen, Gian Piero Gasperini, Radio Rai’ye verdiği yanıtta, Giallorossi’nin hücumunu güçlendirmek için bir numaralı hedef olan ancak artık Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Mason Greenwood’un gelmemesi konusunda şöyle konuştu: “Bence Haziran ayında transfer piyasası, bazı takımlar hariç, gerçekten durma noktasına gelmişti. Kesinlikle Dünya Kupası’nın etkisi oldu; birçok oyuncu ve menajerleri ABD’de meşguldü. Kulüpler de henüz tam olarak harekete geçmedi. Hazırlıkların başlamasıyla birlikte bu haftadan itibaren tüm takımlar için gerçek transfer dönemi başlayacağını düşünüyorum, ancak bu yıl birçok oyuncu Dünya Kupası’nda oynadıkları maçlara bağlı olarak biraz aralıklı bir şekilde takıma katılacak. Transfer piyasasının şimdi başladığını düşünüyorum ve tüm takımlar, güzel bir sezon geçirmek için kendilerini geliştirmek ve kadrolarını güçlendirmek konusunda çok hırslı görünüyorlar."