Bu yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde de boy gösterecek olan Gian Piero Gasperini’nin Roma takımı için de toplanma zamanı geldi. Giallorossi kadrosu, önümüzdeki saatler içinde Trigoria antrenman merkezinin kapılarından geçerek çalışmalara başlayacak; ancak Dünya Kupası’nda hâlâ mücadele eden ya da ABD’deki yoğun programdan yeni dönen oyuncuların yokluğu ve henüz sonuçlanmamış bazı transfer durumları nedeniyle kısıtlı bir kadroya sahip olacak. Durumu değerlendiren Gasperini, Radio Rai’de yayınlanan “Radio Anch’io lo Sport” programına konuk oldu.
Çeviri:
Gasperini, Koné'nin transferine kapıyı kapatmıyor: "Şampiyonlar Ligi'nin yeterli olacağını umuyordum, Roma'nın bütçesini düzeltmesi gerekiyor." Malen hakkında: "İşte bu yüzden Hollanda milli takımında zorlandı"
MALEN, FORVET OLARAK DAHA İYİ
Giallorossi teknik direktörü, Dünya Kupası’nda mücadele eden bazı oyuncularının performansına değindi. Bunların başında Donyell Malen geliyor; Roma formasıyla 18 maçta attığı 14 golle Şampiyonlar Ligi’ne kalma yolundaki başarının başlıca mimarlarından biri olan Malen, Hollanda ile oynanan son maçta ise hayal kırıklığı yarattı. “Bu çocuklar yılın 12 ayı boyunca oynuyorlar, hepsi Dünya Kupası’na en iyi durumda gelemedi. Zorlu ve yorucu bir sezonun ardından sürekli olarak en üst seviyede oynamak kolay değil. Ayrıca oyuncular, takımlarının seviyesini de yansıtır. Malen, Hollanda’nın genel performansını yansıtıyor. Ayrıca geçmişte pozisyonuyla ilgili bir şüphe vardı. Evet, o daha kenarda da oynayabilir, ama benim için bu asla söz konusu değil: o kale yakınında oynar,” diyor Gasperini.
'KONE', ŞAMPİYONLUK YETERLİ DEĞİL
Buna karşılık, son derece yüksek seviyede performansını sürdüren isim ise Roma’nın orta sahasının kilit oyuncusu ve Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen, şampiyonluğun en büyük adayı olan Fransa milli takımının da yıldızı Manu Koné: “Malen’in aksine, sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı ve Dünya Kupası’na daha iyi bir formda geldi. Geçen yıl henüz Fransa milli takımında oynamıyordu ve ilk 11’deki yerini hak etti; bu da onun değerini tam olarak ortaya koyuyor. Transfer söylentileri hakkında ne düşünüyorsunuz (oyuncu son zamanlarda Manchester United ile anıldı, ed.)? Bence Finansal Fair Play kuralları hiçbir zaman bu kadar kesin ve net değildir; takımdan takıma değişiklik gösterir. Ancak Roma’nın da son yıllarda ağır bir yük oluşturan bütçe açıklarını kapatma ihtiyacı var. Şampiyonlar Ligi’ne dönmenin yeterli olacağını umuyordum, ama kulüpler için bütçenin hayati önemi olduğu açıktır. Önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla netlik olacağını düşünüyorum.”
GREENWOOD SORUNU
Bu konuyu spesifik olarak ele almamasına rağmen, Gian Piero Gasperini, Radio Rai’ye verdiği yanıtta, Giallorossi’nin hücumunu güçlendirmek için bir numaralı hedef olan ancak artık Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Mason Greenwood’un gelmemesi konusunda şöyle konuştu: “Bence Haziran ayında transfer piyasası, bazı takımlar hariç, gerçekten durma noktasına gelmişti. Kesinlikle Dünya Kupası’nın etkisi oldu; birçok oyuncu ve menajerleri ABD’de meşguldü. Kulüpler de henüz tam olarak harekete geçmedi. Hazırlıkların başlamasıyla birlikte bu haftadan itibaren tüm takımlar için gerçek transfer dönemi başlayacağını düşünüyorum, ancak bu yıl birçok oyuncu Dünya Kupası’nda oynadıkları maçlara bağlı olarak biraz aralıklı bir şekilde takıma katılacak. Transfer piyasasının şimdi başladığını düşünüyorum ve tüm takımlar, güzel bir sezon geçirmek için kendilerini geliştirmek ve kadrolarını güçlendirmek konusunda çok hırslı görünüyorlar."
FRIEDKIN: PAZAR İÇİN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER
Son olarak, Radio Rai’deki “Radio Anch’io lo Sport” programına konuk olan Gian Piero Gasperini, transfer piyasası açısından kulüp yönetiminin desteğinden bahsetti ve Paulo Dybala’nın yakında gerçekleşeceği tahmin edilen sözleşme yenilemesi hakkında değerlendirmede bulundu: “Friedkin ailesi önümüzdeki saatler içinde gelecek; onların varlığı hayati önem taşıyacak. Transfer piyasası hız ve anında verilen yanıtlarla şekillenir. Ocak ayında olduğu gibi, onların varlığı kesinlikle belirleyici olacaktır. Bu takımı güçlendirmeyi ve birkaç saat içinde çok sayıda sezonluk bilet satın alan bir şehrin coşkusuna karşılık vermeyi umuyoruz. Dybala’nın sözleşme yenilemesi mi? Yazın tadını biraz çıkardık, ancak sanırım bu öğleden sonra işler ciddiye binecek ve önemli çalışmalar yapılacak.”
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