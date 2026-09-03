Getty Images Sport
Çeviri:
Gasperini istediğini alıyor mu? Roma, eski Crystal Palace yıldızı Wilfried Zaha için sürpriz bir hamleyi değerlendiriyor
Gasperini eksik parçayı arıyor
Roma, kâğıt üzerinde verimli bir yaz transfer dönemi geçirdi ve Santiago Castro, Rodrigo Mora, Konstantinos Koulierakis, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi ile Marten De Roon'u kadrosuna kattı. Ancak teknik direktör Gasperini, kadrosundaki bariz bir boşluk konusunda sesini yükseltmeye devam etti: sol kanatta görev yapabilen doğal bir hücum oyuncusu.
Roma, daha önce Mason Greenwood ve Crysencio Summerville ile anılmasının ardından, pencerenin son saatlerinde VfB Stuttgart'tan Jamie Lewelling için son gün görüşmelerinde aktifti. Ancak süre dolmadan önce herhangi bir anlaşma sağlanamadı ve bu da Gasperini'nin doldurmak için çaresiz olduğu kadrodaki boşluğu olduğu gibi bıraktı.
- Getty Images Sport
Zaha, tecrübeli bir çözüm olarak öne çıkıyor
İtalyan basınında öne çıkan ilk isim, Crystal Palace'ın eski ikonlarından Wilfried Zaha. La Gazzetta dello Sport'a göre 33 yaşındaki Fildişi Sahilli milli oyuncu, Galatasaray ile sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ermesinin ardından şu anda serbest statüde. Zaha, son 18 ayı ise MLS'te Charlotte FC'de kiralık olarak geçirdi.
Zaha, üst düzeyde büyük bir tecrübe sunuyor. Güney Londra ekibi Crystal Palace'ta iki başarılı döneme yayılan kariyerinde kulüp rekoru olan 458 maça çıktı. İngiltere'deki döneminde Premier League'in bire birde en korkulan uzmanlarından biri olarak kendini kabul ettirdi; tüm kulvarlarda 90 gol attı, bunların 68'i İngiltere'nin en üst liginde geldi.
Gündemdeki alternatif seçenekler
Zaha manşetleri süsleyen bir seçenek olsa da, Roma'nın Gasperini'nin sistemine uyum sağlayabilecek diğer tecrübeli bonservissiz oyunculara da kapısını açık tuttuğu bildiriliyor. Değerlendirilen isimler arasında, eski Borussia Dortmund ve Bayern Münih kanat oyuncusu Raphael Guerreiro da yer alıyor. Guerreiro, Bundesliga'da geçirdiği başarılı 10 yılın ardından şu anda serbest durumda ve yüksek teknik yeterlilik ile taktiksel esneklik sunuyor.
La Gazzetta dello Sport'un bahsettiği bir diğer aday ise 27 yaşındaki Krepin Diatta. Senegalli milli oyuncu, Ligue 1'de geçirdiği beş yılın ardından yaz başında Monaco'dan ayrıldı ve Zaha ile Guerreiro'ya kıyasla biraz daha genç bir profile sahip.
- Getty Images Sport
Avrupa'daki kayıt engelleri
Roma, Zaha ya da başka bir bonservissiz oyuncu için anlaşmayı sonuçlandırmaya karar verirse, Avrupa kupaları açısından önemli bir idari engelle karşılaşacak. Roma, Şampiyonlar Ligi lig aşaması için kadro listesini zaten teslim etti ve azami 25 kişilik kontenjanın yalnızca 24'ünü kullanmış olsa da kayıtlar artık kapandı.
Kulüp, UEFA kadro listesine bir sonraki son bildirim tarihine kadar yeni transfer kaydedemeyecek. Bu tarih ise 4 Şubat'ta GMT 22.59'a (CET 23.59) denk geliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun