Roma, kâğıt üzerinde verimli bir yaz transfer dönemi geçirdi ve Santiago Castro, Rodrigo Mora, Konstantinos Koulierakis, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi ile Marten De Roon'u kadrosuna kattı. Ancak teknik direktör Gasperini, kadrosundaki bariz bir boşluk konusunda sesini yükseltmeye devam etti: sol kanatta görev yapabilen doğal bir hücum oyuncusu.

Roma, daha önce Mason Greenwood ve Crysencio Summerville ile anılmasının ardından, pencerenin son saatlerinde VfB Stuttgart'tan Jamie Lewelling için son gün görüşmelerinde aktifti. Ancak süre dolmadan önce herhangi bir anlaşma sağlanamadı ve bu da Gasperini'nin doldurmak için çaresiz olduğu kadrodaki boşluğu olduğu gibi bıraktı.