Gary O'Neil, BlueCo'nun devralmasından bu yana Strazburg'da transfer politikasını ve kulüp kültürünü "mahvettikleri" gerekçesiyle Chelsea'nin sahiplerini sert bir dille eleştirdi
Transfer başarısızlıkları ve kadrodaki hayal kırıklığı
O’Neil, hem Strasbourg hem de Chelsea’nin ortak sahibi olan BlueCo’ya sert bir saldırıda bulunarak, onları transfer politikasını “berbat etmekle” suçladı ve kulüp içindeki genel kültürü sorguladı.
Ocak ayında göreve gelen O’Neil, geçtiğimiz ay iki yarı final yenilgisine tanık oldu ve kulüp, Coupe de France ve Conference League’den elendi. Teknik direktör, Ocak transfer döneminin kadrosunu güçlendirmek yerine aktif olarak zayıflattığına inanıyor.
O’Neil, forvet David Datro Fofana ve savunma oyuncusu Aaron Anselmino’nun Chelsea’den kiralanmasının yanı sıra, etkili kiralık oyuncu Mamadou Sarr’ın Londra’ya geri çağrılmasını da vurguladı. Ayrıca, Ekvador milli takımı oyuncusu Kendry Paez’in sezonluk kiralanma süresi Chelsea tarafından kısaltıldı ve hemen Arjantin’deki River Plate’e yeniden kiralandı.
O'Neil bir kültür dönüşümü talep ediyor
Pazar günü Angers ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından O’Neil, L’Equipe’e verdiği röportajda mevcut durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Takımın ihtiyaçları ve kulüp yönetiminin yaptığı hatalar konusunda açık sözlüydü. “İki santrfor ihtiyacım var. Kulüp sahipleri gelecek sezon başarılı olmam için bana imkanlar sağlamak istiyor, ancak kulüp kültürünü, oyuncuların kalitesini ve kadro derinliğini iyileştirmeliyiz. Ocak transfer döneminde işleri batırdık. Kadroyu güçlendirmek yerine zayıflattık,” dedi O’Neil.
Teknik direktörün hayal kırıklığı, çoklu kulüp modelinin Ligue 1 takımının rekabetçi istikrarından çok Chelsea’nin varlık hareketlerini öncelikli kıldığı hissinden kaynaklanıyor.
Hayal kırıklığı yaratan performansların ardından ortaya çıkan öfke
Takımının son dönemdeki performansını değerlendiren O’Neil, oyuncularının zihniyeti ve içinde bulundukları ortam hakkında konuşurken sözünü sakınmadı. Sezonun son maçlarının, kimin Strazburg’da kalmayı hak ettiğinin belirleyeceği bir turnusol testi olacağı konusunda uyarıda bulundu. "Kızgınım. Umarım oyuncular da öyledir. İki maç kaldı ve gelecek sezon bizimle oynamak için gerekli seviyeye geldiklerini bana göstermeleri gerekiyor. Ama bu şekilde oynayarak hiçbir yere varamayız" dedi.
O'Neil, son maçlarda mücadeleden yoksun olmalarını vurgulayarak eleştirilerine devam etti. "Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattılar, Perşembe günkü (Vallecano'ya karşı) maçtan bile daha fazla. Daha iyisini yapmalılar. Futbol dünyası köpekbalıklarıyla dolu. Bunu bilmeleri gerekiyor. Onlara bir final maçı oynadığımızı söyledim ama gerekeni yapmadılar," diye ekledi teknik direktör.
BlueCo ekibinde ortak mücadeleler
Şu anda Strazburg'u sarsan sorunların aynısı, Premier Lig'de dokuzuncu sırada sıkışıp kalan Chelsea'nin evi Stamford Bridge'de de yaşanıyor. The Blues yönetimi, göreve geleli sadece üç ay olan Liam Rosenior'u geçtiğimiz Nisan ayında görevden aldı ve takım 4 Mart'tan bu yana ligde galibiyet alamadı. Bu istikrarsızlık, her iki kulüpte de kulüp sahipleri ile stadyuma gelen taraftarlar arasında ilişkilerin bozulmasına yol açtı.