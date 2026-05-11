O’Neil, hem Strasbourg hem de Chelsea’nin ortak sahibi olan BlueCo’ya sert bir saldırıda bulunarak, onları transfer politikasını “berbat etmekle” suçladı ve kulüp içindeki genel kültürü sorguladı.

Ocak ayında göreve gelen O’Neil, geçtiğimiz ay iki yarı final yenilgisine tanık oldu ve kulüp, Coupe de France ve Conference League’den elendi. Teknik direktör, Ocak transfer döneminin kadrosunu güçlendirmek yerine aktif olarak zayıflattığına inanıyor.

O’Neil, forvet David Datro Fofana ve savunma oyuncusu Aaron Anselmino’nun Chelsea’den kiralanmasının yanı sıra, etkili kiralık oyuncu Mamadou Sarr’ın Londra’ya geri çağrılmasını da vurguladı. Ayrıca, Ekvador milli takımı oyuncusu Kendry Paez’in sezonluk kiralanma süresi Chelsea tarafından kısaltıldı ve hemen Arjantin’deki River Plate’e yeniden kiralandı.