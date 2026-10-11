The Gary Neville Podcast'te konuşan eski savunmacı, ilk 11 içindeki belirli taktik sorunlara dikkat çekti. Youri Tielemans ile Kobbie Mainoo'dan oluşan orta saha ikilisini takım için büyük bir endişe alanı olarak gösterdi.

"Tielemans ve Mainoo, bence artık bunun yeterince örneğini gördük," diye açıkladı Neville. "Bunun bittiğini söylemiyorum çünkü bu muhtemelen fazla sert olur, ama bunun Premier League'de bu futbol kulübünde oynayacak kadar dinamik bir orta saha olmadığını düşünmem için yeterince şey gördüm.

"Bence ikisi de bireysel olarak iyi oyuncular. Ama bazen birbirleriyle tam olarak uyuşmayan ya da birbirlerine pek uygun düşmeyen oyuncularınız olur."