Getty Images Sport
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Gary Neville, Tottenham beraberliğinin ardından alarm veren Manchester United orta sahasını yerden yere vurdu
Old Trafford'da hayal kırıklığı büyüyor
United, Old Trafford'da Tottenham karşısında alınan son derece hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Dominic Solanke, 10 kişi kalan konuk ekip adına uzatma dakikalarında yıkıcı bir beraberlik golü attı ve Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasretini dört maça çıkardı.
Ev sahibi taraftarlar, takımı yüksek sesle yuhalayarak hem devre arasında hem de maç sonunda tepkilerini gösterdi. Sinir bozucu sonuç, Carrick'in takımını Premier League puan tablosunda 12. sırada bıraktı.
Eski kaptan Neville da artık kulübün mevcut gidişatıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Ona göre takım, formdaki ani düşüşünü durdurmanın bir yolunu hızla bulmak zorunda.
- Getty Images Sport
Neville, orta sahadaki sıkıntıları hedef aldı
The Gary Neville Podcast'te konuşan eski savunmacı, ilk 11 içindeki belirli taktik sorunlara dikkat çekti. Youri Tielemans ile Kobbie Mainoo'dan oluşan orta saha ikilisini takım için büyük bir endişe alanı olarak gösterdi.
"Tielemans ve Mainoo, bence artık bunun yeterince örneğini gördük," diye açıkladı Neville. "Bunun bittiğini söylemiyorum çünkü bu muhtemelen fazla sert olur, ama bunun Premier League'de bu futbol kulübünde oynayacak kadar dinamik bir orta saha olmadığını düşünmem için yeterince şey gördüm.
"Bence ikisi de bireysel olarak iyi oyuncular. Ama bazen birbirleriyle tam olarak uyuşmayan ya da birbirlerine pek uygun düşmeyen oyuncularınız olur."
Doğru dengeyi arayış
Carrick, bu zorlu dönemde uyumlu bir orta saha düzeni bulmakta açıkça zorlandı. Neville, farklı isimlerin sahaya sürülmesinin göze çarpan tempo eksikliğini çözebileceğini söyledi. Tottenham maçında oyuna sonradan giren bir oyuncunun yaptığı anlık etkiyi övdü.
Neville, "Bence [Carlos] Baleba, Mainoo ile birlikte oyuna girdiğinde takım çok daha enerjik görünüyordu" diye ekledi. "Orada bir şeylerin yapılması gerekecek ve diğerlerinin de kendine gelmesi gerekecek, çünkü Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ine ve Elland Road'a gidiyorlar.
"Zihinsel ve fiziksel açıdan tam olarak hazır değilseniz, bunun bedelini ödersiniz. Toparlanmaları, bunu geride bırakmaları ve yeniden harekete geçmeleri için birkaç günleri var, çünkü eğer toparlanamazlarsa önlerinde endişe verici birkaç hafta olacak."
- Getty Images
Zorlu bir fikstür listesi onları bekliyor
United, önümüzdeki günlerde son derece zorlu bir fikstürle karşı karşıya olduğu için hızla toparlanmak zorunda. Takım, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Diego Simeone'nin Atletico Madrid'iyle karşılaşmak üzere İspanya'ya gidecek. Avrupa'daki bu zorlu sınavın ardından pazar günü Premier League'deki sert rekabette Leeds United ile karşılaşmak için Elland Road'a geçecek.
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