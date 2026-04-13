Gary Neville, "tamamen bencil" Chelsea ikilisini sert bir dille eleştirdi ve onların Blues'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırmasına neden olduğunu düşünüyor
Stamford Bridge'de kargaşa
Chelsea’nin ilk beşte yer alma umutları, Manchester City’ye 3-0 yenilgisinin ardından büyük bir darbe aldı; bu, takımın Şubat 2018’den bu yana ligde üst üste aldığı ilk 3 gol farkla yenilgiler oldu. The Blues, Real Madrid ile sıkı bağlantıları olduğu halde Madrid'de yaşamak istediğini kamuoyuna açıklayan Fernandez'den yoksun kaldı. Cucurella ise Barcelona'ya dönüşün "reddedilmesi zor" olduğunu itiraf etmesine rağmen yaptırımdan kurtuldu. Bunun sonucunda ortaya çıkan hoşnutsuzluk ortamı, Rosenior'un takımını parçalanmış ve disiplinsiz bir hale getirdi.
Chelsea’nin liderlik krizi
Neville, Paris Saint-Germain’e karşı Avrupa’dan ağır bir şekilde elenmenin şokunu yaşayan takım için bu patlamaların zamanlamasının felaket olduğunu savundu. Tecrübeli oyuncuların, kendi hayal kırıklıklarını dile getirmek yerine, deneyimsiz bir teknik direktöre istikrar sağlamaları gerektiğini savunuyor.
Soyunma odasındaki psikolojik etkiye ilişkin endişesini dile getiren Neville, Sky Sports'a şunları söyledi: "Zaten zor bir dönemden geçiyoruz ve buna son birkaç haftadır sesini yükselten Enzo Fernandez ve Cucurella'nın disiplinsizliği de ekleniyor. Soyunma odasındaki bir futbolcu olarak, diğer takım arkadaşları ne düşünüyor? Onlar gibi konuşmak tamamen bencilce bir davranış. Bu, genç ve deneyimsiz teknik direktörünüze yardımcı olmuyor. Takım arkadaşlarınıza da yardımcı olmuyor. Taraftarlara da yardımcı olmuyor çünkü onlar sizin memnuniyetsiz olduğunuzu düşünüyor."
Yıkıcı 'somurtma' kültürü
Uzman, takım içinde memnuniyetsiz üst düzey isimlerin etkisini sürdürmesine izin vermenin sezonun son haftalarını rayından çıkarabileceğini vurguladı. Neville, ilk beş sırayı yakalamak için birlik ve beraberliğin hayati önem taşıdığı bir dönemde, eski liderliğe duyulan açık özlemin Rosenior’un otoritesini daha da zayıflattığına inanıyor.
Bu algılanan profesyonellik eksikliğinin uzun vadeli sonuçları ve Avrupa kupalarına katılma umutları üzerindeki etkisine dikkat çeken Neville, şunları ekledi: “Çaba göstermeniz gereken bir dönemde, Şampiyonlar Ligi'nden elendiniz ve PSG'ye yenildiniz, ki bu utanç verici bir durum değil, onlar iyi bir takım. Herkesin çaba göstermesi ve bu sıkı çalışma modunda kalması gerekiyordu.
“Takımda yer alan iki deneyimli oyuncu hoşnutsuzluklarını dile getiriyor ve önceki teknik direktörün iyi olduğunu, onu sevdiklerini ve neden bir değişiklik yapıldığını anlamadıklarını söylüyorlar. Bunun sonuçları olması gerektiğine katılıyorum.
“Yaptıkları şey, Manchester City maçında kameraların üzerinizde olduğunu ve tribünde herkesin sizin disiplinsiz olduğunuzu bildiğini söylemekti. Bu hiç yardımcı olamaz.
“Sorun şu ki, bu oyuncular hala soyunma odasına girip etki yaratıyorlar ve eğer alt dudağını ayakkabısına değdirip somurtup kulübü kötüliyorlarsa, bence sezonun sonu zor geçecek.
“Şu anda bana öyle geliyor ki Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak. Son birkaç haftada yaşananlar yüzünden Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ni kaçıracağını düşünüyorum.”
Zorlu mücadele devam ediyor
City yenilgisinin ardından Chelsea, 48 puanla altıncı sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma hakkı için verilen son bilet (EPS) yarışında beşinci sıradaki Liverpool’un dört puan gerisinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi hayallerini kurtarmak için Rosenior, sezonu belirleyecek Mayıs ayından önce Manchester United ve Brighton ile oynayacağı zorlu Nisan ayı fikstürünü atlatmak zorunda. Bu son etapta Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham ve Sunderland ile oynanacak kritik maçlar yer alıyor ve bu maçlarda disiplin eksikliği yaşanması halinde Avrupa hayalleri suya düşebilir.