Gary Neville, "tamamen bencil" Chelsea ikilisini sert bir dille eleştirdi ve onların Blues'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırmasına neden olduğunu düşünüyor

Uzman, takım içinde memnuniyetsiz üst düzey isimlerin etkisini sürdürmesine izin vermenin sezonun son haftalarını rayından çıkarabileceğini vurguladı. Neville, ilk beş sırayı yakalamak için birlik ve beraberliğin hayati önem taşıdığı bir dönemde, eski liderliğe duyulan açık özlemin Rosenior’un otoritesini daha da zayıflattığına inanıyor.

Bu algılanan profesyonellik eksikliğinin uzun vadeli sonuçları ve Avrupa kupalarına katılma umutları üzerindeki etkisine dikkat çeken Neville, şunları ekledi: “Çaba göstermeniz gereken bir dönemde, Şampiyonlar Ligi'nden elendiniz ve PSG'ye yenildiniz, ki bu utanç verici bir durum değil, onlar iyi bir takım. Herkesin çaba göstermesi ve bu sıkı çalışma modunda kalması gerekiyordu.

“Takımda yer alan iki deneyimli oyuncu hoşnutsuzluklarını dile getiriyor ve önceki teknik direktörün iyi olduğunu, onu sevdiklerini ve neden bir değişiklik yapıldığını anlamadıklarını söylüyorlar. Bunun sonuçları olması gerektiğine katılıyorum.

“Yaptıkları şey, Manchester City maçında kameraların üzerinizde olduğunu ve tribünde herkesin sizin disiplinsiz olduğunuzu bildiğini söylemekti. Bu hiç yardımcı olamaz.

“Sorun şu ki, bu oyuncular hala soyunma odasına girip etki yaratıyorlar ve eğer alt dudağını ayakkabısına değdirip somurtup kulübü kötüliyorlarsa, bence sezonun sonu zor geçecek.

“Şu anda bana öyle geliyor ki Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak. Son birkaç haftada yaşananlar yüzünden Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ni kaçıracağını düşünüyorum.”