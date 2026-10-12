Son düdüğün ardından Neville, Maresca'nın ekibinin ezeli rakibinin sahasındaki düşmanca atmosfere göğüs gererken gösterdiği zihinsel dayanıklılığı vurguladı.

Büyük önem taşıyan karşılaşmanın gergin atmosferini değerlendiren eski Manchester United kaptanı, Sky Sports'a şunları söyledi: “Anfield, galibiyet almanın çok zor olduğu bir stat. City oyuncuları ve teknik ekibi birlikte kutlama yapıyor.

“Liverpool taraftarları ‘Küme düşeceksiniz’ diye tezahürat yapıyor. Bu da maçın nasıl bir ortamda oynandığını gösteriyor. City'nin sonunda nerede olacağını bilmiyorsunuz ama Enzo Maresca ve oyuncularının gösterdiği performansı göz ardı edemezsiniz.”