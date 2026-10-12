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Gary Neville, Premier League suçlamaları sürerken Anfield'da Liverpool'u 3-0 yenen Enzo Maresca'nın Manchester City takımını övdü: “O performansı görmezden gelemezsiniz”
Konuk ekip, kendisine düşmanca davranan ev sahibi taraftarları susturdu
Lig lideri, mali ihlallerden suçlu bulunmasına Merseyside'da sergilediği etkili performansla yanıt vererek zirvedeki üç puanlık avantajını yeniden elde etti. Ev sahibi taraftarların aralıksız sataşmaları arasında gergin geçen maçta Ryan Gravenberch'in oyundan atılması konuk ekibin kontrolü ele almasının önünü açtı. Erling Haaland'ın açılış golünü Jeremy Doku ve Rayan Cherki'nin müthiş golleri izledi. Kulübün üzerindeki ağır yaptırım tehdidine rağmen bu goller üç puanı getirdi.
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“O performansı yok sayamazsınız”
Son düdüğün ardından Neville, Maresca'nın ekibinin ezeli rakibinin sahasındaki düşmanca atmosfere göğüs gererken gösterdiği zihinsel dayanıklılığı vurguladı.
Büyük önem taşıyan karşılaşmanın gergin atmosferini değerlendiren eski Manchester United kaptanı, Sky Sports'a şunları söyledi: “Anfield, galibiyet almanın çok zor olduğu bir stat. City oyuncuları ve teknik ekibi birlikte kutlama yapıyor.
“Liverpool taraftarları ‘Küme düşeceksiniz’ diye tezahürat yapıyor. Bu da maçın nasıl bir ortamda oynandığını gösteriyor. City'nin sonunda nerede olacağını bilmiyorsunuz ama Enzo Maresca ve oyuncularının gösterdiği performansı göz ardı edemezsiniz.”
“Kulübün üzerine bir gölge düşecek”
Neville, sahadaki performansa yönelik övgüleri Manchester'ın mavi yakasının üzerinde hâlâ beliren ağır bir puan silme cezası veya küme düşme ihtimalinden ayrı tutmanın zor olduğunu kabul etti.
Düzenleyici sürece ilişkin belirsizliğe ve deplasman ekibinin üstün performansına da değinen yorumcu şunları ekledi: “Birkaç hafta önce suçlamalar ortaya çıktığından beri anlattığım ilk Man City maçı buydu. Karar çıkana kadar beni Man City maçlarında görevlendirmemenizin harika olacağını söylemiştim.
“Aklımızın bir köşesinde bu mesele olmadan galibiyeti övebilmeliyiz. Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma ve Elliott Anderson mükemmeldi. Maçın sonunda, suçluluk kararları kesinleşirse kulübün üzerine bir gölge düşeceğini düşünüyorsunuz.”
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Her iki tarafı şimdi ne bekliyor?
City, odağını hızla Avrupa'ya çevirmek zorunda. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'yi 14 Ekim Çarşamba günü lig aşamasındaki kritik bir maçta ağırlayacak. Fransız devinin ziyareti, kulübün hukuk mücadelesi arka planda sürerken Maresca'nın ekibi için bir başka zorlu karakter sınavı olacak. Öte yandan, Florian Wirtz'in etkili olamamasının ardından Liverpool'un taktik anlayışına yönelik sorular artarken Alexander Isak'ın yokluğu da fazlasıyla hissedildi
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