Getty Images Sport
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Gary Neville, Manchester United ve Chelsea galibiyetlerinin neden Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu yeniden kazanacağına kendisini ikna ettiğini açıkladı
Neville, Arsenal'ın şampiyonluğu yeniden kazanacağını düşünüyor
Neville, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu yeniden kazanacağı görüşünü destekledi ve rakiplerinin sunabileceği her şeyden çok daha üstün olduğuna inandığı bir savunma temelini gerekçe gösterdi. Manchester United ve Chelsea hafta sonunu galibiyetle kapatsa da Neville, Arteta'nın savunma hattına yönelik taktiksel odağının, ligde en çok harcama yapan kulüplerin bile kapatmakta zorlandığı bir fark yarattığına inanmaya devam ediyor. Chelsea, teknik direktör Alonso yönetiminde üç gollü üstünlüğünü neredeyse koruyamadı, United ise 5-2'lik nefes kesen galibiyette rakibinden daha fazla gol atabilmek için büyük ölçüde Bruno Fernandes'e dayandı.
- Getty Images
Arsenal ile geri kalanlar arasındaki savunma farkı
Neville, Emirates'teki transfer stratejisi konusunda özellikle çok ses getiren açıklamalarda bulundu; bu strateji, Arsenal'ın savunmada hayranlık uyandıran sayıda yüksek kaliteli seçeneği bir araya getirmesini sağladı.
"Arsenal'ın gerçekten yaptıkları inanılmaz, Ezri Konsa'yı transfer etmek mesela; çünkü ellerinde [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly var" dedi. "Zaten sekiz müthiş savunmacıları vardı ve şimdi bir tane daha gerçekten iyi stoper transfer ettiler.
"Sanki iki katına çıkıyorlar ve 'Gol yemeyeceğiz, sadece savunma açısından herkesten fersah fersah daha iyi olduğumuzdan emin olacağız' diyorlar. Zaten öyleler. Bu onlara yeniden bir şampiyonluk kazandırır.
"Arsenal'ın hücum oyuncularını United'ın, Liverpool'un, Chelsea'nin hücum oyuncularıyla değiştirir miydiniz diye sorsanız, belki de hücum oyuncularını tutardınız. Ama savunma açısından ya da orta sahada, hepsini değiştirirdiniz."
- Getty Images Sport
Rakiplerin yapılarıyla ilgili endişeler
Chelsea'nin Brighton karşısındaki galibiyetine rağmen Neville, Xabi Alonso'nun savunma hattının istikrarı konusunda, Arsenal savunmasının oturmuş yapısıyla kıyaslandığında ciddi çekinceler dile getirdi. Diğer takımların bireysel yeteneğe sahip olduğunu, ancak Arteta'nın kazandırdığı ortak kimlikten yoksun kaldıklarını belirtti.
Neville, birlik eksikliği olarak gördüğü bu durumu şöyle açtı: "Yeni bir kaleci [Emiliano Martinez] getirme kararını vermek zorundaydılar. Bunu yaptılar ve büyük bir karakteri kadroya kattılar. Orada [Brighton'a karşı] oynayanlar [Levi] Colwill, [Maxence] Lacroix ve [Wesley] Fofana'ydı ve ben buna baktığımda... birçok takımda çok yetenekli savunmacılar görüyorum ama bir bütün görmüyorum."
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Arsenal'de elbette, Timber, Calafiori, Saliba ve Gabriel'i düşündüğünüzde, arkalarında kalede David Raya ile birlikte bu gerçekten tam anlamıyla bir dörtlü savunma. Şu anda baktığım tek gerçek takım bu. Açıkçası Manchester City lig şampiyonluğunu kazanırken buna sahipti ve ben artık bunu göremiyorum. Açıkçası Liverpool da buna sahipti ama şu anda iyi, sağlam birliklerin gerçekten büyük bir eksikliği var."
Yorumcu ayrıca Liverpool ve Manchester United hakkında da endişelerini dile getirdi. Liverpool, Alexander Isak ve Florian Wirtz gibi isimlerin yer aldığı formidable bir hücum hattı kurmasına rağmen Neville, teknik direktör Andoni Iraola için yeterli bek seçeneklerini transfer edememelerini eleştirdi. Benzer şekilde, Leny Yoro'nun bir uzman bek yerine geniş alanda alternatif olmak zorunda kalmasının ardından United'ın kadro derinliğini de sorguladı.
- AFP
Zirvede puanları eşitleme şansı
Arsenal, pazartesi gecesi Villa Park'a konuk olduğunda maksimum puana ulaşan Manchester City, Chelsea ve Hull City'ye katılma fırsatına sahip olacak. Arteta'nın takımı, açılış maçında Brighton'a 4-0 gibi ağır bir skorla yenilen ve toparlanmak için sahaya çıkacak Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
Midlands'da ortaya konacak etkileyici bir savunma performansı, Neville'ın iddialarını daha da doğrular ve son şampiyonun bu sezon da geçilmesi gereken takım olduğu yönünde güçlü bir mesaj verir.
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