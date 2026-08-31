Neville, Emirates'teki transfer stratejisi konusunda özellikle çok ses getiren açıklamalarda bulundu; bu strateji, Arsenal'ın savunmada hayranlık uyandıran sayıda yüksek kaliteli seçeneği bir araya getirmesini sağladı.

"Arsenal'ın gerçekten yaptıkları inanılmaz, Ezri Konsa'yı transfer etmek mesela; çünkü ellerinde [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly var" dedi. "Zaten sekiz müthiş savunmacıları vardı ve şimdi bir tane daha gerçekten iyi stoper transfer ettiler.

"Sanki iki katına çıkıyorlar ve 'Gol yemeyeceğiz, sadece savunma açısından herkesten fersah fersah daha iyi olduğumuzdan emin olacağız' diyorlar. Zaten öyleler. Bu onlara yeniden bir şampiyonluk kazandırır.

"Arsenal'ın hücum oyuncularını United'ın, Liverpool'un, Chelsea'nin hücum oyuncularıyla değiştirir miydiniz diye sorsanız, belki de hücum oyuncularını tutardınız. Ama savunma açısından ya da orta sahada, hepsini değiştirirdiniz."