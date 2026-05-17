Tartışma, 54. dakikada Cunha'nın ağları havalandırarak Manchester United'ı Nottingham Forest karşısında 2-1 öne geçirmesiyle patlak verdi. Gol, Bryan Mbeumo'nun topu koluyla kontrol ettiği görünen bir pozisyonun ardından geldi ve VAR'ın görüntüleri incelemesi nedeniyle üç dakikalık uzun bir bekleyiş yaşandı. Eski United kaptanı Neville, Old Trafford'daki bu süreç ve nihai sonuç hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Sky Sports'a konuşan Neville, "Bence bu her açıdan tam bir şok. Saçmalık bu" dedi. "VAR oldukça netti, golün geçersiz olduğunu, oyuncunun elle oynadığını ve topu oyuna geri soktuğunu söylediler. Dürüst olmak gerekirse, az önce gördüklerime inanamıyorum. VAR üç dakika boyunca görüntüyü inceledi, ardından hakem bir dakika daha inceledi. Konuyu fazla abartıyorlar. Kendilerini tam bir karmaşanın içine soktular."