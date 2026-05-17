Getty Images Sport
Çeviri:
Gary Neville, Manchester United'ın lehine verilen ‘saçma’ el ile oynama kararına şaşkınlık yaşarken, VAR ise tartışmalı Matheus Cunha golünü geçerli sayarak ‘tam bir şok’ yaşattı
Neville, hakemlerin "şok edici" kararına öfkeleniyor
Tartışma, 54. dakikada Cunha'nın ağları havalandırarak Manchester United'ı Nottingham Forest karşısında 2-1 öne geçirmesiyle patlak verdi. Gol, Bryan Mbeumo'nun topu koluyla kontrol ettiği görünen bir pozisyonun ardından geldi ve VAR'ın görüntüleri incelemesi nedeniyle üç dakikalık uzun bir bekleyiş yaşandı. Eski United kaptanı Neville, Old Trafford'daki bu süreç ve nihai sonuç hakkında sert eleştirilerde bulundu.
Sky Sports'a konuşan Neville, "Bence bu her açıdan tam bir şok. Saçmalık bu" dedi. "VAR oldukça netti, golün geçersiz olduğunu, oyuncunun elle oynadığını ve topu oyuna geri soktuğunu söylediler. Dürüst olmak gerekirse, az önce gördüklerime inanamıyorum. VAR üç dakika boyunca görüntüyü inceledi, ardından hakem bir dakika daha inceledi. Konuyu fazla abartıyorlar. Kendilerini tam bir karmaşanın içine soktular."
- AFP
Hakem monitör başında kararından vazgeçmiyor
VAR'ın saha içi incelemeyi önermesine rağmen, hakem Michael Salisbury kararın tersine çevrileceği yönündeki beklentileri boşa çıkardı. Saha kenarındaki monitörü dikkatle inceledikten sonra, Mbeumo'nun temasının golün iptal edilmesini gerektirecek kasıtlı bir faul olmadığını belirledi. Topun forvetin koluna çarptıktan sonra yönünün açıkça değiştiği göz önüne alındığında, bu karar Nottingham Forest oyuncularını ve teknik ekibini öfkelendirdi.
Premier League Maç Merkezi daha sonra sosyal medya aracılığıyla resmi tutumunu açıkladı. Hakem açıklaması şu şekildeydi: "İnceleme sonucunda, el ile oynama ihlali kasıtsız olduğu için gol kararı geçerli kalır, dolayısıyla nihai karar gol." Bu açıklama, oyunun doğal kurallarının göz ardı edildiğini düşünen konuk takımın öfkesini dindirmede pek işe yaramadı.
Bruno Fernandes, Premier Lig rekoruna ulaştı
Gecikme uzadıkça Old Trafford'daki atmosfer zehirli bir hal aldı; taraftarlar, incelemenin ayrıntıları konusunda hiçbir bilgiye sahip değildi. Stadyum içinde net bir iletişim kurulamaması nedeniyle, Salisbury'nin orta daireyi işaret etmesiyle gerilim doruğa ulaştı. Gol geçerli sayıldı ve bu karar, Morato'nun daha önce Luke Shaw'un açılış golünü eşitlediği maçta Nottingham Forest'ın rekabetçi kalmak için yorulmak bilmeden çabaladığı oyunun gidişatını değiştirdi.
Mbeumo, United için geçerli bir üçüncü gol atarak bu tartışmayı telafi etti ve sadece önemli bir avantaj sağlamakla kalmadı, aynı zamanda kaptanı için tarihe geçen bir anı da yarattı. Bruno Fernandes'in pasıyla gelen bu gol, Portekizli oyun kurucunun sezonun 20. asistini işaret ediyordu; bu olağanüstü başarı, onu tek bir Premier League sezonunda en fazla asist yapan Kevin De Bruyne ve Thierry Henry ile aynı seviyeye taşıdı. Bu dönüm noktası niteliğindeki anın hemen ardından, maske takan Morgan Gibbs-White bir gol attı. Ancak, United'ın ikinci golünün gölgesi maçın üzerinde büyük bir baskı yarattı ve İngiliz birinci liginde VAR teknolojisinin uygulanmasını zorlaştıran tutarsızlıkları bir kez daha ortaya koydu.
- Getty Images Sport
Manchester United üçüncü sırayı garantiledi
Manchester United için 3-2'lik üstünlüğünü korumak, ligi podyumda bitirmeyi garantilemesi anlamına geliyordu. Michael Carrick'in geçici teknik direktörlüğünde gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini çoktan garantileyen Kırmızı Şeytanlar, şampiyonluk yarışının gerisinde kalan takımlar arasında en iyi konumlarını pekiştirdiler. Tarafsız gözlemcilerin gözünde ne kadar lekelense de, bu üç puanı almak ligdeki nihai sıralamaları açısından hayati önem taşıyor.
Nottingham Forest ise, hakem kararının yol açtığı aksilik nedeniyle son dakikalarda beraberliği yakalayamasa da, sezon boyunca Premier Lig'de bir sezon daha kalmak için yeterli puanı topladı. West Ham ve Tottenham'ın başka maçlarda zorlanıyor olması, Midlands kulübünün rahat bir nefes almasını sağladı. Nihai sonuç ne olursa olsun, Cunha'nın golünün "saçma" niteliği, PGMOL'un el ile oynama yorumları konusunda daha fazla soruyla karşı karşıya kalması nedeniyle önümüzdeki haftalarda konuşulacak bir konu olacak gibi görünüyor.