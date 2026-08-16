Gary Neville, eski Manchester United savunmacısı ve kulüp efsanesi, şimdi ise yorumcu olarak, Manchester United'ın hazırlık maçında Milan'a yenilgisini şöyle değerlendirdi: "Amorim'i yenme takıntısı gülünçtü" Sportmediaset'in aktardığı 51 yaşındaki Neville'ın sözleri şöyle devam etti: "United, çok sayıda as oyuncusundan yoksun bir takım tarafından adeta ezildi ve bırakılan boş alanlar iyi değerlendirildi. Onlar üç maçtır kazanamıyordu".





"Çözüm yeni oyuncular transfer etmek" diye ekledi Sir Alex Ferguson'ın altın dönemindeki eski Manchester United savunmacısı.