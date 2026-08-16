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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Gary Neville: "Manchester United, birçok as oyuncusundan yoksun Milan tarafından darmadağın edildi"

M. United

Kırmızı Şeytanlar'ın eski efsanesi, Milan'ın Manchester United karşısında kazandığı hazırlık maçının sonucunu yorumladı

Gary Neville, eski Manchester United savunmacısı ve kulüp efsanesi, şimdi ise yorumcu olarak, Manchester United'ın hazırlık maçında Milan'a yenilgisini şöyle değerlendirdi: "Amorim'i yenme takıntısı gülünçtü" Sportmediaset'in aktardığı 51 yaşındaki Neville'ın sözleri şöyle devam etti: "United, çok sayıda as oyuncusundan yoksun bir takım tarafından adeta ezildi ve bırakılan boş alanlar iyi değerlendirildi. Onlar üç maçtır kazanamıyordu".


"Çözüm yeni oyuncular transfer etmek" diye ekledi Sir Alex Ferguson'ın altın dönemindeki eski Manchester United savunmacısı.

  • MANCHESTER UNITED-MILAN 2-4, MAÇ KÜNYESİ

    Manchester United-Milan 2-4


    Goller: 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (Mi), 71' Loftus Cheek (Mi).


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Andrey Santos, Tielemans; Amad, Bruno Fernandes, Dorgu; Cunha. Yedekler: Heath, Mee, Amass, Dalot, Martinez, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Mainoo, Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. Tek. Direktör: Carrick


    MILAN (3-4-2-1): Torriani; Terracciano (60' Gila), De Winter (83' Diawara), Pavlovic (83' Vladimirov); Chukwueze, Jashari (60' Modric), Musah (75' Ricci), Estupinan (60' Bartesaghi); Loftus-Cheek (83' Comotto), Cisse (60' Saelemaekers); Ramos (75' Camarda). Tek. Direktör: Amorim.


    Sarı kartlar: Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

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