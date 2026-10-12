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Gary Neville, mali ihlallere ilişkin temyiz süreci devam ederken Sky Sports'tan Manchester City maçlarında görev almaya ara vermeyi talep etti
Neville'in görevlerinden ayrılma talebi
Maçta Manchester City'nin Liverpool'u 3-0 mağlup etmesini izledikten sonra Neville, Sky Sports'ta şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Yorumcu, şampiyon takımla ilgili hukuki sürecin yayıncılık deneyimini büyük ölçüde etkilediğini açıkladı. Bağımsız bir kurulun City'yi 114 suçlamadan suçlu bulmasının ardından kulüp karara itiraz etti.
Görevi hakkında açıkça konuşan Neville, “Az önce podcast'i yaparken, ‘Kararlar açıklanana kadar önümüzdeki birkaç ay boyunca beni Manchester City maçlarındaki görevimden alabilirseniz çok memnun olurum’ dedik” ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Tartışmanın ortasında oyuncuları övmek
Neville, Anfield'daki etkileyici galibiyetin ardından 116 milyon sterlinlik orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı övdü ancak yalnızca futbola odaklanmakta zorlandı. Son şampiyonla ilgili çelişkili düşüncelerini açıklayan Neville, şunları söyledi: "Maçın sonunda bu oldukça zor, çünkü suçlu olduklarına dair kararlar ocak veya şubatta onanırsa Manchester City'nin şu an bulunduğu konumda olmayacağını ve bütün ligin üzerine büyük bir gölge düşeceğini düşünüyorsunuz. Bu da şu anda Premier League için iyi bir şey değil. Bugün fark ettiğim şey tam olarak bu."
Kadroyu ve teknik ekibi savunmak
Neville ve Jamie Carragher, kulüp üst yönetimine yöneltilen öfkenin faturasının futbolculara ve teknik heyete kesilmemesi gerektiğini vurguladı. İtiraz süreci devam ederken futbolcuların geçmişe dönük mali suçlamalarla hiçbir ilgisi bulunmuyor. Futbolculara anlayış gösteren Neville, şunları söyledi: “Man City çalışanları, futbolcuları ve taraftarları için sorun da bu. Tüm bunlarda hiçbir suçları yok. Üzerlerine yapışan lekenin, damganın ve itibar kaybının onlarla hiçbir ilgisi yok ama hafta hafta sahada, statta bununla yüzleşmek zorundalar.”
- Getty Images Sport
Manchester City için sırada ne var?
Karmaşık itiraz süreci ve yaptırımlara ilişkin duruşma devam ederken Manchester City'yi uzun bir bekleyiş bekliyor. Kulüp, gelecek yılın başlarında çıkması beklenen kesin hukuki kararı beklerken Enzo Maresca'nın kadrosunun tüm dikkatini sahada Premier League şampiyonluğunu korumaya vermesini sağlaması gerekecek.
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