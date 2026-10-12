Neville, Anfield'daki etkileyici galibiyetin ardından 116 milyon sterlinlik orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı övdü ancak yalnızca futbola odaklanmakta zorlandı. Son şampiyonla ilgili çelişkili düşüncelerini açıklayan Neville, şunları söyledi: "Maçın sonunda bu oldukça zor, çünkü suçlu olduklarına dair kararlar ocak veya şubatta onanırsa Manchester City'nin şu an bulunduğu konumda olmayacağını ve bütün ligin üzerine büyük bir gölge düşeceğini düşünüyorsunuz. Bu da şu anda Premier League için iyi bir şey değil. Bugün fark ettiğim şey tam olarak bu."