AFP
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Gary Neville, İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki sağ bek sorunları ve Declan Rice’ın pozisyonunun dışında oynaması konusunda samimi bir değerlendirmede bulundu
İngiltere'deki sakatlık sorunları, Tuchel'in elindeki seçenekleri kısıtlıyor
İngiltere, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi; ancak sakatlıklar nedeniyle Tuchel, sağ bek pozisyonunda giderek artan bir kadro seçimi sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Reece James, hamstring sakatlığı nedeniyle maçı kaçırdı ve Cuma günü antrenmanı tam olarak tamamlayamadığı için Pazartesi günü Meksika ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti olarak kalıyor. Jarell Quansah da ayak bileği sorunuyla boğuşuyor; bu durum, Tuchel’in savunmanın sağ kanadında doğal seçeneklerinin sınırlı kalmasına neden oluyor.
- Getty Images Sport
Neville, İngiltere’nin sağ bek pozisyonundaki planlamasını sorguluyor
Bu sorunlar, Rice’ı Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçının son dakikalarında orta sahadan sağ bek pozisyonuna geçmeye zorladı. İngiltere galibiyetini korumayı başarsa da Neville, turnuva ilerledikçe savunmadaki istikrarsızlığın ciddi bir soruna dönüşebileceğine inanıyor.
Neville, ITV'ye yaptığı açıklamada, "Rice, birkaç ay önce izlediğim West Ham maçında Arsenal formasıyla sağ bek pozisyonunda oynamıştı. O zaman Mikel Arteta'nın bu kararını yanlış bulmuştum, ancak ikinci yarıda onu o pozisyona alması için adeta yalvarıyordum," dedi.
"Bu ilk kez olmuyor. Katıldığım üç ya da dört turnuvada, genel olarak bek pozisyonuna yeterince değer verilmediğini hatırlıyorum. İnsanlar ‘beş forvet alıp sol bekten vazgeçebilir miyiz?’ diye düşünebiliyordu. Bu durum şu anda İngiltere’ye maçlarda pahalıya mal oluyor ve bu bir sorun. Hem savunma açısından hem de hücum açısından bir sorun."
Uyumdan yoksun savunma birimi
Neville, sabit bir dörtlü savunma hattının olmamasının Tuchel’in takımı için bir saatli bomba olduğunu düşünüyor. Kanatlardaki zayıflık, eleştirilerin odak noktası haline geldi; eski Manchester United savunma oyuncusu, bireysel yeteneklerin savunma bölgesindeki kolektif uyum eksikliğini örtbas etmek için yeterli olmadığını öne sürüyor.
"Turnuva öncesinde dört defans oyuncumuz olduğunu, ancak bunların bir dörtlü savunma hattı haline gelmeleri gerektiğini söylemiştim," dedi Neville. "Aslında bireysel olarak bire bir mücadelelerde oldukça iyi defans oyuncuları, ancak henüz bir bütün oluşturduklarını düşünmüyorum. Bence sahip olduğumuz bu savunma zaafı çok endişe verici.
"Oraya gitmeden önce, sakatlığa yatkın iki sağ bekimiz olduğunu biliyorduk. [Tino] Livramento oyundan çıkınca [Trevoh] Chalobah'ı oyuna sokuyor… bir sağ bek daha getiriyor. Dört maç oynadık ve şu ana kadar beş farklı sağ bek kullandık. Bu da [Tuchel’in] o pozisyonda kafasının karışık olduğunu gösteriyor. Bir noktada bu bize pahalıya mal olacak."
- Getty Images Sport
Tuchel, önemli kadro seçimleri ile karşı karşıya
İngiltere şimdi dikkatini Meksika ile oynayacağı son 16 turu maçına çeviriyor; ancak James ve Quansah’ın bu maçta oynayıp oynamayacağı hâlâ belirsiz olduğundan, Tuchel’in savunma seçenekleri sınırlı kalmaya devam ediyor.
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