Gary Neville, İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki sağ bek sorunları ve Declan Rice’ın pozisyonunun dışında oynaması konusunda samimi bir değerlendirmede bulundu

Bu sorunlar, Rice’ı Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçının son dakikalarında orta sahadan sağ bek pozisyonuna geçmeye zorladı. İngiltere galibiyetini korumayı başarsa da Neville, turnuva ilerledikçe savunmadaki istikrarsızlığın ciddi bir soruna dönüşebileceğine inanıyor.

Neville, ITV'ye yaptığı açıklamada, "Rice, birkaç ay önce izlediğim West Ham maçında Arsenal formasıyla sağ bek pozisyonunda oynamıştı. O zaman Mikel Arteta'nın bu kararını yanlış bulmuştum, ancak ikinci yarıda onu o pozisyona alması için adeta yalvarıyordum," dedi.

"Bu ilk kez olmuyor. Katıldığım üç ya da dört turnuvada, genel olarak bek pozisyonuna yeterince değer verilmediğini hatırlıyorum. İnsanlar ‘beş forvet alıp sol bekten vazgeçebilir miyiz?’ diye düşünebiliyordu. Bu durum şu anda İngiltere’ye maçlarda pahalıya mal oluyor ve bu bir sorun. Hem savunma açısından hem de hücum açısından bir sorun."