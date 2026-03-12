Gary Neville, Igor Tudor'un Tottenham'daki görev süresini 'trafik kazası' olarak nitelendiriyor ve Antonin Kinsky'ye 'acımasız' muamelesi nedeniyle eleştirilen patronu sert bir şekilde eleştiriyor

Tudor, 1 numaralı kaleci Guglielmo Vicario yerine Kinsky'yi ilk 11'de oynatma kararı aldı, ancak Spurs'un Atletico'ya 3-0 geride olduğu maçın 17. dakikasında Kinsky'yi oyundan aldı. Teknik direktör, genç oyuncuyu sahadan çıkarırken ona selam bile vermedi, bu hareket eleştirmenler tarafından oyuncunun kariyerine zarar verecek bir hareket olarak nitelendirildi.

Arsenal'in efsane ismi Ian Wright da bu eleştirilere katılarak Tudor'un bu seviyede "açıkça yetersiz" olduğunu öne sürdü. Arsenal efsanesi şöyle konuştu: "Kimsenin kovulmasını istemezsiniz, ancak birinin açıkça yetersiz olduğunu gördüğünüzde, bu rahatsız edici bir durumdur. Onun bu kararı vermesi, o zavallı kaleci için, onun böyle bir kulüpte böyle bir maça çıkması, antrenmanlarda ne gördüğünü bilmiyorum. Bana göre Vicario bir numara, o maçta oynar. Bunu onun için başka bir maçta yaparsınız, çünkü şimdi şu Kinsky'ye bakın. Bu, Liverpool kalecisinden bu yana en büyük kabus."