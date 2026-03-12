Getty/GOAL
Çeviri:
Gary Neville, Igor Tudor'un Tottenham'daki görev süresini 'trafik kazası' olarak nitelendiriyor ve Antonin Kinsky'ye 'acımasız' muamelesi nedeniyle eleştirilen patronu sert bir şekilde eleştiriyor
Neville, Tudor'un görev süresi konusunda hiç çekinmiyor
The Overlap'ın Stick to Football podcast'inde konuşan Neville, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki mevcut duruma ve Tudor'un Madrid'de Kinsky'ye davranışına inanamadığını dile getirdi. "Bunun acımasızca olduğunu düşündüm. Son birkaç haftada olanların ve ardından bunun, her şeyin bir araba kazası, bir felaket olduğunu düşündüm" dedi. "Benim sorunum Tudor'un röportajıydı. Bence oraya gidip 'Bakın, hata yaptım, [Guglielmo] Vicario'yu kalede bırakmalıydım' demeliydi, ama bunu yapmadı, aksine daha da ısrarcı oldu."
- Getty Images Sport
Kinsky'nin ikamesi öfkeye yol açtı
Tudor, 1 numaralı kaleci Guglielmo Vicario yerine Kinsky'yi ilk 11'de oynatma kararı aldı, ancak Spurs'un Atletico'ya 3-0 geride olduğu maçın 17. dakikasında Kinsky'yi oyundan aldı. Teknik direktör, genç oyuncuyu sahadan çıkarırken ona selam bile vermedi, bu hareket eleştirmenler tarafından oyuncunun kariyerine zarar verecek bir hareket olarak nitelendirildi.
Arsenal'in efsane ismi Ian Wright da bu eleştirilere katılarak Tudor'un bu seviyede "açıkça yetersiz" olduğunu öne sürdü. Arsenal efsanesi şöyle konuştu: "Kimsenin kovulmasını istemezsiniz, ancak birinin açıkça yetersiz olduğunu gördüğünüzde, bu rahatsız edici bir durumdur. Onun bu kararı vermesi, o zavallı kaleci için, onun böyle bir kulüpte böyle bir maça çıkması, antrenmanlarda ne gördüğünü bilmiyorum. Bana göre Vicario bir numara, o maçta oynar. Bunu onun için başka bir maçta yaparsınız, çünkü şimdi şu Kinsky'ye bakın. Bu, Liverpool kalecisinden bu yana en büyük kabus."
Rooney ve Keane farklı bakış açıları sunuyor
Bu arada Wayne Rooney, suçun teknik kadro ve soyunma odası arasında paylaşılması gerektiğini öne sürdü. Rooney, Kinsky olayıyla ilgili olarak "Onu korumaya çalıştı ama durum korkunç görünüyor" dedi. "Bence en büyük sorun onu ilk onbirde oynatmak oldu. Onu oyundan almasında bir sorun görmüyorum. Onu kucaklaması mı gerekiyordu? Ben 20 dakika sonra oyundan alınsaydım, menajerimin beni kucaklamasını istemezdim. Maçtan sonra onunla konuşabilir."
Roy Keane, kaleciye gösterilen sempatiyi daha da küçümsedi ve oyuncu değişikliğine verilen tepkinin biraz abartılı olduğunu öne sürdü. Eski United kaptanı, "Birkaç hata yaptı, büyük hatalar" dedi.
- Getty Images Sport
'Onlara biraz korku aşılanması gerekiyor'
Tartışma Tottenham kadrosunun karakterine kaydı ve Rooney bu çalkantılı dönemde oyuncuların çabalarını sert bir şekilde değerlendirdi. "Bu oyuncular kendilerine bir bakmalılar çünkü bence tam bir rezalet sergilediler. Performansları, tavırları, istek eksikliği, mücadele eksikliği, içlerinde hiçbir şey yok. Bence onlara sertçe davranacak birine ihtiyaçları var. Onlara biraz korku aşılanması gerekiyor" dedi eski United forveti.
Dört maçlık yenilgi serisinin ardından, Tudor'un görevine son verilmesi halinde kimin teknik direktörlük koltuğuna oturacağına dair spekülasyonlar şimdiden artmaya başladı. Şu anda Ferencvaros'u çalıştıran eski Spurs golcüsü Robbie Keane, deneyimli Premier League teknik adamı Sean Dyche ile birlikte kulübe geri döneceği yönünde haberler çıktı. Neville, kulübe Tudor konusunda bir an önce kesin bir karar vermesi için çağrıda bulundu: "Eğer başka bir değişiklik yapacaksanız, bence bu bugün veya yarın olmalı, çünkü bekleyemezsiniz."
Reklam