Gary Neville, “hayal kırıklığına uğramış” Üç Aslanlardan “daha fazlasını” talep ederken, Jude Bellingham “formda” olan tek İngiltere oyuncusu

İngiltere, Cumartesi gecesi Panama’yı 2-0 mağlup ederek eleme turlarına yükselmeyi garantiledi, ancak bu performans eleştirileri susturmaya yetmedi. Bellingham ve Harry Kane’in golleri, Üç Aslanlar’ın L Grubu’nu birinci sırada tamamlamasını sağladı ve Çarşamba günü Atlanta’da DR Kongo ile son 32 turu maçına çıkmalarını garantiledi.

Neville, dağınık bir takımda tek parlak nokta olarak Bellingham'ı hemen öne çıkardı. ITV'ye konuşan eski Manchester United savunma oyuncusu şöyle dedi: "Kesinlikle, [Bellingham İngiltere'nin en iyi oyuncusu]. Formda görünen tek oyuncu o, zinde görünen tek oyuncu o. Keskin, canlı ve beklenen seviyede oynadı. Bu oyuncular son birkaç yılda finallere ve yarı finallere ulaşarak bir standart belirlediler."