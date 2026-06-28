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Gary Neville, “hayal kırıklığına uğramış” Üç Aslanlardan “daha fazlasını” talep ederken, Jude Bellingham “formda” olan tek İngiltere oyuncusu
Bellingham, pek heyecan verici olmayan bir galibiyette parladı
İngiltere, Cumartesi gecesi Panama’yı 2-0 mağlup ederek eleme turlarına yükselmeyi garantiledi, ancak bu performans eleştirileri susturmaya yetmedi. Bellingham ve Harry Kane’in golleri, Üç Aslanlar’ın L Grubu’nu birinci sırada tamamlamasını sağladı ve Çarşamba günü Atlanta’da DR Kongo ile son 32 turu maçına çıkmalarını garantiledi.
Neville, dağınık bir takımda tek parlak nokta olarak Bellingham'ı hemen öne çıkardı. ITV'ye konuşan eski Manchester United savunma oyuncusu şöyle dedi: "Kesinlikle, [Bellingham İngiltere'nin en iyi oyuncusu]. Formda görünen tek oyuncu o, zinde görünen tek oyuncu o. Keskin, canlı ve beklenen seviyede oynadı. Bu oyuncular son birkaç yılda finallere ve yarı finallere ulaşarak bir standart belirlediler."
- Getty Images Sport
Neville, taktiksel iyileştirme talep ediyor
Takımın savunma istikrarı, özellikle grup aşamasının son maçında Declan Rice’ın yokluğuyla birlikte mercek altına alındı. Neville, Panama’nın İngiltere savunmasını aşmakta çok kolaylık yaşadığını vurgulayarak, önümüzdeki turlarda daha güçlü takımların bu kadar hoşgörülü olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.
"Thomas Tuchel röportajında 'daha önemli maçlarda performansımızı artıracağız' demişti, bunu yapmak zorundalar," diye ekledi Neville. "Koç ekibiyle birlikte analizleri incelerken her şeyin şu anda mükemmel olduğunu düşüneceğini sanmıyorum. Önümüzdeki dört gün içinde toparlanmalıyız, Declan Rice’ı takıma geri kazandırmalıyız, dörtlü savunmamızı daha sağlam hale getirmeliyiz. Görünüşe göre [Panama] birkaç kez savunmamızı aştı; bizi cezalandıracak kalitede değillerdi ama artık performanslarını artırmak zorunda kalacaklar."
Yüksek beklentiler hayal kırıklığına yol açar
Neville ayrıca, önceki turnuvalardaki başarıların, mevcut kadronun tutarlı bir şekilde karşılaymakta zorlandığı yüksek bir çıtayı oluşturduğunu ve bu durumun, Üç Aslanlar’ın grubu kazanma şeklindeki temel hedeflerine ulaşmış olmalarına rağmen bir memnuniyetsizlik hissine yol açtığını belirtti.
Neville, "İngiltere milli takımında bulunduğum dönemlerde grubu geçemediğimiz zamanlar oldu; birçok kez grubu birinci bitiremedik, ikinci olarak tamamladık ve çeyrek finale doğru kabus gibi bir serüvene imza attık," dedi. "Muhtemelen grubu birinci bitirmemize rağmen şimdiye kadar hiç bu kadar hayal kırıklığına uğramamıştık. Bunun nedeni, bu oyuncuların son birkaç yılda turnuvalar konusunda o kadar yüksek bir standart belirlemiş olmaları ki, onlardan daha fazlasını istiyoruz; Bellingham'dan, [Morgan] Rogers'tan, [Marcus] Rashford'dan daha fazlasını istiyoruz ve bunun artık gerçekleşmesi gerekiyor."
- AFP
Ian Wright, Bellingham’ın kibirli tavrını savunuyor
Neville takımın dengesine odaklanırken, Ian Wright ise Bellingham’ın tavırlarına yöneltilen eleştirilere değindi. Bazıları orta saha oyuncusunun muazzam özgüvenini kibir olarak algıladı, ancak Arsenal efsanesi, bu özgüvenin tam da 22 yaşındaki oyuncuyu ülkesi için özel bir yetenek yapan şey olduğunu vurguladı.
Wright, “Bunu anlayamıyorum. Onu ve yaptıklarını her zaman destekledim; bu, onun yaptıklarını gördüklerime dayanıyor,” dedi. "Kendine çok güveniyor olması, insanlar tarafından kibir olarak yorumlanıyor ama o, izlediğinizde, kime karşı oynarsa oynasın, aynı tavrı sergileyen biri. Yeni Zelanda ve Kosta Rika maçlarında onu izlediğimi hatırlıyorum; tam olarak aynıydı. Hedefine doğru ilerliyor, elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor, takımı omuzlarına alıp ilerlemek istiyor ve bundan büyük keyif alıyor."