Getty Images Sport
Çeviri:
Gary Neville, Harry Kane'i yaz transfer dönemi için Manchester United'ın 'rüya' üçlüsüne dahil ediyor
Neville yaz transfer dönemi hakkında konuşuyor
Sky Sports'un taraftarlarla soru-cevap oturumunda konuşan Neville, "rüya" senaryosu ile mevcut transfer piyasasında gerçekleştirilebilir olduğunu düşündüğü senaryo arasında ayrım yaptı. Neville şöyle konuştu: "Bana birinci sınıf bir stoper ve iki iyi orta saha oyuncusu derseniz, bu kadronun şu anda ihtiyacı olan budur. Dürüst olmak gerekirse, bunun dışında başka şeylere de ihtiyacı var, ama bana kalırsa kanat bölgelerini hallettiler. Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve biraz da o pozisyonda oynayabilen Mason Mount var, bu yüzden bu konuda bir sorunum yok. Mount ve Bruno Fernandes ile 10 numara pozisyonu da halledildi; Bruno her hafta o pozisyonda oynuyor, güvenilir bir oyuncu, bu yüzden bu konuda da bir sorun yok. İki orta saha oyuncusu ve kesinlikle bir stoper, en iyi stoperlere ihtiyacımız var. Hayalimdeki kadro Marquinhos, Declan Rice ve Harry Kane olurdu. Gerçekçi olarak ise [Sandro] Tonali, [Elliot] Anderson ve [Ezri] Konsa'yı seçiyorum."
- Getty Images Sport
United'ın çekirdeğini güçlendirmek
Konsa'ya olan ilgi, 28 yaşındaki oyuncunun Aston Villa'da etkileyici performansını sürdürmesiyle artıyor. West Midlands kulübü adına 229 maça çıkan Konsa, birinci ligin en güvenilir savunmacılarından biri olarak kendini kanıtladı ve Villa'nın bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine katkıda bulunuyor.
Orta sahada Neville, Newcastle'dan Tonali'yi önemli bir takviye olarak görüyor. İtalyan oyuncu, Anderson ile birlikte Neville'in listesinin üst sıralarında yer alıyor. Anderson'ın ise Old Trafford'dakiler için en önemli hedef olduğu bildiriliyor. Ancak United, transfer dönemi yaklaşırken Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği düşünülen rakibi Manchester City ile zorlu bir rekabetle karşı karşıya.
Şampiyonluk yarışına giden yol
Bu sezon liderin 12 puan gerisinde olmasına rağmen Neville, United’ın gelecek sezon zirvedeki farkı kapatacak konumda olduğuna kesin olarak inanıyor. O, diğer kulüplerdeki olası teknik direktör değişiklikleri ve saha dışı disiplin sorunları gibi dış etkenlerin, United’ın büyük bir sıçrama yapmasına zemin hazırlayabileceğine inanıyor.
Neville şöyle açıkladı: "Şu anda Liverpool, Chelsea ya da Aston Villa, sıralamada United'ın önünde değil. Ancak Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi ya da kupa müsabakalarıyla uğraşmak zorunda kalmadı, bu da büyük bir avantaj. Bununla birlikte, bence her şey Arsenal takımının ligi kazanması ya da kaybetmesi durumunda nasıl tepki vereceğine bağlı olacak. Orada ne olacağını bilmiyoruz. Şampiyonluğu kazandılarsa, arka arkaya kazanabilecekler mi? Zor bir durum. Kazanamadılarsa, nasıl toparlanacaklar ve orada ne olacak?"
- Getty Images Sport
Manchester City'de belirsizlik
Eski United kaptanı, Manchester'ın mavi tarafını çevreleyen belirsizliğe de dikkat çekti. Pep Guardiola'nın uzun vadeli geleceğine dair soru işaretleri ve kulüp aleyhine açılan 115 adet Premier Lig suçlamasının yakında sonuçlanacak olması nedeniyle Neville, Old Trafford'daki yönetimin Etihad'daki herhangi bir istikrarsızlıktan yararlanmaya hazır olması gerektiğini öne sürüyor.
"Asıl soru burada [Manchester City'de]. İki şey... Pep Guardiola ve 115 suçlama. Bu suçlamalarla ne olacak? Daha ciddi suçlardan suçlu bulunurlarsa büyük bir puan düşürme cezası alacaklar mı? Yani iki büyük soru var," dedi Neville. "Manchester City'nin büyük bir puan kesintisi alması veya Pep Guardiola'nın ayrılması ve Arsenal'in şampiyonluğu kaçırmasının şokunu yaşaması durumunda, United'ın şansı olduğunu söyleyebilirim. United'ın şansı az olsa da, işlerin onların lehine gelişmesi gerekiyor."