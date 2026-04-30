Gary Neville, Harry Kane'i yaz transfer dönemi için Manchester United'ın 'rüya' üçlüsüne dahil ediyor

Konsa'ya olan ilgi, 28 yaşındaki oyuncunun Aston Villa'da etkileyici performansını sürdürmesiyle artıyor. West Midlands kulübü adına 229 maça çıkan Konsa, birinci ligin en güvenilir savunmacılarından biri olarak kendini kanıtladı ve Villa'nın bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine katkıda bulunuyor.

Orta sahada Neville, Newcastle'dan Tonali'yi önemli bir takviye olarak görüyor. İtalyan oyuncu, Anderson ile birlikte Neville'in listesinin üst sıralarında yer alıyor. Anderson'ın ise Old Trafford'dakiler için en önemli hedef olduğu bildiriliyor. Ancak United, transfer dönemi yaklaşırken Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği düşünülen rakibi Manchester City ile zorlu bir rekabetle karşı karşıya.