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Gary Neville, FIFA'yı 'inanılmaz' Dünya Kupası kural değişikliği nedeniyle övdü
Sıkı yeni kurallar getirildi
Dünya Kupası, Perşembe akşamı ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’nın Güney Afrika ile karşılaşmasıyla başlıyor. Takımlar, yenilenen kural sistemine uyum sağlama sürecindeler. FIFA, 10 saniyelik katı bir oyuncu değişikliği süresi sınırı ve taç atışları ile kale vuruşları için 5 saniyelik geri sayım gibi devrim niteliğinde önlemler getirdi. Sahadan hızlı bir şekilde çıkamayan takım, tam bir dakika boyunca bir kişi eksik oynamak zorunda kalıyor; İzlanda, yakın zamanda Japonya ile oynadığı hazırlık maçında bu cezayı çoktan yaşadı.
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Neville, israfla mücadele tedbirlerini destekliyor
Bu köklü değişiklikler, iç futbolun akışını bozan olumsuz taktiklerden bıkmış olan tanınmış yorumcular tarafından güçlü bir destek gördü. The Overlap programında konuşan Neville şöyle dedi: “Bence bu inanılmaz bir yenilik – süre sınırlı oyuncu değişiklikleri. Buna bayıldım. Oyuncuların sahadan yavaşça çıkmasını izlemek çok sinir bozucu. Oyuncular ve takımlar sistemi suistimal ediyor. FIFA’yı pek çok konuda eleştirebilirsiniz ama hakemlik konusunda doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. Bence bunlar oldukça iyi yenilikler ve maçı taraftarlar için daha iyi hale getirecek.”
Neville şunları ekledi: “Dünya Kupası için bazı kural değişiklikleri geliyor. Taç atış sayacına büyük bir destek veriyorum. Premier Lig’de bunun için harcanan zaman… Geçen sezon bunu kaç kez dile getirdiğimizi sayamadım. Bu yüzden bunu beğeniyorum. Son 12 ayda tanık olduğumuz şey, takımların duran toplara hazırlanmak için oyunu bir dakika durdurmasıydı. Premier Lig'in yanı sıra League Two maçlarından da bahsediyorum, top çok uzun süre oyun dışında kalıyor. Bence bu iyi bir uygulama.”
"Harika bir kural!" - FIFA, ağzı kapatmayı yasakladı
Yeni kurallar, şeffaflığı sağlamak amacıyla oyuncuların tartışmalı anlarda ağızlarını kapatmasını da yasaklıyor; bu kural, Benfica’dan Gianluca Prestianni ile Real Madrid’den Vinicius Junior’un karıştığı tartışmalı bir Şampiyonlar Ligi olayı sonrasında getirildi. Bu şeffaflığı destekleyen Ian Wright şöyle dedi: “Bu iyi bir kural. Oyuncular ağızlarını kapatırsa olayları kanıtlayamazsınız, bence bu iyi bir kural. Bu kuralı oldukça beğendim, bana göre iyi bir kural.”
Ancak Roy Keane, yazın yoğun sıcaklıklarında oyuncuların sağlığı konusunda mantıklı endişeler dile getirerek şöyle karşılık verdi: “Bazı kurallar oyunun hızıyla ilgili ama oyuncular için koşulların bu kadar zor olduğu bir dönemde bu kuralları şimdi getirmiş olmaları garip. Eğer oyuncular oyunu yavaşlatmak isteyecekse, bazı sahalardaki sıcaklık göz önüne alındığında, bunu şimdi yapacaklardır.”
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Taktiksel uyum mercek altında
Teknik direktörler, her devrede zorunlu olarak uygulanan üç dakikalık su molalarının yanı sıra bu katı kurallara uyum sağlamak için taktiksel alışkanlıklarını hızla değiştirmek zorunda. İngiltere ve son şampiyon Arjantin gibi üst düzey takımlar Çarşamba gününe kadar maç yapmayacak; bu da onlara açılış maçlarında hakemlerin yeni geri sayım kurallarını nasıl uyguladığını gözlemlemek için ek zaman tanıyor. Asıl sınav, takımların otomatik olarak uygulanan bir dakikalık oyuncu cezalarına maruz kalmadan yüksek tempolu performanslarını sürdürüp sürdüremeyecekleri olacak.