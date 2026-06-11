Gary Neville, FIFA'yı 'inanılmaz' Dünya Kupası kural değişikliği nedeniyle övdü

Bu köklü değişiklikler, iç futbolun akışını bozan olumsuz taktiklerden bıkmış olan tanınmış yorumcular tarafından güçlü bir destek gördü. The Overlap programında konuşan Neville şöyle dedi: “Bence bu inanılmaz bir yenilik – süre sınırlı oyuncu değişiklikleri. Buna bayıldım. Oyuncuların sahadan yavaşça çıkmasını izlemek çok sinir bozucu. Oyuncular ve takımlar sistemi suistimal ediyor. FIFA’yı pek çok konuda eleştirebilirsiniz ama hakemlik konusunda doğru işler yaptıklarını düşünüyorum. Bence bunlar oldukça iyi yenilikler ve maçı taraftarlar için daha iyi hale getirecek.”

Neville şunları ekledi: “Dünya Kupası için bazı kural değişiklikleri geliyor. Taç atış sayacına büyük bir destek veriyorum. Premier Lig’de bunun için harcanan zaman… Geçen sezon bunu kaç kez dile getirdiğimizi sayamadım. Bu yüzden bunu beğeniyorum. Son 12 ayda tanık olduğumuz şey, takımların duran toplara hazırlanmak için oyunu bir dakika durdurmasıydı. Premier Lig'in yanı sıra League Two maçlarından da bahsediyorum, top çok uzun süre oyun dışında kalıyor. Bence bu iyi bir uygulama.”