Gary Neville, Dünya Kupası'nda İsviçre'nin penaltı kararının yol açtığı büyük tartışmanın ardından FIFA'nın "diktatörlüğünü" sert bir dille eleştirdi

Ofsayt çizgileriyle ilgili resmi bir tekrar görüntüsü yayınlanmadan dakikalar geçtikçe, Neville’in öfkesi FIFA’nın işleyişine yönelik sert bir eleştiriye dönüştü. Eski İngiltere milli futbolcusu, dünya kamuoyundan kanıtları sakladığı için yönetim organını sert bir dille eleştirdi ve bu tür bir gizliliğin oyunun dürüstlüğüne zarar verdiğini öne sürdü.

"Bu bir diktatörlük gibi. Dürüst olmak gerekirse, bu bir diktatörlük," dedi Neville öfkeli bir şekilde. "Bu kanıtları içlerinde saklayıp turnuvada oynayan ülkelerin taraftarlarına göstermemeleri fikri. Bu kesinlikle saçma. Dürüst olmak gerekirse, ofsayt kanıtını göstermemek. Bize ofsayt olduğunu kanıtlayın. Hemen gösterin. Neden şeffaflık yok?" Yorumcu arkadaşı Ian Wright de bu görüşe katılarak durumu "skandal" olarak nitelendirdi. Yorumcu Lee Dixon ise bir hata olduğuna aynı derecede ikna olmuş bir şekilde şöyle dedi: "Penaltı konusunda şüphe yok ama ofsayt var. Bu sayılmayacak."



