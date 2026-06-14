Getty Images Sport
Çeviri:
Gary Neville, Dünya Kupası'nda İsviçre'nin penaltı kararının yol açtığı büyük tartışmanın ardından FIFA'nın "diktatörlüğünü" sert bir dille eleştirdi
Neville, şeffaflık eksikliği yüzünden öfkeleniyor
Tartışma, B Grubu karşılaşmasının 14. dakikasında İsviçreli orta saha oyuncusu Remo Freuler'in Katar kalecisi Mahmoud Abunada tarafından düşürülmesiyle patlak verdi. Faul açıkça görülse de, televizyon tekrarları Freuler'in temas gerçekleşmeden önce ofsayt pozisyonuna girdiğini ortaya koydu. Yarı otomatik teknolojinin mevcut olmasına rağmen, kararı doğrulayan resmi grafik izleyicilere hiçbir zaman yayınlanmadı ve stadyum ekranlarında gösterilmedi.
ITV'de yorumcu olarak görev yapan Neville, bu iletişim eksikliğine inanamadığını dile getirdi. Neville, "Burada hepimiz böyle düşünüyoruz ve evlerinde izleyen herkes de böyle düşünecek" dedi. "FIFA, turnuvanın resmi yayıncısı. Bize gösterebilecekleri otomatik kararın kanıtı ellerinde. Neden bize göstermiyorlar? Geçen turnuvada bunu yaptılar. Taraftarlar zaten başından beri FIFA'ya ve teknolojiye güvenmiyor. Bu konuda büyük bir soru işareti var, çünkü bana aksini ispat edene kadar benim gözümde bu ofsayt."
- Getty Images Sport
"Diktatörlük gibi" - Yorumcular da eleştiriye katıldı
Ofsayt çizgileriyle ilgili resmi bir tekrar görüntüsü yayınlanmadan dakikalar geçtikçe, Neville’in öfkesi FIFA’nın işleyişine yönelik sert bir eleştiriye dönüştü. Eski İngiltere milli futbolcusu, dünya kamuoyundan kanıtları sakladığı için yönetim organını sert bir dille eleştirdi ve bu tür bir gizliliğin oyunun dürüstlüğüne zarar verdiğini öne sürdü.
"Bu bir diktatörlük gibi. Dürüst olmak gerekirse, bu bir diktatörlük," dedi Neville öfkeli bir şekilde. "Bu kanıtları içlerinde saklayıp turnuvada oynayan ülkelerin taraftarlarına göstermemeleri fikri. Bu kesinlikle saçma. Dürüst olmak gerekirse, ofsayt kanıtını göstermemek. Bize ofsayt olduğunu kanıtlayın. Hemen gösterin. Neden şeffaflık yok?" Yorumcu arkadaşı Ian Wright de bu görüşe katılarak durumu "skandal" olarak nitelendirdi. Yorumcu Lee Dixon ise bir hata olduğuna aynı derecede ikna olmuş bir şekilde şöyle dedi: "Penaltı konusunda şüphe yok ama ofsayt var. Bu sayılmayacak."
FIFA, grafik arızasını 'teknik bir aksaklığa' bağladı
Maçın ardından FIFA, canlı yayın sırasında bu görüntünün neden gösterilmediğini açıklamaya yönelik bir bildiri yayınladı. Federasyona göre, kesin ofsayt animasyonunun gösterilememesi, San Francisco Körfez Bölgesi’nde yaşanan teknik bir aksaklıktan kaynaklandı.
FIFA Medya'dan yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "San Francisco Bay Area'da oynanan Katar-İsviçre maçı sırasında, 14. dakikada İsviçre'ye verilen penaltı öncesinde, kısa süreli bir teknik arıza nedeniyle ofsayt animasyonu grafiği oluşturulamadı. Sorun hızla çözüldü. VAR'ın iş akışı bu sorundan etkilenmedi ve saha kararını kontrol ederken normal prosedürü izledi. VAR'ın ilgili oyuncuların pozisyonunu kontrol etmek için kullandığı çizgiler, penaltı kararından hemen önceki iki durumda da hücum oyuncusunun ofsayt pozisyonunda olmadığını gösterdi.”
- Getty Images Sport
Katar, son dakikada dramatik bir şekilde bir puan kazandı
Hakem tartışmaları manşetleri süslerken, maçın kendisi sahada şok bir sonuç doğurdu. Breel Embolo tartışmalı penaltıyı gole çevirerek İsviçre’yi öne geçirdi ve Murat Yakin’in takımı, topun %68’ine sahip olarak ve kaleye 26 şut çekerek rahat bir galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu.
Ancak İsviçre, gol önündeki verimsizliğinin bedelini ödemek zorunda kaldı. 94. dakikada Katar, Miro Muheim'ın istemeden kendi kalesine attığı dramatik bir golle ilk Dünya Kupası puanını aldı. Bu sonuçla B Grubu tamamen açık hale geldi. İsviçre kaptanı Granit Xhaka, daha sonra takımını disiplinsizlik ve fırsatları değerlendirip maçı bitirememekle eleştirdi.