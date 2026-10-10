Getty Images
Çeviri:
Gary Neville'den uyarı: Manchester City'nin itiraz süreci uzarsa büyük infial yaşanır! Manchester United efsanesi ÜÇ AYRI CEZA talep ediyor
Manchester City, emsal niteliğindeki karara itiraz ediyor
Manchester City, kısa süre önce Premier League tarafından yöneltilen 115 mali suçlamanın 114’ünden suçlu bulundu. Etihad kulübü, benzeri görülmemiş bu karara karşı hızla temyiz başvurusunda bulundu. Bu nedenle yeni bir duruşma yapılacak.
İlk suçluluk kararına rağmen henüz herhangi bir yaptırım kesinleşmedi. Ağır puan silme cezalarından şampiyonlukların geri alınmasına ve doğrudan küme düşürmeye kadar uzanan olası yaptırımlar, İngiliz futbolunda geniş çapta tartışılıyor.
Manchester City, suçlamalardan aklanmak için mücadele ederken yeni hukuki sürecin takvimi belirsizliğini koruyor. Ancak temyiz sürecinin sezonun son aylarına sarkma ihtimali, gözlemciler ve yorumcular arasında ciddi endişe yarattı.
- Getty Images
Bir zaman çizelgesi uyarısı
Neville, Overlap Daily adlı, Sky Bet sponsorluğundaki programda konuşurken bu durumun mevcut sezonun son bölümünü gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Manchester United'ın eski kaptanı, ligin itibarını korumak için ilkbaharın başlarına kadar kesin bir sonuca varılması gerektiğini söyledi.
Neville şöyle açıkladı: “Bu yıl Manchester City'nin ligi kazanmasını izlemek futbol dünyasındaki herkes için çok zor olacak. Psikolojik açıdan bu, futbol için büyük bir sorun olur. Premier League'in bu sürecin sezon sonuna kadar sürmesine izin verebileceğini sanmıyorum. Mayıs ayında, karar verilmeden Manchester City Premier League kupasını kaldırırsa büyük bir infial yaşanır.”
Şunları ekledi: “Dava şubat veya mart ayına kadar sonuçlandırılmalı. Hukuki süreç usulüne uygun şekilde işlemeli. Manchester City, suçlamalardan aklanacağına inanıyor; neler olacağını göreceğiz. Ancak sezonun sonuna gelinip Manchester City'nin karar verilmeden şampiyon olmasına izin verilemez.”
Üçlü ceza talebi
Neville, takvimin yanı sıra, suçlu bulunduğu yönündeki karar onanırsa Manchester ekibine tam olarak nasıl bir ceza verilmesi gerektiğini de anlattı. Özellikle kulüp yönetiminin hesap vermesine ve geçmişte kazanılan şampiyonluklara işaret ederek ağır yaptırımların birlikte uygulanmasını istedi.
“Bence kulüp sahipleri gitmeli, ilgili dönemde kazanılan şampiyonluklar geri alınmalı ve birkaç yıla yayılan bir puan cezası verilmeli” dedi. “Bir yönetici ve kulüp sahibi olarak benim tabi olduğum ölçüt tutarlı biçimde uygulanırsa, kulüp sahipleri ve yöneticilerinin görevde kalması zorlaşacak.”
Bu kararlı tutumuna rağmen Neville, City'nin İngiliz futbolunun alt liglerine düşürülmesi fikrine sıcak bakmadı. “Manchester City'nin League One'a veya League Two'ya düşürülmesi konusunda özellikle ısrarcı değilim. Kulübün Premier League'e dönmesini istiyorum. Bu sabah konuştuğum bir City taraftarı, taraftarların kulübü sevdiklerini ve gerekirse eski konumlarına dönmeyi göze alacaklarını göstermek için pazar günü retro formalar giyeceğini söyledi. Bunu yapacaklarsa kendilerine bol şans.”
Ancak Neville, kulüp sahiplerinin değişmeye zorlanmasının saha dışında da büyük etkileri olacağını kabul etti: “Yine de Premier League'in, siyasetçilerin ve düzenleyici kurumların kulüp sahiplerinin görevden uzaklaştırılmasının etkilerinden neden endişe duyduğunu anlayabiliyorum. Kulüp, şehir ve Manchester'ın doğu kesimi açısından ekonomik sonuçlar çok büyük olur. Verilmesi gerektiğini düşündüğüm ceza konusunda net olsam da durumun arka planı bu.”
- Getty Images Sport
Nihai karar bekleniyor
İtirazın resmen yapılmasıyla Premier League ve Manchester City şimdi yeni bir hukuk mücadelesine hazırlanıyor. Nihai sonucu yeni bir duruşma belirleyecek, ancak kararın ne zaman çıkacağı hâlâ belirsiz.
Yönetim organının önündeki acil görev, Neville'in korktuğu senaryonun yaşanmaması için süreci hızlandırmak. Kesin bir karar verilene kadar İngiltere'nin en üst düzey ligi ve mevcut şampiyonluk yarışı üzerindeki belirsizlik sürecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun