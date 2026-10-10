Neville, takvimin yanı sıra, suçlu bulunduğu yönündeki karar onanırsa Manchester ekibine tam olarak nasıl bir ceza verilmesi gerektiğini de anlattı. Özellikle kulüp yönetiminin hesap vermesine ve geçmişte kazanılan şampiyonluklara işaret ederek ağır yaptırımların birlikte uygulanmasını istedi.

“Bence kulüp sahipleri gitmeli, ilgili dönemde kazanılan şampiyonluklar geri alınmalı ve birkaç yıla yayılan bir puan cezası verilmeli” dedi. “Bir yönetici ve kulüp sahibi olarak benim tabi olduğum ölçüt tutarlı biçimde uygulanırsa, kulüp sahipleri ve yöneticilerinin görevde kalması zorlaşacak.”

Bu kararlı tutumuna rağmen Neville, City'nin İngiliz futbolunun alt liglerine düşürülmesi fikrine sıcak bakmadı. “Manchester City'nin League One'a veya League Two'ya düşürülmesi konusunda özellikle ısrarcı değilim. Kulübün Premier League'e dönmesini istiyorum. Bu sabah konuştuğum bir City taraftarı, taraftarların kulübü sevdiklerini ve gerekirse eski konumlarına dönmeyi göze alacaklarını göstermek için pazar günü retro formalar giyeceğini söyledi. Bunu yapacaklarsa kendilerine bol şans.”

Ancak Neville, kulüp sahiplerinin değişmeye zorlanmasının saha dışında da büyük etkileri olacağını kabul etti: “Yine de Premier League'in, siyasetçilerin ve düzenleyici kurumların kulüp sahiplerinin görevden uzaklaştırılmasının etkilerinden neden endişe duyduğunu anlayabiliyorum. Kulüp, şehir ve Manchester'ın doğu kesimi açısından ekonomik sonuçlar çok büyük olur. Verilmesi gerektiğini düşündüğüm ceza konusunda net olsam da durumun arka planı bu.”



