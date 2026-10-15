The Overlap'te konuşan Neville, Martinez'in savunmaya yapılacak takviyeler konusundaki rahatsızlığının genç oyuncular üzerinde yıkıcı bir etki yaratabileceği uyarısında bulundu. Bundan en çok Yoro ve Heaven'ın zarar görebileceğini söyledi.

Şöyle konuştu: "Leny Yoro veya Ayden Heaven'san, genç bir oyuncu olarak A takıma uyum sağlama konusunda biraz şüphen varsa, 'Dünya Kupası kazanmış stoperim, ben oynamayayım diye daha fazla oyuncu transfer etmemiz gerektiğini söyledi' diye düşünürsün. Bu da seni gerçekten tedirgin eder ve kaygılandırır."