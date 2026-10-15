24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Gary Neville'dan uyarı: Lisandro Martinez, kamuoyu önündeki 'şaşırtıcı' öfkeli çıkışıyla Manchester United'ın yıldızlarını 'incitti'

L. Martinez
M. United
Premier Lig

Gary Neville, Lisandro Martinez'in Manchester United yönetimine yönelik kamuoyu önündeki sert çıkışının kulüpteki genç savunmacıların özgüvenine ciddi zarar vereceği uyarısında bulundu. Kulübün efsane ismi, bu tartışmalı çıkışın ardından Leny Yoro ve Ayden Heaven gibi gelecek vadeden oyuncuların kendilerini kaygılı hissedeceğini düşünüyor.

  • Maç sonrası öfke patlaması

    Martinez kısa süre önce Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e alınan yenilginin ardından kulübün üst yönetimini kamuoyu önünde çarpıcı biçimde hedef aldı. Arjantinli futbolcu, iki ayrı röportajda futbol direktörü Jason Wilcox'u ve yönetim kurulunu sert sözlerle eleştirdi.

    Martinez, teknik direktör Michael Carrick'e destek verilmediği düşüncesinden duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi. Manchester United tartışmalı açıklamalara henüz kamuoyu önünde yanıt vermedi. Ancak Neville de konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Eski savunmacı, bu tür açıklamaların takım içinde yol açabileceği ciddi dolaylı zararlara dikkat çekti.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gençler endişeye kapıldı

    The Overlap'te konuşan Neville, Martinez'in savunmaya yapılacak takviyeler konusundaki rahatsızlığının genç oyuncular üzerinde yıkıcı bir etki yaratabileceği uyarısında bulundu. Bundan en çok Yoro ve Heaven'ın zarar görebileceğini söyledi.

    Şöyle konuştu: "Leny Yoro veya Ayden Heaven'san, genç bir oyuncu olarak A takıma uyum sağlama konusunda biraz şüphen varsa, 'Dünya Kupası kazanmış stoperim, ben oynamayayım diye daha fazla oyuncu transfer etmemiz gerektiğini söyledi' diye düşünürsün. Bu da seni gerçekten tedirgin eder ve kaygılandırır."

  • Çizgiyi aşmak

    Neville, Martinez'in hayal kırıklığının temelindeki düşünceye katılsa da şikâyetlerini kamuoyu önünde dile getirmesine kesinlikle karşı çıktı. Ona göre stoper, soyunma odasının yazılı olmayan bir kuralını çiğnedi.

    Neville, "Söylediği doğru, daha fazla savunma oyuncusu transfer etmeliydiler," dedi. "Ancak bir oyuncu olarak bunu söyleyemezsiniz. Bunu kamuoyu önünde söylerseniz, aslında 'Birlikte oynadığım oyuncular yeterince iyi değil' demiş olursunuz. İşte diğer oyuncuların onu bu konuda uyarması gerekiyor."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • lisandro martinez(C)Getty Images

    Old Trafford'da belirsiz bir gelecek

    Martinez'in sert çıkışlar yaptığı röportajların sonuçları henüz belli değil. Arjantinli millî futbolcu, Manchester United yönetimi tarafından kulüp içinde disiplin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir ve kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

    Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı hayal kırıklığının ardından sahada hızla toparlanması gerekecek. Bu arada Yoro ve Heaven gibi genç savunmacılar, kendilerine ihtiyaç duyulduğunda görev almaya hazır olduklarını kanıtlamaya çalışacak.

Gelecek maçlar
LEE

LEE

Premier Lig

18 Eki 2026

MUN

MUN