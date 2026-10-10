Manchester City kısa süre önce Premier League tarafından kendisine yöneltilen 115 mali suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu. Etihad ekibi, emsalsiz karara hızla itiraz başvurusunda bulundu, bu da şimdi yeni bir duruşma yapılacağı anlamına geliyor.

İlk suçlu kararına rağmen, henüz herhangi bir yaptırım kesinleşmedi. Ağır puan silme cezalarından şampiyonlukların geri alınmasına ve doğrudan küme düşürmeye kadar uzanan olası cezalar, İngiliz futbolunda geniş çapta tartışıldı.

City adını temize çıkarmak için mücadele ederken, yeni hukuki sürecin takvimi belirsizliğini koruyor. Ancak itiraz sürecinin sezonun son aylarına sarkma ihtimali, hem gözlemciler hem de yorumcular arasında ciddi endişe yarattı.



