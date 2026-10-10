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Gary Neville'dan, Manchester City'nin itiraz sürecinin uzaması halinde 'tam anlamıyla büyük bir infial' uyarısı: Manchester United efsanesi ÜÇLÜ ceza talep etti
City, emsal niteliğindeki karara itiraz etti
Manchester City kısa süre önce Premier League tarafından kendisine yöneltilen 115 mali suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu. Etihad ekibi, emsalsiz karara hızla itiraz başvurusunda bulundu, bu da şimdi yeni bir duruşma yapılacağı anlamına geliyor.
İlk suçlu kararına rağmen, henüz herhangi bir yaptırım kesinleşmedi. Ağır puan silme cezalarından şampiyonlukların geri alınmasına ve doğrudan küme düşürmeye kadar uzanan olası cezalar, İngiliz futbolunda geniş çapta tartışıldı.
City adını temize çıkarmak için mücadele ederken, yeni hukuki sürecin takvimi belirsizliğini koruyor. Ancak itiraz sürecinin sezonun son aylarına sarkma ihtimali, hem gözlemciler hem de yorumcular arasında ciddi endişe yarattı.
- Getty Images
Takvim uyarısı
Overlap Daily'de konuşan Neville, bu durumun mevcut sezonun kritik final dönemini gölgelemesine izin verilemeyeceğini vurguladı. United'ın eski kaptanı, rekabetin bütünlüğünü korumak için kesin bir sonuca ilkbaharın başlarına kadar ulaşılması gerektiğini söyledi.
“Neville, "Manchester City'nin bu yıl ligi kazanmasını futboldaki herkesin izlemesi çok zor olacak" dedi. "Psikolojik olarak bu, oyun için çok büyük bir sorun olur. Premier League'in bunun sezon sonuna kadar sürmesine izin verebileceğini düşünmüyorum. Mayıs ayında Manchester City'ye karar verilmeden Premier League kupası veriliyorsa, ortalık tamamen ayağa kalkar."
Şöyle devam etti: "Bu dava şubat ya da mart ayına kadar sonuçlandırılmalı. Hukuki sürecin işlemesi gerekiyor ve City suçlamalardan aklanacağına inanıyor, bu yüzden ne olacağını göreceğiz. Ama sezonun sonuna gelip, ortada bir karar yokken Manchester City'nin şampiyon olmasına izin veremezsiniz."
Üçlü ceza talebi
Zaman çizelgesinin ötesine geçen Neville, suçlu kararının onanması halinde Manchester ekibinin tam olarak nasıl cezalandırılması gerektiğine dair görüşünü de ortaya koydu. Özellikle yönetim kademesindeki sorumluluğa ve geçmişte kazanılan başarılara dikkat çekerek yıkıcı bir yaptırım kombinasyonu çağrısında bulundu.
“Bence sahipler gitmeli, ilgili dönem için şampiyonluklar geri alınmalı ve birkaç yılı kapsayan bir puan cezası uygulanmalı” dedi. “Yönetici ve sahip olarak benim uymak zorunda olduğum aynı test tutarlı şekilde uygulanırsa, sahiplerin ve yöneticilerin görevde kalması zor olacak.”
Keskin duruşuna rağmen Neville, City'nin İngiliz futbol piramidinde alt liglere düşürülmesi fikrini reddetti. “Manchester City'nin League One ya da League Two'ya düşürülmesine özellikle takılmış değilim. Kulübün Premier League'e geri dönmesini istiyorum. Bu sabah bir City taraftarıyla konuştum, pazar günü taraftarların kulübü sevdiklerini göstermek ve gerekirse eski oldukları yere geri döneceklerini göstermek için retro formalar giyeceklerini söyledi. Bunu yapacaklarsa, bol şans onlara.”
Ancak bununla birlikte, sahipliğin değişmeye zorlanmasının saha dışına çok daha büyük şok dalgaları göndereceğini de kabul etti: “Ama sahiplerin görevden alınmasının etkisi konusunda Premier League'in, siyasetçilerin ve düzenleyici kurumların neden endişeli olduğunu anlayabiliyorum. Kulüp, şehir ve Manchester'ın doğu yakası için ekonomik sonuçlar muazzam olurdu. Olması gerektiğini düşündüğüm ceza konusunda açık olmama rağmen bağlam bu.”
- Getty Images Sport
Nihai kararı bekliyor
İtirazın resmen yapılmasıyla birlikte Premier League ve Manchester City şimdi yeni bir hukuki hesaplaşmaya hazırlanıyor. Yeni bir duruşma nihai sonucu belirleyecek, ancak kararın ne zaman çıkacağına dair net takvim sinir bozucu derecede belirsizliğini koruyor.
Yönetim organının önündeki acil sorun, Neville'ın korktuğu senaryonun aynısını önlemek için bu süreci hızlandırmak. Kesin bir karar verilene kadar belirsizliğin kara bulutu İngiltere'nin en üst düzey ligini ve mevcut şampiyonluk yarışını etkilemeye devam edecek.
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