Gary Neville, Arjantin’in İspanya’ya karşı kaybettiği Dünya Kupası finalinde “bok gibi oynadığını” iddia ediyor ve Lionel Messi’ye aşırı bağımlılığı eleştiriyor

Sky Bet’e konuşan Neville, Arjantin’in dirençli oyununa hayran olduğunu kabul etse de, takımın genel performansının sert eleştirileri hak ettiğini vurguladı.

"İlk yorumlarımda onlara hayran olduğumu söylemiştim," dedi. "Ama açık konuşalım, berbat oynadılar, maçta kötü bir performans sergilediler. Şunu söyleyeyim: Eğer maçta kalabilselerdi, onlara hakkını vermek gerekirdi. Tebrikler, ama bok gibi oynadılar."

Bu yargısını pekiştiren Neville, şunları ekledi: "Eğer bok gibi görünüyorsa ve bok gibi kokuyorsa, adil olmak gerekirse o boktur. Finalde izlediğimiz performans zayıftı ve zaman zaman kötü oynadılar."