Getty Images Sport
Çeviri:
Gary Neville, Arjantin’in İspanya’ya karşı kaybettiği Dünya Kupası finalinde “bok gibi oynadığını” iddia ediyor ve Lionel Messi’ye aşırı bağımlılığı eleştiriyor
Neville, Arjantin’e sert çıkıştı
Neville, Dünya Kupası finalinde Arjantin’in İspanya’ya uzatmalarda 1-0 yenilmesinin ardından ülkeye sert eleştiriler yöneltti. Eski İngiltere defans oyuncusu, Albiceleste’nin maçı 90 dakikanın ötesine taşımasına rağmen zayıf bir performans sergilediğini savundu. Arjantin, üst üste ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kovalıyordu ancak maç boyunca La Roja’yı zorlamakta zorlandı. Uzatmaların sonlarına doğru ilk şutlarını atabilen Arjantin, 106. dakikada Ferran Torres’in attığı golle finalin sonucunun kesinleşmesine engel olamadı.
- AFP
'Bir torba b*k'
Sky Bet’e konuşan Neville, Arjantin’in dirençli oyununa hayran olduğunu kabul etse de, takımın genel performansının sert eleştirileri hak ettiğini vurguladı.
"İlk yorumlarımda onlara hayran olduğumu söylemiştim," dedi. "Ama açık konuşalım, berbat oynadılar, maçta kötü bir performans sergilediler. Şunu söyleyeyim: Eğer maçta kalabilselerdi, onlara hakkını vermek gerekirdi. Tebrikler, ama bok gibi oynadılar."
Bu yargısını pekiştiren Neville, şunları ekledi: "Eğer bok gibi görünüyorsa ve bok gibi kokuyorsa, adil olmak gerekirse o boktur. Finalde izlediğimiz performans zayıftı ve zaman zaman kötü oynadılar."
Messi’ye olan bağımlılık sorgulanıyor
Neville ayrıca, Arjantin’in olağanüstü rekabet ruhunun, performanslarındaki eksiklikleri sıklıkla gölgelediğini savundu. O, takımın turnuva boyunca Messi’nin parlak oyunuyla ayakta kaldığına inanıyor.
"Aralarında muazzam bir uyum ve onları başarıya taşıyan şiddetli bir rekabetçilik var; ayrıca, onları zafere ulaştıran inanılmaz bir forvetleri de var," diye açıkladı Neville. "O [Messi] olmasaydı – bunu geçen turnuvada da söylemiştim – muhtemelen aynı noktaya gelmekte zorlanacak bir takım olurdu."
- Getty Images
Final maçındaki yenilginin ardından sorulan sorular
İspanya’nın uzatmalarda nihayet golü bulmasıyla Albiceleste, Dünya Kupası’nı kazanamadan New Jersey’den ayrıldı. Artık tüm dikkatler, muhtemelen son Dünya Kupası’nı oynamış olan Messi’ye olan bağımlılığının ötesine geçip geçemeyeceği ve aynı zamanda futbolun elitleri arasında yerini koruyup koruyamayacağı üzerine yönelecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun