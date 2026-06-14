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Gary Lineker, sol bek oyuncusunun İngiltere Dünya Kupası kadrosuna alınmamasını "anlaşılması zor" bulurken, Thomas Tuchel'in bu önemli kararını sorguladı
Lineker, Lewis Hall'a yapılan haksız muameleyi sert bir dille eleştirdi
Lineker, Tuchel’in yaklaşan Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna Hall’u almama kararı karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Newcastle’da geçirdiği olağanüstü sezona rağmen, genç sol bek ABD’ye gidecek 26 kişilik kadroya dahil edilmedi; Lineker, oyuncunun üst düzey rakipler karşısında sergilediği son performans göz önüne alındığında bu seçimi “akıl almaz” olarak nitelendirdi. Uruguay ve Japonya ile oynanan hazırlık maçlarında forma giymesine rağmen, Hall nihai kadro açıklandığında kadroya alınmayan en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.
The Rest is Football podcast'inde konuşan Lineker, "Bu beni kesinlikle şaşırttı, ancak herkesin bu konuda kendi görüşü olduğunu ve hemen hemen herkesin bir veya iki pozisyonda İngiltere teknik direktöründen farklı görüşte olacağını söyleyebilirim. Aslında önemli olan tek şey İngiltere menajerinin ne düşündüğü, ancak benim anlayamadığım birkaç nokta var. İngiltere turnuvayı kazanıp Dünya Kupası'nı kaldırsa bile bu hiç önemli olmayacak ve Thomas Tuchel de bunun en yetenekli oyuncuları seçmekle değil, bir takım oluşturmakla ilgili olduğunu söyledi; bunu tamamen anlıyorum."
"Bence benim için öne çıkan birkaç isim vardı. Herkes farklı bir kadro seçerdi ve tek bir görüşün önemi var ama Lewis Hall'un kadroda yer almamasını anlamakta zorlandım, gerçekten. Bu sezon muhteşemdi. Tuchel, Djed Spence'in ikinci tercih sol bek olduğunu söyledi ama o daha çok sağ bek ve gerçekten hızlı bir kanat oyuncusuyla karşı karşıya kalırsak onun hızından bahsetti. Ancak bu sezon Lamine Yamal'la başa çıkabildiğini gördüğüm tek oyuncu Lewis Hall'du. Bu yüzden bu kararı biraz şaşırtıcı buldum."
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Cole Palmer'ın yokluğu şok yarattı
Chelsea'nin simgesi Cole Palmer'ın kadroda yer almaması da efsanevi forvetin eleştirilerine neden oldu. Blues için maç kazandıran bir isim olmasına ve geçmişte önemli anlarda kalitesini kanıtlamış olmasına rağmen, Palmer, Alman teknik direktörün alternatif kanat seçeneklerini tercih etmesiyle Tuchel'in son kadro seçiminde yer almayan bir diğer önemli isim oldu.
Lineker, Chelsea yıldızı ile ilgili hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Cole Palmer konusunda hayal kırıklığına uğradım çünkü Noni Madueke fena bir sezon geçirmedi ama çoğu zaman Bukayo Saka'nın gölgesinde kaldı. Cole size farklı bir şey katıyor, o bir anlık oyuncu. Ayrıca, 12 ay öncesine gidersek, bu turnuvanın oynandığı Kulüpler Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusuydu. Evet, bu sezon çok fazla sakatlık geçirdi ama aralıklı olarak sahalardan uzak kaldı ve bence Chelsea'nin son birkaç maçında o keskinliğini gösterdi ve formuna geri dönüyordu."
Maguire ve Burn'ün liderlik tartışması
Lineker için bir başka tartışma konusu ise Harry Maguire’ın kadroya alınmamasıydı. Manchester United’ın savunma oyuncusu yıllardır İngiltere milli takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olsa da, Tuchel Kuzey Amerika’daki turnuvada Three Lions’ın savunma hattının merkezinde tecrübeli bir liderlik rolü üstlenmesi için Newcastle’dan Dan Burn’ü tercih etti.
Lineker, Maguire'ın haksızlığa uğradığını düşündüğünü belirterek şunları söyledi: "Bence Harry Maguire gerçekten şanssızdı. Tuchel, Dan Burn'dan çok övgüyle bahsetti ve onun orada gerçek bir lider olabileceğini söyledi. İkisini de seçmeyeceğini tahmin etmiştim çünkü birçok yönden benzer oyuncular, ancak Maguire gerçekten şanssız çünkü büyük uluslararası turnuvalarda oynama avantajı vardı ve bu turnuvalarda her zaman iyi oynadı ve İngiltere'yi asla hayal kırıklığına uğratmadı."
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Ivan Toney'in sürpriz bir şekilde kadroya alınması
Son olarak Lineker, Ivan Toney’in beklenmedik seçilmesine değindi. Forvet, Al-Ahli formasıyla Suudi Pro Ligi’nde oynuyordu ve bu durum pek çok kişinin onun milli takım planlarının dışında kaldığını düşünmesine neden olmuştu; ancak Tuchel, son kadro listesinde eski Brentford oyuncusuna yer ayırdı.
Forvetin kadroya alınmasını değerlendiren Lineker, "Ivan Toney konusunda ben de gerçekten şaşırdım, bu seçim hiç beklenmedik bir şeydi. Birkaç yıldır Suudi liginde oynadığı için kimse onun hakkında konuşmuyordu sanırım. Elbette iyi bir oyuncu ama bunu biraz şaşırtıcı buldum" dedi.
İngiltere, 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacağı maçla D Grubu'ndaki mücadelesine başlayacak. Ardından Gana ve Panama ile karşılaşacak.