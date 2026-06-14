Gary Lineker, sol bek oyuncusunun İngiltere Dünya Kupası kadrosuna alınmamasını "anlaşılması zor" bulurken, Thomas Tuchel'in bu önemli kararını sorguladı

Lineker, Tuchel’in yaklaşan Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna Hall’u almama kararı karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Newcastle’da geçirdiği olağanüstü sezona rağmen, genç sol bek ABD’ye gidecek 26 kişilik kadroya dahil edilmedi; Lineker, oyuncunun üst düzey rakipler karşısında sergilediği son performans göz önüne alındığında bu seçimi “akıl almaz” olarak nitelendirdi. Uruguay ve Japonya ile oynanan hazırlık maçlarında forma giymesine rağmen, Hall nihai kadro açıklandığında kadroya alınmayan en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.

The Rest is Football podcast'inde konuşan Lineker, "Bu beni kesinlikle şaşırttı, ancak herkesin bu konuda kendi görüşü olduğunu ve hemen hemen herkesin bir veya iki pozisyonda İngiltere teknik direktöründen farklı görüşte olacağını söyleyebilirim. Aslında önemli olan tek şey İngiltere menajerinin ne düşündüğü, ancak benim anlayamadığım birkaç nokta var. İngiltere turnuvayı kazanıp Dünya Kupası'nı kaldırsa bile bu hiç önemli olmayacak ve Thomas Tuchel de bunun en yetenekli oyuncuları seçmekle değil, bir takım oluşturmakla ilgili olduğunu söyledi; bunu tamamen anlıyorum."

"Bence benim için öne çıkan birkaç isim vardı. Herkes farklı bir kadro seçerdi ve tek bir görüşün önemi var ama Lewis Hall'un kadroda yer almamasını anlamakta zorlandım, gerçekten. Bu sezon muhteşemdi. Tuchel, Djed Spence'in ikinci tercih sol bek olduğunu söyledi ama o daha çok sağ bek ve gerçekten hızlı bir kanat oyuncusuyla karşı karşıya kalırsak onun hızından bahsetti. Ancak bu sezon Lamine Yamal'la başa çıkabildiğini gördüğüm tek oyuncu Lewis Hall'du. Bu yüzden bu kararı biraz şaşırtıcı buldum."