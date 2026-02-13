Gary Lineker, Sean Dyche'nin kovulmasının ardından Nottingham Forest oyuncularının Evangelos Marinakis'e iletmesi gereken X dereceli mesajı açıkladı

Shearer, menajerlerin başarısızlıklarının sorumluluğunun nihayetinde Marinakis'e ait olduğunu, çünkü atamaları onaylayan kişinin o olduğunu ekledi: "Menajerlerin işe alınmasından sorumlu olduğunu kabul etmeli, hadi ama! Ange'ye, Nuno'ya, Sean Dyche'ye bakıyorsunuz ve şimdi bir sezonda dördüncü menajerinizi arıyorsunuz. Bazen kendinize şunu sormalısınız: 'İşimi doğru yapıyor muyum?' Ve açıkça görülüyor ki yapmıyor. Bu yüzden sorumluluğunun bir kısmını üstlenmek zorunda."

Lineker, Forest'ın yaklaşımında istikrar ve süreklilik eksikliği olduğunu söyledi ve kulüp sahibiyle görüşen oyuncuların düşüncelerini söylemeleri için teşvik edildiğini belirtti: "Ayrıca, stil konusunda sürekli fikir değiştiriyor.

"Nuno açıkça kontratak futbolu oynuyor, Ange ise çok hücumcu bir futbol oynuyor; sonra Sean Dyche ile eski stiline geri dönüyor - oyuncular 'Ne? Sırada kim var?!' diyecekler. Vitor Pereira, Wolves için zaman zaman oldukça yüksek pres uyguladı, yani, yine mi değişecekler?

“Sonra da oyuncuları suçlayacaksınız - bence oyuncular komite toplantısında cesaretlerini toplayıp ona 'bir dakika dostum, bizim hangi futbol stilini oynamamızı istediğine karar vermelisin' deselerdi, 14 kez değiştirip tersine dönmek yerine - bilmiyorum, abartıyorum.”