Gary Lineker, Sean Dyche'nin kovulmasının ardından Nottingham Forest oyuncularının Evangelos Marinakis'e iletmesi gereken X dereceli mesajı açıkladı
Orman yöneticileri: Nuno'dan Postecoglou'ya, oradan da Dyche'ye
Forest, Nuno Espirito Santo'nun yönetiminde 2025-26 sezonuna başladı. Santo, geçen sezon takımı yedinci sıraya taşıyarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmıştı. 9 Eylül'de görevinden alındı.
Takımın başına hemen eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou geçti, ancak Avustralyalı teknik adam 39 gün boyunca sadece sekiz maçta galibiyet alamayarak istenmeyen bir rekor kırdı. Dyche, Trentside'dan gelen bir başka SOS çağrısına cevap verdi.
Forest'ı küme düşme tehlikesinden uzaklaştırmak için güvenli bir seçenek olarak görüldü, ancak 25 maçlık görev süresi boyunca sadece 10 galibiyet aldı ve ligin son sırasındaki Wolves ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından tribünlerden yuhalamalar yağarken, görevinden alınan son isim oldu.
Marinakis, kovma kararını vermeden önce oyuncularla görüştü.
Gizemli Reds sahibi Marinakis'in Dyche ile yollarını ayırma kararını vermeden önce kıdemli oyuncularla görüştüğü iddia ediliyor - resmi açıklama 12 Şubat'ta gece yarısından hemen sonra yapıldı. Nottingham'da perde arkasında neler olup bittiğine dair sorular sorulması şaşırtıcı değil.
Premier League efsanesi Alan Shearer, The Rest Is Football podcast'ine şunları söyledi: "Oldukça sağlam görünen haberlere göre, o bir oyuncu komitesi oluşturup oyuncularla konuşarak onların ne hissettiklerini öğreniyor ve tüm hesaplara göre maçtan sonra da bunu yaptı."
Eski İngiltere milli futbolcusu ve Match of the Day sunucusu Lineker de şöyle dedi: "Maçtan sonra oyuncuları topluyor, muhtemelen ilk on birde yer almayan birkaç oyuncuyu, ve futbolcuların nasıl olduğunu bilirsiniz: takımda yer alıyorsanız, genellikle teknik direktörden memnunsunuzdur; yer almıyorsanız, memnunsunuzdur. Genel olarak oyuncular da bir bahane ararlar, menajeri suçlayabilirler."
Orman yıldızları tarihi kampanyada seslerini yükseltmeye çağırıldı
Shearer, menajerlerin başarısızlıklarının sorumluluğunun nihayetinde Marinakis'e ait olduğunu, çünkü atamaları onaylayan kişinin o olduğunu ekledi: "Menajerlerin işe alınmasından sorumlu olduğunu kabul etmeli, hadi ama! Ange'ye, Nuno'ya, Sean Dyche'ye bakıyorsunuz ve şimdi bir sezonda dördüncü menajerinizi arıyorsunuz. Bazen kendinize şunu sormalısınız: 'İşimi doğru yapıyor muyum?' Ve açıkça görülüyor ki yapmıyor. Bu yüzden sorumluluğunun bir kısmını üstlenmek zorunda."
Lineker, Forest'ın yaklaşımında istikrar ve süreklilik eksikliği olduğunu söyledi ve kulüp sahibiyle görüşen oyuncuların düşüncelerini söylemeleri için teşvik edildiğini belirtti: "Ayrıca, stil konusunda sürekli fikir değiştiriyor.
"Nuno açıkça kontratak futbolu oynuyor, Ange ise çok hücumcu bir futbol oynuyor; sonra Sean Dyche ile eski stiline geri dönüyor - oyuncular 'Ne? Sırada kim var?!' diyecekler. Vitor Pereira, Wolves için zaman zaman oldukça yüksek pres uyguladı, yani, yine mi değişecekler?
“Sonra da oyuncuları suçlayacaksınız - bence oyuncular komite toplantısında cesaretlerini toplayıp ona 'bir dakika dostum, bizim hangi futbol stilini oynamamızı istediğine karar vermelisin' deselerdi, 14 kez değiştirip tersine dönmek yerine - bilmiyorum, abartıyorum.”
Next Forest'ın yeni menajeri: Pereira görevi devralmaya hazırlanıyor
Forest'ın eski Wolves teknik direktörü Pereira'yı yeni teknik direktörü olarak göreve getirmek üzere olduğu bildiriliyor. Portekizli teknik adam, Premier League'de takımın ligde kalmasını sağlamak ve Avrupa Ligi'nde kalan maçları yönetmekle görevlendirilecek.
Pereira, daha önce Yunan devi Olympiacos'ta Marinakis ile çalışmış olduğu için, kendini neyin beklediğini biliyor. Ayrıca, Marinakis gibi "karakterlerin" modern futbolda önemli olduğu iddia ediliyor. Milyarder gemi magnatı, futbol kulüplerindeki herkesin onun tutkusunu ve mükemmelliği arayışını paylaşmasını bekleyen bir adam.
