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Gary Lineker, "olağanüstü" Harry Kane'in İngiltere'nin Ballon d'Or hasretine son vereceğine inanıyor
Lineker, Kane'i en büyük bireysel ödül için işaret etti
Lineker, yaklaşan Ballon d'Or'u kazanması için Kane'e desteğini verdi. Eski İngiltere forveti, mevcut milli takım kaptanını överken son dönemdeki başarılarını olağanüstü olarak nitelendirdi.
Kane, hem Bayern Münih hem de İngiltere formasıyla inanılmaz performansını sürdürmeye devam ediyor. Kısa süre önce Peter Shilton'ın milli takımda 125 maçlık rekorunu egale etti; Wembley'de Çek Cumhuriyeti'ne karşı UEFA Uluslar Ligi'nde 3-0 kazanılan maçta iki gol attı.
Forvet oyuncusu, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı yedi maçta altı gol kaydetti. Bu, önceki sezondaki çarpıcı performansının ardından geldi; o sezon Bavyera ekibi adına 61, ülkesi adına ise 12 gol atmıştı.
- Getty Images Sport
Eksiksiz modern santrfor
Lineker, Kane'in yalnızca gol tehdidinden çok daha fazlasını sunduğuna inanıyor. Stamford Bridge'de düzenlenen Leaders Week konferansında konuşan Lineker, 33 yaşındaki oyuncunun etkileyici çok yönlü oyununu ve savunmadaki çalışma temposunu öne çıkardı.
Lineker, Independent'ın aktardığına göre, "Harry Kane'in yaptıkları gerçekten inanılmaz" dedi. "Gerçekten öyle. O, son vuruşları çok iyi olan bir oyuncu. İki ayağını da çok isabetli kullanıyor ve hava toplarında da çok iyi.
"O, benim gibi sadece ceza sahası oyuncusu değil. Ben sadece etrafta dolanır ve ara sıra gol atardım ama onu dün gece gördünüz, savunmada da topları uzaklaştırıyordu. O, olağanüstü bir futbolcu, inanılmaz derecede zeki, gerçekten iyi bir insan ve ne kariyeri oldu."
Uluslararası sahnede rekorlar kırıyor
Kane, İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak mirasını sağlam şekilde pekiştirdi. Milli takım formasıyla attığı gol sayısı şimdi dudak uçuklatan 91'e ulaştı ve yılın başlarında Lineker'i geride bırakarak ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Lineker, bu istikrarlı mükemmelliğin küresel ölçekte takdiri hak ettiğini düşünüyor.
"Bu yüzden onun bunu kazanmasını (Ballon d’Or) çok isterim" itirafında bulundu. "Daha önce hiç Ballon d’Or kazananımız olmadı, çünkü Michael Owen ve Kevin Keegan dahil önceki diğer kazananlar Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmıştı.
"Bunu fazlasıyla hak eder ve ödül ya ona ya da Lamine Yamal'a gidecek. Bu yüzden umarım o da (Kane) bir Ballon d’Or kazanır ve daha da önemlisi, umarım bir gün İngiltere ile bir şeyler kazanır."
- Getty Images Sport
Londra'da tarihi bir gece futbolseverleri bekliyor
Kane, prestijli ödülü kazanmak için yeterince şey yapıp yapmadığını yakında öğrenecek. Ballon d'Or'un 70. edisyonunun töreni 26 Ekim'de gerçekleşecek. Özel bir saygı duruşu kapsamında, yaklaşan etkinliğe Londra ev sahipliği yapacak. Bu yer, ödülün ilk kazananı olan İngiliz futbol ikonu Sir Stanley Matthews'u anmak için seçildi.
O zamana kadar Kane, Almanya'daki kulüp görevlerine odaklanmayı sürdürecek. Bayern'in yıldızı, büyük yerel ve Avrupa kupalarının peşinde koşarken etkileyici gol formunu korumaya çalışacak.
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