Gary Lineker, "olağanüstü" Harry Kane'in İngiltere'nin Ballon d'Or hasretine son vereceğine inanıyor

Kane, İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak mirasını sağlam şekilde pekiştirdi. Milli takım formasıyla attığı gol sayısı şimdi dudak uçuklatan 91'e ulaştı ve yılın başlarında Lineker'i geride bırakarak ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Lineker, bu istikrarlı mükemmelliğin küresel ölçekte takdiri hak ettiğini düşünüyor.

"Bu yüzden onun bunu kazanmasını (Ballon d’Or) çok isterim" itirafında bulundu. "Daha önce hiç Ballon d’Or kazananımız olmadı, çünkü Michael Owen ve Kevin Keegan dahil önceki diğer kazananlar Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmıştı.

"Bunu fazlasıyla hak eder ve ödül ya ona ya da Lamine Yamal'a gidecek. Bu yüzden umarım o da (Kane) bir Ballon d’Or kazanır ve daha da önemlisi, umarım bir gün İngiltere ile bir şeyler kazanır."