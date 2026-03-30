Gary Lineker, Mikel Arteta'ya, Arsenal'in birçok as oyuncusunun milli takım görevinden çekilmesiyle birlikte "Sir Alex Ferguson" taktiğini uyguladığını söylüyor

İngiltere milli takımında 80 kez forma giyen Lineker, teknik direktörlerin genellikle ipleri elinde tutsa da nihai kararın çoğu zaman soyunma odasındaki oyunculara ait olduğunu kabul etti. Bununla birlikte, kulüp teknik direktörlerinin resmi maçların olmadığı dönemlerde oyuncuların kulüpte kalması için uyguladıkları büyük baskıyı da kabul etti. Lineker, "Bunu tüm teknik direktörler yapmıştır ama genellikle karar oyunculara kalır," diye ekledi. "Teknik direktör, özellikle dostluk maçlarından çekilmeniz için her zaman baskı yapar. Bu bana birkaç kez oldu ve her iki durumda da 'hayır' dedim."

City'nin hala bir maçı eksik olmasına rağmen, Arsenal'in ligin zirvesinde şu anda sahip olduğu 9 puanlık avantaj, risklerin hiç bu kadar yüksek olmadığı anlamına geliyor. Kuzey Londra ekibi, kısa süre önce Carabao Kupası finalinde Pep Guardiola'nın takımına karşı bir yenilgi yaşadı; bu sonuç, futbolun zirvesinde farkların ne kadar az olduğunu acı bir şekilde hatırlattı. Sezonun sonuna kadar kadronun tam olarak formda kalmasını sağlamak, açıkça Arteta'nın en büyük önceliği.