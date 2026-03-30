Getty Images Sport
Çeviri:
Gary Lineker, Mikel Arteta'ya, Arsenal'in birçok as oyuncusunun milli takım görevinden çekilmesiyle birlikte "Sir Alex Ferguson" taktiğini uyguladığını söylüyor
Arteta, içindeki Ferguson'u mu ortaya çıkarıyor?
Premier Lig şampiyonluğu yarışı son düzlüğe girerken, Lineker, Arteta’nın takımının liderliğini korumak için elindeki tüm taktikleri kullandığını düşünüyor. “The Rest is Football” podcast’inde konuşan eski İngiltere milli forveti, İspanyol teknik direktörün kadrosunu yönetme tarzı ile efsanevi Manchester United teknik direktörü Sir Alex Ferguson’un kullandığı meşhur yöntemler arasındaki benzerliklere dikkat çekti.
Ferguson, milli maç aralarında oyuncularını korumasıyla ünlüydü ve kilit oyuncuların gereksiz dostluk maçlarından kaçınmalarını sağlamak için sık sık baskı uygulardı. Lineker, Emirates'te ortaya çıkan bir örüntü görüyor ve şöyle diyor: "İlginç bir şekilde, birkaç Arsenal oyuncusu şu anda bu kadrodan çekildi. Hem [Bukayo] Saka hem de Declan Rice gitti. Onlar, [William] Saliba, Gabriel ve bir iki başka oyuncu gibi isimlere katıldı. Bence Arteta burada Sir Alex'in rolünü üstleniyor."
- Getty Images Sport
On oyuncu Kuzey Londra'ya geri dönüyor
Arsenal'deki sakatlık krizinin boyutu, lig genelinde şaşkınlık yarattı. Hafta sonu bu sayı önemli ölçüde arttı; İspanyol orta saha oyuncusu Martin Zubimendi, milli takım görevinden çekilen 10. Arsenal oyuncusu oldu. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), oyun kurucunun sağ dizindeki rahatsızlık nedeniyle Londra'ya döndüğünü doğruladı ve Mısır ile oynanacak maçta onu riske atmamayı tercih etti. Zubimendi, Saliba, Gabriel ve Saka gibi kilit oyuncuların yanı sıra, İngiltere'nin kanat oyuncusu Rice ve Madueke'nin de yer aldığı uzun listeye katıldı. Kulüp, bunların meşru sağlık sorunları olduğunu savunsa da, bu çekilmeler, Southampton ile oynanacak kritik FA Cup çeyrek finali ve Manchester City ile yaklaşan şampiyonluk mücadelesinden hemen önce gerçekleşti.
Oyuncular üzerindeki baskı
İngiltere milli takımında 80 kez forma giyen Lineker, teknik direktörlerin genellikle ipleri elinde tutsa da nihai kararın çoğu zaman soyunma odasındaki oyunculara ait olduğunu kabul etti. Bununla birlikte, kulüp teknik direktörlerinin resmi maçların olmadığı dönemlerde oyuncuların kulüpte kalması için uyguladıkları büyük baskıyı da kabul etti. Lineker, "Bunu tüm teknik direktörler yapmıştır ama genellikle karar oyunculara kalır," diye ekledi. "Teknik direktör, özellikle dostluk maçlarından çekilmeniz için her zaman baskı yapar. Bu bana birkaç kez oldu ve her iki durumda da 'hayır' dedim."
City'nin hala bir maçı eksik olmasına rağmen, Arsenal'in ligin zirvesinde şu anda sahip olduğu 9 puanlık avantaj, risklerin hiç bu kadar yüksek olmadığı anlamına geliyor. Kuzey Londra ekibi, kısa süre önce Carabao Kupası finalinde Pep Guardiola'nın takımına karşı bir yenilgi yaşadı; bu sonuç, futbolun zirvesinde farkların ne kadar az olduğunu acı bir şekilde hatırlattı. Sezonun sonuna kadar kadronun tam olarak formda kalmasını sağlamak, açıkça Arteta'nın en büyük önceliği.
- Getty Images Sport
Shearer, Arsenal’in mantığını savunuyor
Lineker, bu çekilme kararlarının taktiksel bir nitelik taşıdığını hemen vurgularken, Alan Shearer ise duruma daha anlayışlı bir bakış açısı getirdi. Premier Lig’in tüm zamanların en golcü oyuncusu, şampiyonluk mücadelesi veren oyuncuların tarih yazma fırsatı söz konusu olduğunda iş yüklerini yönetmelerinin son derece mantıklı olduğunu belirtti. “Bu şaşırtıcı değil, olur böyle şeyler ve devam eder. Onun bakış açısına, kulübün bakış açısına bakmak gerekir. Sanırım onlar bunu göz önünde bulundurup tarih yazmaya çalışıyorlar," dedi Shearer. Arteta için, sakat oyuncularının dünyanın dört bir yanına seyahat etmek yerine London Colney'in kontrollü ortamında iyileşmesi, Arsenal'in 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermekle bir kez daha son engelde tökezlemek arasındaki farkı belirleyebilir.