Gary Lineker, Mikel Arteta'nın takımının Manchester City yenilgisinde "bir şeyler gösterdiğini" gördükten sonra "Arsenal boğuldu" şeklindeki yorumları reddetti
Emirates'te her şey hâlâ mümkün
Gunners'ın önündeki ufukta hala Atlético Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final maçı var ve takım, Premier Lig şampiyonluğu yarışında hâlâ güçlü bir konumda. "Rest is Football" podcast'inde konuşan Lineker, Arteta'nın oyuncularının temelde çöktüğü yönündeki görüşü reddetti. Lineker, "Şampiyonluğun gol farkına kalması imkânsız değil ve yarış çok, çok sıkı" diye açıkladı. "Tarafsızlar için bu harika bir durum çünkü son ana kadar mümkün olduğunca çekişmeli geçmesini istersiniz, bu anlamda iyiydi. Arsenal için biraz üzülüyorum, zor bir dönemden geçiyorlar ama hala Şampiyonlar Ligi yarı finalindeler, oynayacakları çok maç var, hala Premier Lig şampiyonluğunu kazanabilirler."
Lineker, "boğulma" iddiasını reddediyor
Ancak Lineker, Arsenal'in Etihad'da gösterdiği azimden etkilendi. Eski İngiltere ve Barcelona forveti şöyle devam etti: "Birçok kişi 'Arsenal çuvalladı' diyecek, ama bu yine de onlar için unutulmaz bir sezon olabilir. Ben de 'her şeyi mahvedecekler' diyenlerin safına katılmayacağım; bunu söylemek için henüz çok erken. Bir şeyler gösterdiler, her ne kadar işler istedikleri gibi gitmemiş olsa da, sonuç farklı olabilirdi."
Shearer, Bournemouth'un hatasına dikkat çekiyor
Bu arada, Premier Lig efsanesi Alan Shearer, asıl hasarın aslında bir hafta önce verildiğine inanıyor. Arsenal, Bournemouth’a karşı 2-1’lik şok bir yenilgiye uğradı; Shearer, bu performansın, Manchester’daki maçın aksine şampiyonluk yarışında gerekli olan yoğunluktan yoksun olduğunu düşündü.
Gunners'ın son dönemdeki formuna değinen eski Newcastle forveti, "Bournemouth maçındaki bu performans nereden geldi? Bu enerji nereden geldi? Bu performans nereden geldi? İleri görüşlü Arsenal neredeydi? Bence ligi kaybetmelerine mal olacak sonuç bu hafta sonu değil, geçen hafta sonu oldu, o maçta çok sönük kaldılar. Bugün gerçekten iyilerdi, iyi bir maçtı, birçok fırsat yarattılar ve City'ye karşı iyi mücadele ettiler, muhteşem bir maçtı. Arsenal'in de iyi anları vardı, [Kai] Havertz maçın sonlarında, artık Man City'yi favori göstermek zorundasınız."
Sezonun sonuna doğru sürprizler bekliyor
Manchester City, Çarşamba günü Burnley'i iki gol farkla yenerse Arsenal'i geçerek birinci sıraya yükselebilir; Arsenal ise Cumartesi günü Newcastle'ı evinde ağırlayacak. Shearer, kupa kaldırılana kadar daha fazla heyecan yaşanacağını öngördü. Şöyle konuştu: "Son altı ya da yedi haftadaki performanslarına, yendikleri rakiplere ve onları nasıl yendiklerine bakıldığında, onları favori olarak görmek zorundasınız ama yine de her iki takımın da her maçı kazanacağını düşünmüyorum. Birkaç sürpriz yaşanacağını düşünüyorum."