Gary Lineker, Liverpool yıldızının Kylian Mbappé ile paylaştığı Rio Ngumoha'ya özgü özelliği ortaya koyuyor ve İngiltere'nin, Reds'in kanat oyuncusu ve Arsenal'den Max Dowman gibi yetenekleri "canla başla" aradığını söylüyor
Genç Aslanlar için tarihi bir hafta sonu
Arsenal'den Max Dowman, henüz 16 yaş 73 gün gibi genç bir yaşta Everton'a gol atarak manşetlere taşındı ve bu sayede ligtarihinin en genç golcüsü oldu. Orta saha oyuncusu, maçı kazandıran golü atarak Gunners'ın puan tablosunda 9 puanlık bir farkla liderliğe yükselmesine katkıda bulundu. Rio Ngumoha ise Tottenham ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk kez A takımda ilk 11'de yer alarak Arne Slot'un planlarındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.
Lineker, Mbappé'ye özgü özellikleri öne çıkarıyor
"The Rest Is Football" podcast'inde konuşan Lineker, Ngumoha'nın teknik yeteneklerinin sınırları konusunda son derece olumlu bir değerlendirmede bulundu. Beklentilerin ağırlığı konusunda temkinli davranan efsanevi forvet, dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Kylian Mbappé ile Ngumoha arasında belirli benzerlikler olduğunu belirtti. Lineker, "Onu Mbappé ile karşılaştırmıyorum ama Mbappé'nin o ani hızlanma ve durma yeteneğine sahip" dedi. "Muazzam bir potansiyeli var. Birkaç kez golü az farkla kaçırdı. Gerçekten çok özeldi ve oyundan çıkmasına şaşırdım."
Ardından Ngumoha ve Dowman'ın cesaretini överek şunları söyledi: "Dowman ve Ngumoha, biz (İngiltere taraftarları) uzun zamandır özlemini çektiğimiz oyuncular. Rakip oyuncuları geçebilen, rakiplerini ekarte edebilen oyuncular. Sadece topu paslaşmak ve oyalanmak istemiyorlar. Risk almak istiyorlar. Bu tür oyuncular için bazen işler yolunda gitmeyebilir. Ama cesur olmalarını seviyorum ve umarım saldırmaya, rakiplerle mücadele etmeye devam etmeleri için teşvik edilmeye devam ederler. Futbol taraftarları bunu sever. Bu genç yetenekleri görmek çok heyecan verici. Ve iki genç İngiliz çocuk – muhteşem."
Mentorluk ve mesleki disiplin
Lineker’in program ortağı Micah Richards da bu övgülere katılarak şöyle dedi: “Artık istedikleri her şey olabilecek bir şansları var. [Bukayo] Saka, [Cody] Gakpo, [Florian] Wirtz gibi isimlerle birlikte oynuyorlar. Bunlar, onlardan bir şeyler öğrenebilecekleri milli takım oyuncuları. En tepeye ulaşmak için doğru beslenmeli, doğru antrenman yapmalı ve doğru şekilde toparlanmalısın. Çevrenizde doğru insanları bulundurmalı ve bundan keyif almalısınız."
Medya heyecanının ve şampiyonluk baskısının üstesinden gelmek
Her iki genç yıldız için bir diğer zorluk da, bu tür çıkış niteliğindeki performansların ardından gelen yoğun medya ilgisiyle başa çıkabilmektir. Dowman için asıl sınav, şu anda Premier Lig şampiyonluğunun peşinde koşan Arsenal kadrosunda yerini korumaktır; Arteta’nın, bu yüksek baskı altındaki son haftalarda genç oyuncunun sahada kalma süresini koruma eğiliminde olması muhtemeldir. Sezonun başlarında A takımda bir gol kaydetmiş olan Ngumoha ise, Liverpool’un lig maçları ile Avrupa kupası maçları arasında denge kurmaya çalışırken daha fazla ilk 11’de yer almayı hedefleyecektir.
Reklam