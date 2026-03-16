Gary Lineker, Liverpool yıldızının Kylian Mbappé ile paylaştığı Rio Ngumoha'ya özgü özelliği ortaya koyuyor ve İngiltere'nin, Reds'in kanat oyuncusu ve Arsenal'den Max Dowman gibi yetenekleri "canla başla" aradığını söylüyor

"The Rest Is Football" podcast'inde konuşan Lineker, Ngumoha'nın teknik yeteneklerinin sınırları konusunda son derece olumlu bir değerlendirmede bulundu. Beklentilerin ağırlığı konusunda temkinli davranan efsanevi forvet, dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Kylian Mbappé ile Ngumoha arasında belirli benzerlikler olduğunu belirtti. Lineker, "Onu Mbappé ile karşılaştırmıyorum ama Mbappé'nin o ani hızlanma ve durma yeteneğine sahip" dedi. "Muazzam bir potansiyeli var. Birkaç kez golü az farkla kaçırdı. Gerçekten çok özeldi ve oyundan çıkmasına şaşırdım."

Ardından Ngumoha ve Dowman'ın cesaretini överek şunları söyledi: "Dowman ve Ngumoha, biz (İngiltere taraftarları) uzun zamandır özlemini çektiğimiz oyuncular. Rakip oyuncuları geçebilen, rakiplerini ekarte edebilen oyuncular. Sadece topu paslaşmak ve oyalanmak istemiyorlar. Risk almak istiyorlar. Bu tür oyuncular için bazen işler yolunda gitmeyebilir. Ama cesur olmalarını seviyorum ve umarım saldırmaya, rakiplerle mücadele etmeye devam etmeleri için teşvik edilmeye devam ederler. Futbol taraftarları bunu sever. Bu genç yetenekleri görmek çok heyecan verici. Ve iki genç İngiliz çocuk – muhteşem."