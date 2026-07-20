Getty Images Entertainment
Çeviri:
Gary Lineker'in "The Rest is Football" adlı podcast'i, Dünya Kupası'ndaki başarının ardından yeni anlaşmanın onaylanmasıyla 2026-27 Premier Lig sezonu için Netflix'e geri dönecek
Akış hizmeti devi, Lineker’in geri dönüşünü garantiledi
Netflix, “The Rest Is Football” programının 2026-27 Premier Lig sezonu için yayın platformuna geri döneceğini resmi olarak doğruladı. Bu karar, programın Kuzey Amerika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası sırasında büyük bir başarıya imza atmasının ardından geldi; program, New York’taki özel bir stüdyodan günlük 40’ın üzerinde bölüm yayınlamıştı.
Yeni anlaşmanın şartlarına göre, program günlük Dünya Kupası formatından düzenli haftalık bir yayın programına geçecek. Taraftarlar, bu Ağustos ayından itibaren her Pazartesi ve Cuma günü yayın platformunda yeni bölümlerin yayınlanmasını bekleyebilirler. Bu yayın, 40 haftalık futbol takviminin tamamını kapsayacak ve hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi hakkında derinlemesine analizler sunacak.
- Getty Images Entertainment
Genişletilen ortaklık, Euro 2028’i de kapsıyor
Netflix ile podcast’in yapım şirketi Goalhanger arasında imzalanan yeni iki yıllık anlaşma, İngiltere ve İrlanda’nın ev sahipliği yapacağı Euro 2028’i de kapsıyor. Bu uzun vadeli anlaşma, Lineker, Shearer ve Richards arasındaki uyumun önümüzdeki yıllarda da büyük turnuva yayınlarının merkezinde yer alacağını garanti ediyor.
Radio Times’ın aktardığına göre, Goalhanger’ın kurucu ortağı Tony Pastor, “The Rest Is Football’u son Dünya Kupası’nın ardından yayına başlattık ve programın bu kadar kısa sürede bu kadar yol katetmiş olduğunu görmek inanılmaz,” dedi. "Gary, Alan ve Micah, sürekli birlikte futbol hakkında konuşan gerçekten yakın arkadaşlar olduğu için çok güçlü bir konumdan başladık. Amacımız, o sıcaklığı, espriyi ve enerjiyi yakalamak ve dinleyicilerin sohbetin bir parçası gibi hissetmelerini sağlamaktı.
"Netflix, programı özel kılan her şeyi korumamıza olanak sağladı: bazen ciddi, sık sık çok komik, ama her zaman samimi ve sıcak. Netflix’in bu yaz programla çalışmaktan keyif alması ve ortaklığı iki yıl daha uzatmayı seçmesi bizi çok memnun etti."
Lineker, Netflix ile yapılan yeni anlaşmaya tepki gösterdi
Hem programın ana sunucusu hem de Goalhanger’ın kurucu ortağı olan Lineker, bu projeyi sürdürme fırsatından açıkça büyük keyif alıyor. Eski İngiltere forveti, Netflix’e kalıcı olarak geçişin itici gücü olarak New York merkezli Dünya Kupası prodüksiyonunun benzersiz atmosferini vurguladı.
Lineker, “Dünya Kupası sırasında programı hazırlarken harika zaman geçirdik,” dedi. “Ve izleyici tepkisi inanılmazdı; bu yüzden Premier Lig sezonu boyunca her hafta Netflix’te yeniden yer almamız harika. ‘The Rest Is Football’ podcast’i de hafta boyunca devam edecek; Netflix programı ise bize en önemli haberleri derinlemesine ele alma fırsatı sunuyor.
"Bolca görüş, bolca kahkaha ve Alan ile Micah’ın da katılımıyla muhtemelen birkaç tartışma da bekleyebilirsiniz.”
- Getty/GOAL
Premier Lig’e dönüş ufukta görünüyor
Pazar günü İspanya’nın Dünya Kupası’nı kazanmasıyla birlikte, futbol dünyasının ilgisi hızla kulüp maçlarına geri dönüyor. 2026-27 Premier Lig sezonu 21 Ağustos Cuma günü başlayacak ve “The Rest Is Football” programı, sezonun açılış haftasındaki maçları ayrıntılı bir şekilde analiz etmeye hazır olacak.
11 Ağustos 2023’te izleyicilerle ilk kez buluşan program, önümüzdeki sezonla birlikte yayın hayatının üçüncü tam yılını dolduracak. Lineker ve ekibi, küresel bir yayın devi olan Netflix’te bir yer edinerek, değişen medya dünyasının ön saflarında yerlerini alıyorlar. Basit bir podcast’ten Netflix’in amiral gemisi niteliğindeki bir spor programına geçiş, kişilik odaklı içeriğe olan ilginin giderek arttığını gösteriyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun