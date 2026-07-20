Gary Lineker'in "The Rest is Football" adlı podcast'i, Dünya Kupası'ndaki başarının ardından yeni anlaşmanın onaylanmasıyla 2026-27 Premier Lig sezonu için Netflix'e geri dönecek

Netflix ile podcast’in yapım şirketi Goalhanger arasında imzalanan yeni iki yıllık anlaşma, İngiltere ve İrlanda’nın ev sahipliği yapacağı Euro 2028’i de kapsıyor. Bu uzun vadeli anlaşma, Lineker, Shearer ve Richards arasındaki uyumun önümüzdeki yıllarda da büyük turnuva yayınlarının merkezinde yer alacağını garanti ediyor.

Radio Times’ın aktardığına göre, Goalhanger’ın kurucu ortağı Tony Pastor, “The Rest Is Football’u son Dünya Kupası’nın ardından yayına başlattık ve programın bu kadar kısa sürede bu kadar yol katetmiş olduğunu görmek inanılmaz,” dedi. "Gary, Alan ve Micah, sürekli birlikte futbol hakkında konuşan gerçekten yakın arkadaşlar olduğu için çok güçlü bir konumdan başladık. Amacımız, o sıcaklığı, espriyi ve enerjiyi yakalamak ve dinleyicilerin sohbetin bir parçası gibi hissetmelerini sağlamaktı.

"Netflix, programı özel kılan her şeyi korumamıza olanak sağladı: bazen ciddi, sık sık çok komik, ama her zaman samimi ve sıcak. Netflix’in bu yaz programla çalışmaktan keyif alması ve ortaklığı iki yıl daha uzatmayı seçmesi bizi çok memnun etti."



