Gary Lineker, FIFA’nın Fransa’nın teknik direktörüne saygı gösterisini engellemesini eleştirirken, “Didier Deschamps’tan daha uygun bir aday yok” dedi

Lineker, Dünya Kupası ilerledikçe Fransa’dan büyük beklentiler içinde ve 2018 şampiyonu olan bu takımı, yenilmesi gereken takım olarak görüyor. L’Equipe’e konuşan efsanevi forvet ve şimdiki spor yorumcusu, Temmuz 2012’de göreve gelen ve Les Bleus’u 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna, dört yıl sonra da finale taşıyan Deschamps’ın saha kenarındaki varlığının, Fransızlara başka hiçbir ülkenin sahip olamayacağı bir avantaj sağladığını vurguladı.

"Fransa sadece favoriler arasında değil, en büyük favori," diyen Lineker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu turnuvayı nasıl kazanacağını Deschamps'tan daha iyi bilen birini göremiyorum. Ne de olsa o, bir Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmış ve ardından takımını ikinci bir finale taşımış bir teknik direktör. Gerçekten de harika bir lider gibi görünüyor."