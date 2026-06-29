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Gary Lineker, FIFA’nın Fransa’nın teknik direktörüne saygı gösterisini engellemesini eleştirirken, “Didier Deschamps’tan daha uygun bir aday yok” dedi
Deschamps, en üst düzey lider olarak övüldü
Lineker, Dünya Kupası ilerledikçe Fransa’dan büyük beklentiler içinde ve 2018 şampiyonu olan bu takımı, yenilmesi gereken takım olarak görüyor. L’Equipe’e konuşan efsanevi forvet ve şimdiki spor yorumcusu, Temmuz 2012’de göreve gelen ve Les Bleus’u 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna, dört yıl sonra da finale taşıyan Deschamps’ın saha kenarındaki varlığının, Fransızlara başka hiçbir ülkenin sahip olamayacağı bir avantaj sağladığını vurguladı.
"Fransa sadece favoriler arasında değil, en büyük favori," diyen Lineker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu turnuvayı nasıl kazanacağını Deschamps'tan daha iyi bilen birini göremiyorum. Ne de olsa o, bir Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmış ve ardından takımını ikinci bir finale taşımış bir teknik direktör. Gerçekten de harika bir lider gibi görünüyor."
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Lineker, kaptanlık pazubandıyla ilgili tartışma nedeniyle FIFA’yı sert bir şekilde eleştirdi
Lineker, Fransız takımının kadrosunu övgüyle bahsetse de, FIFA’nın takımın siyah kol bandı takmasını engellediği iddialarının ardından bu kuruma karşı derin bir hayal kırıklığı dile getirdi. Oyuncular, Norveç ile oynadıkları maç sırasında, kısa süre önce vefat eden Deschamps’ın annesine saygılarını sunmayı umuyorlardı. Cenaze törenine katılmak için bu maçı kaçıran Deschamps, Cuma günü 4-1 kazanılan maçın ardından Cumartesi günü Boston’a geri döndü ve takımıyla yeniden bir araya geldi.
Lineker, durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı ve teknik direktörün yaşadığı kişisel trajedi göz önüne alındığında bu kararın saygısızlık olduğunu söyledi. “Annesini kaybetmesi bir trajedi, gerçekten çok üzücü ve FIFA’nın oyuncuların siyah kol bandı takmasına izin vermemesine hâlâ inanamıyorum. Ama bu başka bir konu...” dedi.
Almanya, rakiplerini ‘zayıf’ olarak nitelendirdi
Les Bleus’a duyduğu hayranlığın tam tersine, Lineker, Julian Nagelsmann’ın çalıştırdığı Almanya milli takımına sert bir eleştiri yöneltti. Dört kez Dünya Kupası şampiyonu olma gibi tarihi bir geçmişe sahip olmalarına ve son turda Ekvador'a 2-1 yenilmelerine rağmen bu turnuvada grubunu birinci olarak tamamlamış olmalarına rağmen, 1986 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, şu anda Paraguay ile oynayacakları son 32 turu maçını bekleyen mevcut Alman kadrosunun eski halinin gölgesi olduğunu ve en güçlü rakipler için bir tehdit oluşturmasının pek olası olmadığını düşünüyor.
"Bence bu, gördüğüm en zayıf Alman milli takımlarından biri," diyen Lineker, takımın son dönemdeki büyük turnuvalardaki zorluklarına atıfta bulundu. "Bu, en güçlü Alman takımı değil. Unutmayın ki son iki Dünya Kupası'nda grup aşamasını bile geçemediler." Yorumları, bu geleneksel devlerin artık dünya sahnesinde eskisi gibi korku uyandırmadığını gösteriyor.
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Les Bleus için sorunsuz bir yol öngörülüyor
Eleme turları yaklaşırken Lineker, Fransa’nın turnuvada kolaylıkla yoluna devam edeceğinden emin. Les Bleus, Senegal’i (3-1), Irak’ı (3-0) ve Norveç’i (4-1) mağlup ederek grubunu 9 puanla lider tamamlayarak tur atlamayı garantiledi. Takım, her ikisi de 4'er gol atarak tam gaz performans sergileyen Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé gibi yıldız oyuncularının muhteşem formuyla büyük bir ivme kazandı. Lineker, bu ivmeyle birlikte Deschamps'ın elindeki kadro derinliği ve yeteneklerin, yakın gelecekte kimle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, onları neredeyse durdurulamaz hale getireceğine inanıyor.
"Fransa, çeyrek finallere sorunsuz bir şekilde yükselebilir. Bu yüzden rahat uyuyabilirsiniz," diyen Lineker, Fransız taraftarları takımlarının zirvede olduğu konusunda güvence verdi. Mbappé ve Dembélé gibi yıldızların öncülüğünde, yorumcu Fransız forması için üçüncü yıldızın önünde pek bir engel görmüyor.