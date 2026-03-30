Gary Lineker, Dünya Kupası'nı kazanacak favorilerini açıkladı – ve bu İngiltere değil

"The Rest is Football" podcast'inde konuşan Lineker, şampiyonluk yarışındaki başlıca adayları değerlendirdi ve İngiltere'nin hâlâ kapatması gereken bir fark olduğunu belirtti. Tahmininde belirleyici faktör olarak İspanya'nın turnuvalarda üstünlük kurma yeteneğine işaret etti.

1986 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi şöyle açıkladı: "Dünya Kupası artık çok yaklaştı. İspanya'nın bahisçilerin favorisi olduğunu biliyorum, onu İngiltere, Fransa, Arjantin ve Brezilya yakından takip ediyor. Bence bunlar büyük beşli.

"Fransa'nın müthiş bir kadrosu var, değil mi? Harika bir kadroları var, ama ben İspanya'yı seçeceğim. Bence on yıl kadar önce yaptıklarını tekrarlayıp üst üste turnuvaları kazanabilirler. Yani, İspanya'nın bazı oyuncuları var.

"Bence İspanya yenilmesi gereken takım. Tabii ki hepimiz İngiltere'nin kazanmasını isteriz. Portekiz de iyi bir sürpriz olabilir. [Cristiano] Ronaldo'nun etrafındaki hikayeyi kontrol etmeleri, onun sürelerini yönetmeleri ve onun bunu kabul edip etmediğini görmeleri gerekecek. Bu onlar için önemli olacak. Ama harika oyuncuları var.

"Bence Portekiz iyi bir dış bahis seçeneği. Ayrıca Arjantin'i ve hatta Brezilya'yı da göz ardı etmeyin. Ama ben İspanya'yı seçiyorum. İngiltere kesinlikle favorilerden biri ama bence İspanya bizden önce favori olmalı, şahsen Fransa'yı da öyle görüyorum.

"Son turnuvalarda İngiliz takımının şampiyonluk şansı olacak kadar ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Ancak bir süredir hiçbirimizin İngiltere'nin turnuvayı kazanacağını tahmin ettiğini hatırlamıyorum."