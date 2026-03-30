Gary Lineker, Dünya Kupası'nı kazanacak favorilerini açıkladı – ve bu İngiltere değil
Tuchel, İngiltere'yi Dünya Kupası'na taşıyor
İngiltere, 60 yıllık kupa hasretine son verme görevini üstlenen Şampiyonlar Ligi şampiyonu teknik direktör Tuchel’in önderliğinde ABD’ye gitmeye hazırlanıyor. Sir Gareth Southgate yönetiminde iki Avrupa Şampiyonası finali yenilgisi de dahil olmak üzere birkaç kez kupa kazanmaya çok yaklaşan takımdan, rekor golcü Harry Kane ve Declan Rice’ın yer aldığı kadroya yönelik beklentiler yüksek. Ancak uluslararası arenada rekabet hâlâ son derece şiddetli. İspanya, Berlin'deki zaferinin ardından turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak girerken, 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, dünya futbolundaki en zengin yetenek havuzuna sahip olduğu söylenebilir. Bu durum, İngiltere'yi açık ara favori olmaktan ziyade "büyük beşli"nin bir parçası haline getiriyor.
İspanya, yenilmesi gereken takım
"The Rest is Football" podcast'inde konuşan Lineker, şampiyonluk yarışındaki başlıca adayları değerlendirdi ve İngiltere'nin hâlâ kapatması gereken bir fark olduğunu belirtti. Tahmininde belirleyici faktör olarak İspanya'nın turnuvalarda üstünlük kurma yeteneğine işaret etti.
1986 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi şöyle açıkladı: "Dünya Kupası artık çok yaklaştı. İspanya'nın bahisçilerin favorisi olduğunu biliyorum, onu İngiltere, Fransa, Arjantin ve Brezilya yakından takip ediyor. Bence bunlar büyük beşli.
"Fransa'nın müthiş bir kadrosu var, değil mi? Harika bir kadroları var, ama ben İspanya'yı seçeceğim. Bence on yıl kadar önce yaptıklarını tekrarlayıp üst üste turnuvaları kazanabilirler. Yani, İspanya'nın bazı oyuncuları var.
"Bence İspanya yenilmesi gereken takım. Tabii ki hepimiz İngiltere'nin kazanmasını isteriz. Portekiz de iyi bir sürpriz olabilir. [Cristiano] Ronaldo'nun etrafındaki hikayeyi kontrol etmeleri, onun sürelerini yönetmeleri ve onun bunu kabul edip etmediğini görmeleri gerekecek. Bu onlar için önemli olacak. Ama harika oyuncuları var.
"Bence Portekiz iyi bir dış bahis seçeneği. Ayrıca Arjantin'i ve hatta Brezilya'yı da göz ardı etmeyin. Ama ben İspanya'yı seçiyorum. İngiltere kesinlikle favorilerden biri ama bence İspanya bizden önce favori olmalı, şahsen Fransa'yı da öyle görüyorum.
"Son turnuvalarda İngiliz takımının şampiyonluk şansı olacak kadar ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Ancak bir süredir hiçbirimizin İngiltere'nin turnuvayı kazanacağını tahmin ettiğini hatırlamıyorum."
İngiltere bu ortama uyum sağlayabilecek mi?
Podcast'teki tartışma, Kuzey Amerika'daki takımları bekleyen çevresel zorluklara yöneldi; programın sunucularından Micah Richards, Lineker'in İspanya'ya verdiği desteği yinelerken, Amerika'daki yaz mevsiminin fiziksel olarak ne kadar zorlu olduğunu vurguladı.
Eski İngiltere defans oyuncusu şöyle dedi: "Ben her zaman İngiltere'yi desteklerim, özellikle de mevcut kadroları varken. Benim için tek küçük endişem iklim. İklim meselesi, arkadaşlar, o sıcakta oynamak nasıldır bilirsiniz. İspanya, İtalya ve Fransa'dan gelen oyuncular genellikle daha iyi hava koşullarında oynuyorlar ve belki de sıcağa daha iyi uyum sağlıyorlar. Birini seçmek zorunda kalsam, sizinle aynı fikirde olup İspanya'yı seçerdim."
L Grubu'na giden yol
Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, Tuchel'in takımı 17 Haziran'da Hırvatistan'la oynayacakları Dünya Kupası açılış maçı öncesinde kadro kararını kesinleştirmek üzere Salı günü Japonya ile son bir hazırlık maçı oynayacak. Gana ve Panama ile oynanacak L Grubu maçları da yaklaşırken, teknik direktör üzerinde, İngiltere'nin seçkin yeteneklerini turnuvaya baskın bir başlangıçla yansıtma ve favori konumlarını haklı çıkarma baskısı bulunuyor.