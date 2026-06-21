Getty Images Entertainment
Çeviri:
Gary Lineker, BBC'den ayrılmasının ardından sürpriz bir şekilde ITV'nin Dünya Kupası yayın ekibine katıldı ve şakayla karışık bir şekilde Laura Woods'un yerini aldı
Stüdyoya geri döndük
Lineker, ITV stüdyosunda sunucu Woods ve Gary Neville, Ian Wright ve Duncan Ferguson’un da aralarında bulunduğu tanınmış bir yorumcu ekibiyle bir araya geldi. BBC ile 26 yıllık ilişkisi göz önüne alındığında, onun bu katılımı taraftarlar için büyük bir sürpriz oldu.
Programda, Lineker'in yayını kendisi başlatmaya başladığı, senaryoya uygun ve neşeli bir an yaşandı; bu durum, programın asıl sunucusunu oldukça eğlendirdi. "Bu program için ITV'ye katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yeni bir gün, yeni bir maç, yeni bir kanal," diyen Lineker'in sözünü, Woods komik bir şekilde araya girerek rolünü geri aldı. Lineker hemen şaka yaparak, "Pardon, pardon. Eski alışkanlıklar!" dedi.
- Getty Images Sport
BBC’den yaşanan karmaşık ayrılışın ele alınması
Lineker’in ITV’ye geçişi, “Match of the Day” programının yüzü olarak geçirdiği dönemin çalkantılı bir şekilde sona ermesinin ardından gerçekleşti. Başlangıçta BBC’nin 2026 turnuvası yayınlarını yönetmesi planlanan Lineker’in bu planları, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yaşanan bir tartışmanın ardından rafa kaldırıldı.
Eski forvet, ayrılıktan bu yana hayal kırıklığını açıkça dile getirmekten çekinmedi ve kurumun son dönemdeki gidişatını “yıkıcı” olarak nitelendirdi. Kanalın yayınlamamaya karar verdiği “Gaza: Doctors Under Attack” adlı belgeselin Londra’daki gösteriminde konuşan Lineker, BBC’yi hedef aldı ve kurumun tepesinde bir “çöküş” yaşandığını belirterek, yönetimin sık sık dış siyasi baskılara boyun eğdiğini iddia etti.
Kane, Lineker’in Dünya Kupası rekorunu kırdı
ITV’deki konuk katılımı sırasında Lineker, kısa süre önce İngiltere formasıyla Dünya Kupası’nda attığı 10 gol rekoruna eşitleyen Harry Kane hakkında da konuştu. Mevcut kaptanın Hırvatistan karşısında attığı iki golle bu dönüm noktasına ulaşmasını izleyen Lineker, şaka yaparak şöyle dedi: "Şiddet yanlısı bir adam değilim ama kapıyı tekmeledim! Hayır, Harry adına gerçekten sevindim. Elbette bunu başarmak için bir Dünya Kupası daha geçmesi gerekti ve bu süreçte oldukça fazla penaltı golü de vardı, ama bunu ona hak vereceğiz."
Bayern Münih yıldızının gelişimine övgüler yağdıran Lineker, Kane’in tam anlamıyla bir oyuncu olarak kendisini aştığını kabul etti. Eski Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülü sahibi, “Ciddiyetle söylüyorum, Harry benim olduğumdan çok daha iyi bir çok yönlü 9 numara,” dedi. “Ben daha çok ceza sahası içindeki bir oyuncuydum, ama Harry her şeyi yapıyor, değil mi? Geriye çekiliyor, pas menzili muhteşem ve bence o, gelmiş geçmiş en iyi 9 numaramız.”
- Getty Images Sport
Rakip gruba yönelik bir iğneleme
Lineker ayrıca bu platformu, turnuvaya ilişkin lojistik tercihleri konusunda eski işverenlerine ince bir gönderme yapmak için kullandı. BBC, yayınlarını Salford’daki merkezinden yürütmeyi tercih ederken, ITV ise New York’ta şehrin silüetini arka plana alan görkemli bir stüdyo kurdu. Netflix ortaklığı kapsamında “The Rest Is Football” adlı podcast’ini Times Meydanı’ndan kaydeden Lineker, bu düzenlemeden açıkça etkilenmişti.
Yayın sırasında ITV ekibine, "Netflix için her gün bir program yapıyorum, biz Times Meydanı'ndayız ama buraya gelip setinizi görmek için can atıyordum," dedi. "Bence bu kesinlikle muhteşem ve bunun gerçek olduğunu teyit edebilirim. Ne muhteşem bir arka plan." Dünya Kupası'nın ötesinde, Lineker'in kanal ile ilişkisi devam edecek; zira bu yılın ilerleyen aylarında 'The Box' adlı yeni bir eğlence programını sunması planlanıyor.