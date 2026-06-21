Gary Lineker, BBC'den ayrılmasının ardından sürpriz bir şekilde ITV'nin Dünya Kupası yayın ekibine katıldı ve şakayla karışık bir şekilde Laura Woods'un yerini aldı

Lineker, ITV stüdyosunda sunucu Woods ve Gary Neville, Ian Wright ve Duncan Ferguson’un da aralarında bulunduğu tanınmış bir yorumcu ekibiyle bir araya geldi. BBC ile 26 yıllık ilişkisi göz önüne alındığında, onun bu katılımı taraftarlar için büyük bir sürpriz oldu.

Programda, Lineker'in yayını kendisi başlatmaya başladığı, senaryoya uygun ve neşeli bir an yaşandı; bu durum, programın asıl sunucusunu oldukça eğlendirdi. "Bu program için ITV'ye katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yeni bir gün, yeni bir maç, yeni bir kanal," diyen Lineker'in sözünü, Woods komik bir şekilde araya girerek rolünü geri aldı. Lineker hemen şaka yaparak, "Pardon, pardon. Eski alışkanlıklar!" dedi.



