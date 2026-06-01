Gary Lineker, Arsenal’den daha iyi üç takımın adını verdi; yeni Premier Lig şampiyonu olan takımın ise “mükemmel futbol” oynayan seçkinler arasında yer almadığı belirtildi
Budapeşte'de futbol maçı kazanıldı
Arsenal’in tarihi bir çifte kupaya uzanan yolculuğu Budapeşte’de acı bir şekilde sona erdi. Kai Havertz’in golüyle erken öne geçmelerine rağmen, Kuzey Londralılar Ousmane Dembélé’nin penaltısıyla skoru eşitledi ve sonunda gergin geçen penaltı atışlarında mağlup oldu. Bu sonuç Londra’nın kırmızı yarısı için kabul etmesi zor bir durum olsa da, Lineker o gece daha iyi olan takımın galip geldiğine inanıyor.
The Rest is Football podcast'inde konuşan efsanevi golcü, PSG'nin daha geniş oyun tarzının onları haklı galip yaptığını öne sürdü. "Arsenal için elbette hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu ama turnuvanın en iyi takımının yine kazandığını düşünüyorum," diye açıkladı Lineker. "Maçı taraftar gözüyle, tarafsız bir şekilde izlediğimde, Arsenal'in o şekilde oynamak zorunda olduğunu düşünüyorum çünkü başka türlü PSG'yi yenemezlerdi, ama aynı zamanda futbolun kazandığını düşünüyorum."
Eğlence dünyasının seçkinleri
Lineker, PSG'yi övmekle yetinmedi; Arteta'nın takımından estetik açıdan daha üstün bir seviyede oynadığını düşündüğü üç kulübü de saydı. Arsenal'in savunmadaki mükemmelliğini kabul etmekle birlikte, Avrupa'nın en yaratıcı takımlarının yer aldığı "harika futbol" kategorisinin hemen dışında kaldıkları yönündeki görüşünden taviz vermedi.
Lineker, "Oynamak için farklı yöntemler olduğunu ve defansif oynamakta bir sakınca olmadığını biliyorum" dedi. "Ancak aynı zamanda futbol bir eğlencedir ve gerçekten pozitif, yaratıcı, en iyi oyunculara sahip ve harika futbol oynayan takımları görmek istersiniz. Bence bu sezon bu üç takım PSG, Bayern Münih ve Barcelona oldu."
Arteta’nın taktiksel pragmatizmi
Final maçında Arsenal'in sergilediği oyun tarzı büyük tartışmalara yol açtı; pek çok eleştirmen, Arteta'nın son şampiyon karşısında fazla temkinli davranıp davranmadığını sorguladı. Ancak Lineker, bireysel kalite farkı göz önüne alındığında savunma düzeninin bir zorunluluk olduğunu kabul etti. Arsenal, turnuva boyunca inanılmaz bir istikrar sergiledi, ancak Eberechi Eze ve Gabriel'in penaltı atışlarını kaçırmasının ardından son engeli aşamadı.
Maçı değerlendiren Lineker, "Arsenal savunma açısından muhteşem ve PSG, Arsenal'in çok iyi organize olması nedeniyle pek fazla pozisyon yaratamadı, ancak tarafsız bir gözle bakıldığında bu futbol için olumlu bir sonuçtu. Futbolun nasıl oynanması gerektiği açısından en iyi takım kazandı" dedi.
Acıyı kabullenmek
Arteta, yenilginin ardından gözle görülür bir şekilde üzgündü ve efsanevi bir başarıya bu kadar yaklaşmış olmanın ardından bu deneyimi "acı verici" olarak nitelendirdi. Avrupa'daki bu hayal kırıklığına rağmen Arteta, üst üste iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan galip takıma karşı hemen nezaketini gösterdi. Arsenal teknik direktörü, "Onlar muhteşem bir takım ve onları tebrik ediyorum. Sahip oldukları bireysel kalite, antrenmanları... Onlar en üst düzeyde bir takım," diyerek sözlerini tamamladı.
Ancak Arsenal kadrosu, 22 yıl sonra kazandıkları ilk Premier Lig şampiyonluğunu kutlamak için kuzey Londra'da kupa geçit töreni düzenleyerek daha iyi bir ruh hali içindeydi. Taraftarlar, kahramanlarını karşılamak için büyük bir kalabalık oluşturdu ve birinci lig kupası kırmızı dumanların arasında parıldıyordu.