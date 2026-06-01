Gary Lineker, Arsenal’den daha iyi üç takımın adını verdi; yeni Premier Lig şampiyonu olan takımın ise “mükemmel futbol” oynayan seçkinler arasında yer almadığı belirtildi

Arsenal’in tarihi bir çifte kupaya uzanan yolculuğu Budapeşte’de acı bir şekilde sona erdi. Kai Havertz’in golüyle erken öne geçmelerine rağmen, Kuzey Londralılar Ousmane Dembélé’nin penaltısıyla skoru eşitledi ve sonunda gergin geçen penaltı atışlarında mağlup oldu. Bu sonuç Londra’nın kırmızı yarısı için kabul etmesi zor bir durum olsa da, Lineker o gece daha iyi olan takımın galip geldiğine inanıyor.

The Rest is Football podcast'inde konuşan efsanevi golcü, PSG'nin daha geniş oyun tarzının onları haklı galip yaptığını öne sürdü. "Arsenal için elbette hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu ama turnuvanın en iyi takımının yine kazandığını düşünüyorum," diye açıkladı Lineker. "Maçı taraftar gözüyle, tarafsız bir şekilde izlediğimde, Arsenal'in o şekilde oynamak zorunda olduğunu düşünüyorum çünkü başka türlü PSG'yi yenemezlerdi, ama aynı zamanda futbolun kazandığını düşünüyorum."