Lineker, Scott'ın İngiltere'nin uzun süredir eksikliğini hissettiği benzersiz bir profil sunduğuna inanıyor. İki oyuncuyu karşılaştıran Lineker şöyle dedi: "Declan Rice'ın güçlü yönleri var ve top kullanımıyla çalışma temposunda harika, ancak Scott'ta bir sakinlik ve kontrol var, topu hiç kaybetmiyor ve sürekli etrafını tarıyor. Gerçekten çok etkilendim; İngiltere kariyerine ne kadar da çok, çok özgüvenli bir başlangıç yaptı."

Lineker sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, ona şimdi farklı bir seçenek sunuyor mu ve bu da belki Declan'ın yerinin her zaman garanti olmadığı anlamına mı geliyor?"