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Gary Lineker, Alex Scott'ın ustalık dersi sonrası Declan Rice'ın İngiltere'deki ilk 11 yerinin tehlikede olduğu uyarısında bulundu
Scott, yıldızlaşmış isimlerin yokluğunda parlıyor
Declan Rice sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Alex Scott cumartesi günü İngiltere orta sahasında görev aldı ve güçlü bir performans ortaya koydu. Milli takım formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Scott, Hırvatistan karşısında alınan 7-0'lık galibiyette kilit rol oynadı.
Eski golcü Gary Lineker da The Rest is Football podcastinde orta saha oyuncusunu övmekte gecikmedi. Lineker, onun yükselişinin Rice için ciddi sorunlar yaratabileceğini ve Thomas Tuchel'i zor bir karar vermek zorunda bırakabileceğini söyledi.
- Getty Images Sport
Lineker orta saha hiyerarşisini sorguladı
Lineker, Scott'ın İngiltere'nin uzun süredir eksikliğini hissettiği benzersiz bir profil sunduğuna inanıyor. İki oyuncuyu karşılaştıran Lineker şöyle dedi: "Declan Rice'ın güçlü yönleri var ve top kullanımıyla çalışma temposunda harika, ancak Scott'ta bir sakinlik ve kontrol var, topu hiç kaybetmiyor ve sürekli etrafını tarıyor. Gerçekten çok etkilendim; İngiltere kariyerine ne kadar da çok, çok özgüvenli bir başlangıç yaptı."
Lineker sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, ona şimdi farklı bir seçenek sunuyor mu ve bu da belki Declan'ın yerinin her zaman garanti olmadığı anlamına mı geliyor?"
Tuchel, yeni orta saha yıldızını övdü
Tuchel, özellikle de bir önceki Dünya Kupası kadrosunda yer alamamasının ardından Scott'ın katkısından aynı ölçüde büyük memnuniyet duydu. Teknik direktör, farklı bir üstünlük sağlayan galibiyetin ardından onun anında yarattığı etkiyi övdü ve olağanüstü çeşitlilik sunduğunu belirtti.
Tuchel, "İlk kez ilk 11'de başladı ve ne başlangıç ama, ne performans. Topla çok akıcı, karar verme mekanizması en üst seviyede. Çok büyük bir özgüvenle oynuyor. Çok aktif, çok özgüvenli. Topsuz oyundaki çalışma temposu. O tam anlamıyla eksiksiz bir paket" dedi.
- Getty Images Sport
Bundan sonra ne olacak?
İngiltere şimdi salı günü Çekya ile oynayacağı maça hazırlanacak. Rice sakatlığının ardından toparlanırken, Tuchel orta sahasını uzun vadede nasıl şekillendireceğine karar vermek zorunda. Scott değerini kanıtladı ve yaklaşan milli maçlar, ilk 11'de köklü isimleri kalıcı olarak geride bırakıp bırakmadığını gösterecek.
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