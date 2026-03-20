Çeviri:
"Garip bir dünya" - Jamie Carragher'e göre Arsenal, taraftarlarını kendine düşman etti; tarafsızlar ise Carabao Kupası finalinde ve Premier Lig şampiyonluk yarışında Man City'nin kazanmasını istiyor
"Artetaball"ın reddedilmesi
The Telegraph'ta Carragher, Pep Guardiola'nın bile "garip yeni bir dünyada" yaşadığını hissediyor olması gerektiğini belirtti. O, City'nin 115 adet olduğu iddia edilen mali kural ihlaline ve bitmek bilmeyen hakimiyetine rağmen, halkın tercihinin artık "City hariç herkes" olmadığını savundu. Bunun yerine, kupa kazanmaya can atan bir Arsenal takımıyla karşı karşıya kaldıklarında, Carragher'a göre hakim olan duygu, yankı uyandıran bir "Arsenal hariç herkes"e doğru kaymış durumda.
Bu değişim, Arsenal'in pragmatik oyun tarzına yönelik artan eleştirilerle besleniyor; bu eleştiriler en son talkSPORT'ta John Obi Mikel tarafından vurgulanmıştı. Mikel, Arteta'nın büyük yatırımlara rağmen duran toplara aşırı bağımlılığını sert bir şekilde eleştirdi ve şöyle dedi: "Şu anda Arsenal'i izlediğimde, sadece köşe vuruşlarına güveniyorlar. Neredeyse bir milyar harcadın, Mikel Arteta... ve bana maçları kazanmanın tek yolunun köşe vuruşları olduğunu mu söylüyorsun? Bu saçmalık."
Mourinho ve Simeone ile karşılaştırmalar
Carragher, iki yıl önce City karşısında ezici bir yenilgiye uğradıktan sonra Arteta’nın, Guardiola’nın akıcı oyun stilinin “aynı kopyası” olma çabasını bir kenara bırakıp, Jose Mourinho, George Graham ya da Diego Simeone’nin “karanlık taktikleri”ni anımsatan sağlam ve defansif bir yapıya yöneldiğini belirtiyor. "Stil polisi" fiziksel üstünlüğe ve duran toplara yönelik bu değişimi pek sevmese de, Carragher bunu mentoruna meydan okumak için gerekli, "daha karanlık" bir yol olarak savunuyor. Kendi defansif Şampiyonlar Ligi zaferinden yola çıkarak, Thierry Henry'nin sözlerini tekrarlayarak, kazanmak için tek bir "doğru" yol olmadığını vurguluyor: "Bunu sevmek zorunda değilsiniz, ama saygı duymalısınız."
Sky Sports'a konuşan Arsenal efsanesi Henry, mevcut pragmatik stili "sevmeyebilir" olsa da, bunun gerekli bir evrim olduğunu ve derin bir saygı duyduğunu vurguladı. Henry, 22 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan takımın önceliğinin kazanmanın bir yolunu bulmak olduğunu savunarak, Arsenal'in yıllarca "zorbalığa uğradıktan" sonra nihayet "çirkin kazanma" becerisini ustalaştırdığını belirtti.
Arsenal taraftarlarının şampiyonluk kazanmaları halinde "dayanılmaz" olacağı tahmin ediliyor
Saha dışındaki gelişmelere bakıldığında Carragher, tarafsızların hoşnutsuzluğunun başlıca nedenlerinden biri olarak Arsenal’in proaktif ve çoğu zaman “çılgın” sayılabilecek çevrimiçi varlığını gösteriyor. Kulübün taraftarlarının, önde gelen taraftar mecraları aracılığıyla duygusal iniş çıkışları en uç noktalara taşıma konusunda ustalaştığını ve bu durumun, rakipler için Arsenal’in büyük bir kupa kazanma ihtimalini ürkütücü bir düşünce haline getirdiğini belirtiyor. Arsenal taraftarlarının şampiyonluğu kazanması halinde “dayanılmaz” hale geleceği korkusu, taktiksel analizlerin ötesine geçen bir psikolojik savaşı körüklemiştir.
Arsenal sonunda eleştirenleri susturabilecek mi?
Arsenal, Manchester City ile oynayacağı Carabao Kupası finaline hazırlanırken, bu maç sadece bir kupa kazanmaktan öte bir anlam taşıyor; kulübün kupa hasretine dair eleştirilere nihayet cevap verebilme fırsatı sunuyor. Carragher, Arsenal’in kıl payı kaçırdığı başarıları alay konusu etmenin “ulusal bir eğlence” haline geldiğini, ancak Wembley’de alınacak bir zaferin sembolik bir sıçrama olacağını belirtiyor. Arteta bir dizi şampiyonluk kazanırsa, şu anki öfke dalgası nihayet yerini futbol dünyasının geri kalanından gelen, isteksiz ama zor kazanılmış bir hayranlığa bırakabilir.
