"Garip bir dünya" - Jamie Carragher'e göre Arsenal, taraftarlarını kendine düşman etti; tarafsızlar ise Carabao Kupası finalinde ve Premier Lig şampiyonluk yarışında Man City'nin kazanmasını istiyor

The Telegraph'ta Carragher, Pep Guardiola'nın bile "garip yeni bir dünyada" yaşadığını hissediyor olması gerektiğini belirtti. O, City'nin 115 adet olduğu iddia edilen mali kural ihlaline ve bitmek bilmeyen hakimiyetine rağmen, halkın tercihinin artık "City hariç herkes" olmadığını savundu. Bunun yerine, kupa kazanmaya can atan bir Arsenal takımıyla karşı karşıya kaldıklarında, Carragher'a göre hakim olan duygu, yankı uyandıran bir "Arsenal hariç herkes"e doğru kaymış durumda.

Bu değişim, Arsenal'in pragmatik oyun tarzına yönelik artan eleştirilerle besleniyor; bu eleştiriler en son talkSPORT'ta John Obi Mikel tarafından vurgulanmıştı. Mikel, Arteta'nın büyük yatırımlara rağmen duran toplara aşırı bağımlılığını sert bir şekilde eleştirdi ve şöyle dedi: "Şu anda Arsenal'i izlediğimde, sadece köşe vuruşlarına güveniyorlar. Neredeyse bir milyar harcadın, Mikel Arteta... ve bana maçları kazanmanın tek yolunun köşe vuruşları olduğunu mu söylüyorsun? Bu saçmalık."