Gareth Bale, Zinedine Zidane'ın Real Madrid'in teknik direktörü olarak "pek bir şey yapmadığını" iddia ediyor ve Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olarak nasıl biri olduğuna dair dürüst görüşünü paylaşıyor

Kendisi, Ronaldo ve Karim Benzema'dan oluşan ikonik 'BBC' üçlüsü içindeki uzun süredir devam eden sürtüşme söylentilerine değinen Bale, üçlünün sorunsuz bir şekilde çalıştığını vurguladı. "Soyunma odasında çok iyi anlaşıyorduk. Hiçbir zaman sorun yaşamadık" diye açıkladı. "Karim çok sakindi... Cristiano ve ben kanatlarda daha hareketliydik, ama o her şeyi bir arada tutuyordu. Ben de yapbozun son parçası olarak geldim."

Ronaldo'nun mükemmeliyetçiliği sorulduğunda Bale şunları ekledi: "Bunu düşünüyordum da, bir karşı karşıya pozisyonda kaçırdığımda birkaç kez kolumu salladım ve belki de ona pas verebilirdim! Bunun onun azmi ve motivasyonu olduğunu da kabul etmek gerekir. O sadece gol atmak istiyor, bir tane değil, mümkünse maçta üç, dört, beş, altı gol atmak istiyor.

"Rekorların peşinde olduğunu ve gol atmak istediğini biliyorsunuz ve bunu yaparak [Lionel] Messi'yi geçmek istiyor. Anlıyorsunuz ve ayrıca gol attığı gerçeğini tartışamazsınız. Man Utd'ye geri döndüğünde bile, insanlar 'eskisi gibi değil' diyordu, ama yine de futbolun en zor şeyi olan gol atmaya devam etti. O kadar hırslıydı ki. Maça girerken, onun bir noktada gol atacağını bildiğiniz için 1-0 önde olduğunuzu biliyordunuz, o aynı zamanda takımın güvenini artıran biriydi."