AFP
Çeviri:
Gareth Bale, Zinedine Zidane'ın Real Madrid'in teknik direktörü olarak "pek bir şey yapmadığını" iddia ediyor ve Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olarak nasıl biri olduğuna dair dürüst görüşünü paylaşıyor
Sistemlerden daha önemli olan basitlik
Zidane yönetiminde Real'in üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olan Bale, The Overlap programında Fransız teknik adamın taktiksel yaklaşımı sorulduğunda şöyle konuştu: "Fazla bir şey yapmadı... Barça veya Bayern ile oynadığınızda biraz taktik yapacağınızı bilirdiniz, diğer maçlarda ise taktikler minimum düzeydeydi. Büyük maçlarda 15 dakika boyunca hücumdan ziyade savunma taktiği yaparsınız, hepsi bu kadar."
- AFP
Ronaldo ve Benzema ile yaşam
Kendisi, Ronaldo ve Karim Benzema'dan oluşan ikonik 'BBC' üçlüsü içindeki uzun süredir devam eden sürtüşme söylentilerine değinen Bale, üçlünün sorunsuz bir şekilde çalıştığını vurguladı. "Soyunma odasında çok iyi anlaşıyorduk. Hiçbir zaman sorun yaşamadık" diye açıkladı. "Karim çok sakindi... Cristiano ve ben kanatlarda daha hareketliydik, ama o her şeyi bir arada tutuyordu. Ben de yapbozun son parçası olarak geldim."
Ronaldo'nun mükemmeliyetçiliği sorulduğunda Bale şunları ekledi: "Bunu düşünüyordum da, bir karşı karşıya pozisyonda kaçırdığımda birkaç kez kolumu salladım ve belki de ona pas verebilirdim! Bunun onun azmi ve motivasyonu olduğunu da kabul etmek gerekir. O sadece gol atmak istiyor, bir tane değil, mümkünse maçta üç, dört, beş, altı gol atmak istiyor.
"Rekorların peşinde olduğunu ve gol atmak istediğini biliyorsunuz ve bunu yaparak [Lionel] Messi'yi geçmek istiyor. Anlıyorsunuz ve ayrıca gol attığı gerçeğini tartışamazsınız. Man Utd'ye geri döndüğünde bile, insanlar 'eskisi gibi değil' diyordu, ama yine de futbolun en zor şeyi olan gol atmaya devam etti. O kadar hırslıydı ki. Maça girerken, onun bir noktada gol atacağını bildiğiniz için 1-0 önde olduğunuzu biliyordunuz, o aynı zamanda takımın güvenini artıran biriydi."
Madrid medyasının baskısı
Galli oyuncu, golfe olan sevgisi ve meşhur "Wales. Golf. Madrid." pankartıyla ilgili yoğun eleştirilere de değindi. Bale, "Bunun benimle hiçbir ilgisi yoktu (gülüyor). İspanyol basını bu karakteri yarattı. Ben profesyoneldim. Maçtan 40 saat önce golf oynamama kuralım vardı" diye açıkladı.
Los Blancos'u temsil etmenin getirdiği sürekli baskı hakkında ise şunları söyledi: "Ayağını gazdan çekemeyeceğini biliyorsun çünkü peşine düşerler... Çok çabuk büyümek zorunda kaldım."
- AFP
Ancelotti ve Zidane'nin Ramos'un liderliği
Soyunma odasındaki otoriteyi değerlendiren Bale, Sergio Ramos'u birincil lider olarak gösterdi. "Ramos'un en büyük lider olduğunu söyleyebilirim. Cristiano'nun egosu vardı... ama takım lideri olarak Ramos."
Zidane'yi eski Madrid koçlarından Carlo Ancelotti ile karşılaştıran Bale, "Carlo en iyi kişisel yönetim becerisine sahipti. Oynamadığınızda, sizi en iyi arkadaşınız gibi hissettirirdi." dedi. Sonuç olarak Bale, takımın muazzam yeteneğinin taktikleri ikinci plana attığına inanıyor: "Koç size elbette yapmanız gereken bazı şeyler verir, ama bu roket bilimi değil."
Reklam