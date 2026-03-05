Gareth Bale, Manchester United'ın teknik direktörlüğü için "dahi" eski Real Madrid teknik direktörünü destekliyor - ve Paul Scholes bile aynı fikirde!

Bale, Red Devils'ın ikonik oyuncusu Scholes'a katılarak, Ancelotti'nin Old Trafford'daki teknik direktörlük görevini devralmak için "harika" bir seçim olacağını iddia etti. İtalyan teknik adamın Madrid'de görev yaptığı dönemde birçok kupa kazanan Galli oyuncu, tecrübeli teknik adamın Man Utd'yi eski ihtişamına kavuşturmak için gerekli olan "deha"ya sahip olduğuna inanıyor.

Bale'in 66 yaşındaki teknik adamla olan geçmişi göz önüne alındığında, bu destek önemli bir ağırlığa sahip. Santiago Bernabeu'da Ancelotti yönetiminde iki dönem boyunca neredeyse 100 maça çıkan Bale, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası şampiyonluklarını garantileyen yöntemleri ilk elden gördü.