Gareth Bale, Manchester United'ın teknik direktörlüğü için "dahi" eski Real Madrid teknik direktörünü destekliyor - ve Paul Scholes bile aynı fikirde!
Bale, Ancelotti'yi Manchester United'ın teknik direktörlüğü için destekliyor
Bale, Red Devils'ın ikonik oyuncusu Scholes'a katılarak, Ancelotti'nin Old Trafford'daki teknik direktörlük görevini devralmak için "harika" bir seçim olacağını iddia etti. İtalyan teknik adamın Madrid'de görev yaptığı dönemde birçok kupa kazanan Galli oyuncu, tecrübeli teknik adamın Man Utd'yi eski ihtişamına kavuşturmak için gerekli olan "deha"ya sahip olduğuna inanıyor.
Bale'in 66 yaşındaki teknik adamla olan geçmişi göz önüne alındığında, bu destek önemli bir ağırlığa sahip. Santiago Bernabeu'da Ancelotti yönetiminde iki dönem boyunca neredeyse 100 maça çıkan Bale, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası şampiyonluklarını garantileyen yöntemleri ilk elden gördü.
Basitliğin dehası
Bale, Brezilya'nın şu anki teknik direktörünün Manchester'ın baskı ortamında ihtiyaç duyulan taktiksel esneklik ve psikolojik içgörü gibi nadir bulunan özelliklere sahip olduğuna inanıyor.
"Bence [Manchester United'da] harika iş çıkaracaktır. O sadece bir menajer değil, aynı zamanda bir koçtur. Taktiksel işleri de yapabilir," dedi Bale, Sky Bet'e Ancelotti'nin Premier League devine transfer olma ihtimalini değerlendirirken. "Carlo nereye giderse gitsin, bence harika bir iş çıkaracaktır, çünkü herkesi aynı hedefe yönlendirebilir.
"Büyük bir kulübe giderseniz, o anda performansları iyi olsun ya da olmasın, iyi oyuncularınız olur. Man United gibi, son birkaç haftadır iyi performans gösteriyorlar, ama ondan önce performansları iyi değildi, ancak iyi oyuncuları var. Oyuncuların en iyi performansını ortaya çıkaracak ve işleri basitleştirecek, bunu şu anda Michael Carrick'te görebilirsiniz. Önceki menajerin yaptığı birçok şeyi basitleştiriyor ve sonuç alıyorsunuz. Carlo'nun dehası da bu, oyuncuların en iyi performansını ortaya çıkarmak ve işleri basitleştirmek."
Manchester United'ın bir lidere ihtiyacı var.
Scholes'un daha önceki yorumları da bu görüşü yansıtıyor ve United'ın yıldızlarının, kendilerini "milyon dolarlık hissettiren" ve aynı zamanda tartışılmaz bir varlığıyla odayı hakimiyeti altına alan bir menajere ihtiyaçları olduğunu savunuyor. The Good, The Bad & The Football podcast'inde konuşan efsanevi orta saha oyuncusu, Ancelotti gibi deneyimli bir liderin gelmesini çok istediğini itiraf etti. O şöyle dedi: "Mükemmel olan kişi - mükemmel diyorum - Ancelotti hala orada.
Brezilya'nın teknik direktörü olduğunu biliyorum... Manchester United için mükemmel bir isim, oyuncuları milyon dolarlık hissettireceğini düşünüyorum. Ayrıca şampiyonluklar kazanmış bir deneyime sahip."
Carrick için belirleyici bir koşu
Carrick, geçici görevini kalıcı bir role dönüştürmeye çalışırken odak noktası olmaya devam ediyor. Newcastle'da 2-1'lik acı bir mağlubiyetle kulüpteki ilk yenilgisini tattı ve menajer, 15 Mart'ta Old Trafford'da Aston Villa'yı ağırladıklarında Red Devils'ı tekrar galibiyete taşımak isteyecek. Maç, her iki takımın da 29 maçta 51 puanla Premier League tablosunda sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer alması ve her ikisinin de Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedeflemesi nedeniyle çok önemli.
